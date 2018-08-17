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От Одессы до Солсбери, или Украинский след в деле Скрипалей

17 августа 2018, 12:24  •  107 • В мире
Какое отравляющее вещество было в одесском Доме профсоюзов?
Если история о деятельности на Украине Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, была раскручена киевским режимом с целью помочь Хиллари Клинтон стать президентом, то, возможно, с украинской подачи началась на Западе и шумная пропагандистская кампания по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Здесь далеко не всё очевидно, но многие детали, а главное, стиль провокации позволяют предположить наличие украинского следа.
«Отражение химатаки» в Солсбери
В опубликованных на Западе материалах о судьбе Сергея Скрипаля рассказано, чем этот бывший сотрудник российского ГРУ, осуждённый за шпионаж в 2004 году и выпущенный на свободу по обмену в 2010 году, занимался на новом месте своего пребывания в Англии. Известно, например, в какие страны НАТО и когда он выезжал для чтения лекций о методах деятельности российских спецслужб. За прошедшие годы всё, что знал, он уже рассказал, и особого интереса ни для каких спецслужб больше не представлял. Кроме одной – украинской. Для неё, если вглядеться, он был идеальным объектом осуществления провокаций в стиле фарсового спектакля с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко. На Западе тему связей украинца по происхождению Сергея Скрипаля с исторической родиной вообще предпочитают не поднимать, и это само по себе говорит о многом.
Известно, что, находясь в Лондоне, Скрипаль поддерживал тесные связи с украинской диаспорой (именно с украинской – не с российской). В частности, он входил в окружение украинского олигарха Александра Перепеличного, убитого в 2012 году в британской столице при невыясненных обстоятельствах. Были опубликованы на Западе и отчёты о состоянии Скрипаля. У него есть дом в Британии за 270 тысяч фунтов стерлингов, дом в Испании за 210 тысяч фунтов, а на банковском счету лежит 450 тысяч фунтов. Одними гонорарами за предательство и быстро устаревавшие лекции наличие такого состояния объяснить трудно. Наконец, Скрипаль регулярно летал из Лондона в Киев и Одессу. Особенно интересны его поездки в Одессу, где, возможно, 2 мая 2014 года и состоялась трагическая генеральная репетиция будущего фарса в Солсбери.
Дом профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 г.
Ещё в начальный период расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов начальник Главного следственного управления МВД Украины Виталий Сакал сообщил, что большинство погибших там, а это были десятки людей, стали жертвами отравления неизвестным веществом. В ходе закрытого заседания Рады 6 мая того же года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко поведал, что в Доме профсоюзов были найдены ёмкости с особо опасным химическим веществом. Последующие объяснения сводились к тому, что в указанном здании хранились большие запасы хлороформа, который, дескать, при высокой температуре мог преобразоваться в боевой газ фосген. Никакой критики подобное «объяснение» не выдерживает. Процесс превращения хлороформа в фосген науке попросту не известен. Да и с какой стати хлороформ вдруг оказался в Доме профсоюзов? Украинские власти обещали с этим разобраться, в том числе с привлечением израильских (?) специалистов, но потом никого из зарубежных экспертов к предполагаемому месту применения боевого ОВ не подпустили, а само дело замотали. Известно также, что в пресловутом «Новичке», якобы применённом в Солсбери, производные фосгена как раз содержатся.
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Можно вспомнить и некоторые ролики, сделанные любопытствующими во время одесской трагедии (к сожалению, уже удалённые из сети). На одном из них, снятом внутри горящего здания, оператор говорит группе ворвавшихся туда радикалов: «В чём это вы, ребята?» и «Что это вы запускаете в эту комнату?». В ответ голоса, словно приглушённые противогазами. Затем оператор говорит: «Не бойтесь, я никому не скажу» – и поспешно удаляется. Жив ещё ли случайно снявший эту сцену (но не её исполнителей), и сам ли он удалил ролик из сети, теперь узнать трудно. Однако довольно очевидно, что речь, видимо, шла о запуске отравляющего вещества в одно из помещений Дома профсоюзов.
Явно напрашивающаяся связь между Одессой и Солсбери остаётся вне поля зрения английских следователей. Они продолжают отыгрывать российский след и неких «отбывших в сторону Москвы» людей, которые говорили по-русски. Если и так, то в «бригаде из Одессы» как раз могли быть говорившие по-русски.
Остаётся неясной роль самого Скрипаля в этой предполагаемой комбинации. Был ли он с самого начала «в теме» или «друзья из Одессы» использовали его втёмную? Сказать пока трудно.
И всё же, сколько веревочке не виться, а конец известен: прокололись с Манафортом и Бабченко, проколются и со Скрипалями. Это лишь вопрос времени, а также денег. Падкость до денег участников украинского политического спектакля хорошо известна. Давно стоило бы объявить денежное вознаграждение за данные, выводящие на след организаторов и исполнителей провокации в Солсбери. Это очень помогло бы установлению истины, но британское правительство делать этого почему-то не хочет. Может быть, найдутся другие заинтересованные стороны?
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

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