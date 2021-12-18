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От новых "адских санкций" Запада у российского МИД разболелись глаза
18 декабря 2021, 16:55 • 235 • Политика
В Москве устали от подобных действий
Российская Федерация считает, что эффект от очередных ограничительных мер со стороны Запада проявится на этот раз лишь в виде испорченного зрения. Таким образом заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал "адские санкции", подготовленные Вашингтоном против Москвы.
В ходе интервью для "Интерфакса" госслужащий напомнил, что за годы постоянных рестрикций со стороны коллективного Запада Россия уже привыкла к подобным действиям и вполне адаптировалась.
Рябков заявил, комментируя новые рестрикции, что лично у него в условиях постоянно вводимых санкций создается следующее впечатление: авторы подобных мер действуют, следуя принципу коллективной ответственности – то есть никто не желает предлагать никакой альтернативы и просто делает шаги, следуя уже привычным способом, не предлагая ничего нового.
В подтверждение своих слов Рябков указал, что примеров отмены вынесенных санкций практически не существует. Вероятнее всего, эта история растянется еще на долгие годы вперед.
Между тем Запад заявляет о готовности к развитию конструктивных отношений – если Москва будет действовать на его условиях.
"То есть это формулируется в наиболее сжатом и конденсированном виде как выбор за Россией: мы, Запад, готовы, – выбор за Россией", – пояснил Рябков журналистам.
По словам американского экономиста Меган Грин, угрозы Байдена ввести "адские санкции" в отношении российских властей стали жестом отчаяния – за восемь лет Штаты перепробовали все возможное, однако не добились изменения поведения от Кремля.
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