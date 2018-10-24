От обрушения эскалатора в Риме пострадало 30 болельщиков ЦСКА, 7 - в тяжелом состоянии - посольство РФ

В инциденте с эскалатором в Италии получили ранения и травмы 30 фанатов ЦСКА. Посольство России открыло горячую линию для родственников пострадавших.

Не менее 30 болельщиков ЦСКА пострадали во время обрушения эскалатора в метро Рима. Об этом сообщает посольство России в Италии. Открыта горячая линия для родственников пострадавших.

Отмечается, что семь человек находятся в тяжелом состоянии, их выносили из метро на носилках. Состояние еще пятерых пострадавших болельщиков врачи оценивают как средней тяжести. Оставшиеся 18 получили лишь легкие повреждения.

Все пострадавшие болельщики доставлены в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе». Об их состоянии можно узнать по горячей линии посольства России в Италии. Номер телефона: +393802652769.