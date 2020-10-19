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От нуля до пяти: Соловей оценил шансы вероятных преемников Путина

19 октября 2020, 22:20  •  66 • Политика
Российский политолог и публицист Валерий Соловей оценил шансы вероятных преемников президента России Владимира Путина занять место главы государства по шкале от нуля до пяти.
Политолог уверен, что в ближайшем будущем Путин сложит полномочия президента. По его словам, невозможно в 68 лет возглавлять огромную страну и не иметь проблем со здоровьем. Соловей полагает, что лучше всего о состоянии здоровья президента России осведомлены израильские врачи. Однако при этом он не стал уточнять, о каких именно проблемах может идти речь.
Насколько всё фатально со здоровьем, об этом очень хорошо знают израильские врачи. Они знают об этом лучше всех, - отметил Соловей, выступая в эфире RadioNVC.
Политолог по просьбе журналистов оценил по шкале от 0 до 5 шансы вероятных кандидатов на пост президента, которые теоретически могут быть выдвинуты в случае ухода Путина в отставку. Практически все названные политики, по мнению Соловья, имеют достаточно небольшой шанс выбиться в президенты.
Наиболее вероятной кандидатурой на пост президента Соловей назвал заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его шансы политолог оценил на 3. Вероятность, что новым президентом станет нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, ещё меньше - между 1 и 2. На третьем месте расположился глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - 1.
Остальные вероятные кандидаты, как полагает эксперт, не имеют никаких шансов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - 0, бывший помощник президента Владислав Сурков - минус 1, председатель Счётной палаты Анатолий Кудрин - минус 1.
Отметим, что Соловья с недавних пор называют либеральным политологом, хотя даже среди коллег его высказывания нередко встречают с иронией. Недавно он заявил, что президент России Владимир Путин якобы не станет ждать окончания срока своих полномочий и уйдёт в отставку уже в следующем году.
Известный политолог Станислав Белковский в шутку предположил выдвижение самого Соловья на роль лидера нации. По его словам, чтобы это произошло, Соловей сперва должен совершить пересадку волос, поскольку с абсолютно бритой головой его шансы возглавить государство - минимальные.

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