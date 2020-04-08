От отряда 731 до центра Лугара: как вирусы и бактерии превратили в биологическое оружие • 35 • Аналитика

Эпидемия коронавируса заставила весь мир вспомнить о биологическом оружии и истории его появления. Ведь вирусы, как оказалось, способны нанести современной экономике едва ли не более страшные удары, чем войны и конфликты с применением обычного летального оружия.



О том, что эпидемия коронавируса может быть следствием целенаправленной биологической атаки, одновременно заговорили и в США, и в Китае. Как и следовало ожидать, американцы обвиняют Поднебесную, а в КНР утверждают, что вспышка COVID-19 в Ухане произошла вслед за визитом в город американских военных.







История применения биологического оружия в войнах и конфликтах уходит своими корнями в античную эпоху. Еще в древности римляне перебрасывали трупы умерших от чумы людей в крепости противника, рассчитывая вызвать там вспышку страшной болезни. Но первый подтвержденный факт применения биологических методов войны имел место в 1763 году и был связан с англичанами: в лагерь индейцев, осадивших форт Питт, были пересланы одеяла, зараженные оспой. Однако до создания биологического оружия было еще далеко.



В ХХ веке, в период между двумя мировыми войнами, ряд великих держав обратился к изучению возможностей применения вирусов и бактерий в качестве оружия массового поражения. В Японии исследованиями в данном направлении занялся печально знаменитый отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии – военный врач, с начала 1920-х годов занимавшийся вопросами химического и биологического оружия. Основной упор делался на исследование сибирской язвы, чумы, холеры, тифа, туберкулеза, дизентерии, вирусов, а также насекомых.





Эксперименты проводились над живыми людьми, схваченными на оккупированных японцами территориях Китая. Признанному военным преступником Сиро Исии, тем не менее, удалось избежать наказания – американский генерал Дуглас Макартур добился предоставления командиру отряда 731 иммунитета в обмен на раскрытие последним секретов японских разработок в сфере биологического оружия.



Гитлеровская Германия также планировала применение бактериологического оружия против Советского Союза, с целью чего вела соответствующие разработки. В комплексе концлагерей «Озаричи» на территории Гомельской области Белорусской ССР гитлеровцы держали зараженных сыпным тифом людей, собираясь использовать сыпной тиф как оружие против наступающей Красной Армии. Однако в конечном итоге концлагерный комплекс был сдан гитлеровцами без боя, а планы по использованию сыпного тифа провалились.



Британские ученые в 1942 году тестировали возможность применения сибирской язвы в качестве оружия в войне с гитлеровской Германией на острове Грюнард. Лишь спустя полвека, в 1990 году, зараженный спорами сибирской язвы остров объявили очищенным.



В годы Холодной войны и США, и СССР, и некоторые другие государства продолжали изучение возможностей применения биологического оружия. Китай и КНДР обвиняли американскую сторону в использовании биологического оружия во время войны на Корейском полуострове.



Подписание международных конвенций по запрету биологического оружия носило лишь формальный характер. Даже распад Советского Союза не способствовал прекращению американских разработок в данной сфере. США продолжили эксперименты по созданию такого оружия, которое могло бы точечно поражать людей – носителей определенного гена.



В свою очередь, в России в «лихие девяностые» многие исследования, в том числе и в сфере биологического оружия и противодействия ему, были прекращены. «Утечка мозгов» привела к отъезду талантливых биологов и химиков в те же США, а организационные пертурбации в структуре военного ведомства негативно отразились на общей готовности постсоветского государства к возможному применению против страны биологического оружия. О том же, что такой риск существует, стало понятно еще в середине нулевых годов, а после ухудшения отношений США и России в связи с событиями на Украине и в Сирии в этом уже не было никаких сомнений.





В 2018 году министерство обороны России сообщило о реализации американской военно-биологической программы на территории соседней Грузии, где была создана специальная лаборатория – т.н. исследовательский центр Лугара. Как отметили военные специалисты, основное внимание американские специалисты уделяют возбудителям атипичных форм чумы, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге.



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Игорь Кириллов сообщил прессе, что лаборатория в Грузии – лишь одна из многих, размещенных американцами вдоль границ России и Китая. В результате испытаний, по словам генерала, могли погибнуть 73 грузинских гражданина. Естественно, что официальный Тбилиси подобные обвинения отверг.



Конечно, доказать, что эпидемии последних лет явились следствием испытаний или применения биологического оружия, сейчас не представляется возможным, а строить бездоказательные теории просто глупо. Но очевидно, что Россия должна уделить особое внимание противодействию биологическому оружию массового поражения, восстановив структуры гражданской обороны и укрепив войска РХБЗ, которым долгое время не уделялось должного внимания.



