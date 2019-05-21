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От озер с нечистотами до незаконного карьера: Поклонская взяла на карандаш нерадивых чиновников Крыма

21 мая 2019, 03:09  •  29 • Политика
Депутат Наталья Поклонская взяла на карандаш нерадивых чиновников Крыма. В частности, она подготовила запросы, посвященные озерам с нечистотами и незаконному карьеру.
Депутат Госдумы России Наталья Полонская подготовила депутатские запросы, посвященные проблемам жителей Керчи. Об этом политик заявила по итогам приема граждан.
Речь идет о прокурорских проверках с привлечением специалистов из правоохранительных органов и профильных ведомств в сферах здравоохранения, водоснабжения, водоотведения и ЖКХ. Так, в микрорайоне "Нижний Солнечный" не работает канализация, и второй год подряд образуются два озера с нечистотами.
Беспокоит депутата и законность работы карьеров на территории Бакальской косы.
"В соответствии с законом по моему запросу будут организованы прокурорские проверки с привлечением специалистов из контрольных и правоохранительных органов... О результатах рассмотрения моего запроса сообщу дополнительно (при поступлении информации в мой адрес)", - написала Полонская в соцсетях.

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