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От обрушения эскалатора в Риме пострадало 30 болельщиков ЦСКА, 7 - в тяжелом состоянии - посольство РФ

24 октября 2018, 02:24  •  100 • В мире
В инциденте с эскалатором в Италии получили ранения и травмы 30 фанатов ЦСКА. Посольство России открыло горячую линию для родственников пострадавших.
Не менее 30 болельщиков ЦСКА пострадали во время обрушения эскалатора в метро Рима. Об этом сообщает посольство России в Италии. Открыта горячая линия для родственников пострадавших.
Отмечается, что семь человек находятся в тяжелом состоянии, их выносили из метро на носилках. Состояние еще пятерых пострадавших болельщиков врачи оценивают как средней тяжести. Оставшиеся 18 получили лишь легкие повреждения.
Все пострадавшие болельщики доставлены в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе». Об их состоянии можно узнать по горячей линии посольства России в Италии. Номер телефона: +393802652769.

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