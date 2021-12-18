Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Главная / Политика

От новых "адских санкций" Запада у российского МИД разболелись глаза

18 декабря 2021, 16:55  •  235 • Политика
Сергей Рябков. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
В Москве устали от подобных действий
Российская Федерация считает, что эффект от очередных ограничительных мер со стороны Запада проявится на этот раз лишь  в виде испорченного зрения. Таким образом заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал "адские санкции", подготовленные Вашингтоном против Москвы.
В ходе интервью для "Интерфакса" госслужащий напомнил, что за годы постоянных рестрикций со стороны коллективного Запада Россия уже привыкла к подобным действиям и вполне адаптировалась.
Рябков заявил, комментируя новые рестрикции, что лично у него в условиях постоянно вводимых санкций создается следующее впечатление: авторы подобных мер действуют, следуя принципу коллективной ответственности – то есть никто не желает предлагать никакой альтернативы и просто делает шаги, следуя уже привычным способом, не предлагая ничего нового.
В подтверждение своих слов Рябков указал, что примеров отмены вынесенных санкций практически не существует. Вероятнее всего, эта история растянется еще на долгие годы вперед.
Между тем Запад заявляет о готовности к развитию конструктивных отношений – если Москва будет действовать на его условиях. 
"То есть это формулируется в наиболее сжатом и конденсированном виде как выбор за Россией: мы, Запад, готовы, – выбор за Россией", – пояснил Рябков журналистам.
По словам американского экономиста Меган Грин, угрозы Байдена ввести "адские санкции" в отношении российских властей стали жестом отчаяния – за восемь лет Штаты перепробовали все возможное, однако не добились изменения поведения от Кремля. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



235
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
18 декабря 2021, 14:35
Германия пошла в отказ с "Северным потоком - 2". Дипломатию к бою!
18 декабря 2021, 10:30
Тайна возвращения Крыма "раскрыта". Без США и тут не обошлось?
18 декабря 2021, 11:05
После Стамбула – в Москву: депутат Рады о бегстве Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоя...
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
18 декабря 2021, 09:55
Россия согреет южных соседей. Те просят побыстрей
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2021, 12:30
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
11 декабря 2021, 20:55
Киев начнёт тайно бомбить Донбасс американским оружием: "Разглашению не подлежит"
14 декабря 2021, 04:25
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по миру
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.