Эпидемия коронавируса заставила весь мир вспомнить о биологическом оружии и истории его появления. Ведь вирусы, как оказалось, способны нанести современной экономике едва ли не более страшные удары, чем войны и конфликты с применением обычного летального оружия.О том, что эпидемия коронавируса может быть следствием целенаправленной биологической атаки, одновременно заговорили и в США, и в Китае. Как и следовало ожидать, американцы обвиняют Поднебесную, а в КНР утверждают, что вспышка COVID-19 в Ухане произошла вслед за визитом в город американских военных.История применения биологического оружия в войнах и конфликтах уходит своими корнями в античную эпоху. Еще в древности римляне перебрасывали трупы умерших от чумы людей в крепости противника, рассчитывая вызвать там вспышку страшной болезни. Но первый подтвержденный факт применения биологических методов войны имел место в 1763 году и был связан с англичанами: в лагерь индейцев, осадивших форт Питт, были пересланы одеяла, зараженные оспой. Однако до создания биологического оружия было еще далеко.В ХХ веке, в период между двумя мировыми войнами, ряд великих держав обратился к изучению возможностей применения вирусов и бактерий в качестве оружия массового поражения. В Японии исследованиями в данном направлении занялся печально знаменитый отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии – военный врач, с начала 1920-х годов занимавшийся вопросами химического и биологического оружия. Основной упор делался на исследование сибирской язвы, чумы, холеры, тифа, туберкулеза, дизентерии, вирусов, а также насекомых.Эксперименты проводились над живыми людьми, схваченными на оккупированных японцами территориях Китая. Признанному военным преступником Сиро Исии, тем не менее, удалось избежать наказания – американский генерал Дуглас Макартур добился предоставления командиру отряда 731 иммунитета в обмен на раскрытие последним секретов японских разработок в сфере биологического оружия.Гитлеровская Германия также планировала применение бактериологического оружия против Советского Союза, с целью чего вела соответствующие разработки. В комплексе концлагерей «Озаричи» на территории Гомельской области Белорусской ССР гитлеровцы держали зараженных сыпным тифом людей, собираясь использовать сыпной тиф как оружие против наступающей Красной Армии. Однако в конечном итоге концлагерный комплекс был сдан гитлеровцами без боя, а планы по использованию сыпного тифа провалились.Британские ученые в 1942 году тестировали возможность применения сибирской язвы в качестве оружия в войне с гитлеровской Германией на острове Грюнард. Лишь спустя полвека, в 1990 году, зараженный спорами сибирской язвы остров объявили очищенным.В годы Холодной войны и США, и СССР, и некоторые другие государства продолжали изучение возможностей применения биологического оружия. Китай и КНДР обвиняли американскую сторону в использовании биологического оружия во время войны на Корейском полуострове.Подписание международных конвенций по запрету биологического оружия носило лишь формальный характер. Даже распад Советского Союза не способствовал прекращению американских разработок в данной сфере. США продолжили эксперименты по созданию такого оружия, которое могло бы точечно поражать людей – носителей определенного гена.В свою очередь, в России в «лихие девяностые» многие исследования, в том числе и в сфере биологического оружия и противодействия ему, были прекращены. «Утечка мозгов» привела к отъезду талантливых биологов и химиков в те же США, а организационные пертурбации в структуре военного ведомства негативно отразились на общей готовности постсоветского государства к возможному применению против страны биологического оружия. О том же, что такой риск существует, стало понятно еще в середине нулевых годов, а после ухудшения отношений США и России в связи с событиями на Украине и в Сирии в этом уже не было никаких сомнений.В 2018 году министерство обороны России сообщило о реализации американской военно-биологической программы на территории соседней Грузии, где была создана специальная лаборатория – т.н. исследовательский центр Лугара. Как отметили военные специалисты, основное внимание американские специалисты уделяют возбудителям атипичных форм чумы, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майор Игорь Кириллов сообщил прессе, что лаборатория в Грузии – лишь одна из многих, размещенных американцами вдоль границ России и Китая. В результате испытаний, по словам генерала, могли погибнуть 73 грузинских гражданина. Естественно, что официальный Тбилиси подобные обвинения отверг.Конечно, доказать, что эпидемии последних лет явились следствием испытаний или применения биологического оружия, сейчас не представляется возможным, а строить бездоказательные теории просто глупо. Но очевидно, что Россия должна уделить особое внимание противодействию биологическому оружию массового поражения, восстановив структуры гражданской обороны и укрепив войска РХБЗ, которым долгое время не уделялось должного внимания. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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