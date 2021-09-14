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От новой БМП до беспилотников: какая техника дебютировала на учении «Запад-2021»

14 сентября 2021, 21:50  •  101 • В России
В ходе совместного стратегического учения (ССУ) войск РФ и Белоруссии «Запад-2021» впервые был использован ряд перспективных типов военной техники. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ. В частности, на манёврах были испытаны БПЛА «Иноходец» и «Ласточка», роботы «Уран-9», «Нерехта», «Платформа-М», БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». По словам экспертов, крайне важно, что новейшие средства разведки и поражения выполняли задачи в рамках общей системы управления войск.
 
Робототехнический комплекс «Уран-9» и БМП Б-19 на учении «Запад-2021» © Министерство обороны РФ
 

На полигонах, где проходит совместное стратегическое учение (ССУ) войск РФ и Белоруссии «Запад-2021», были впервые применены несколько образцов новейшей техники. Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Минобороны РФ.

Дебютантами на манёврах стали беспилотники «Иноходец», «Ласточка», робототехнические комплексы (РТК) «Уран-9», «Нерехта», «Платформа-М», БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

Напомним, ССУ проходит в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, пяти площадках в Белоруссии и в акватории Балтийского моря. В общей сложности к учениям привлечены до 200 тыс. человек и 760 единиц боевой техники. Также в выполнении задач участвуют контингенты из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Огневая поддержка

 

13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области стартовал основный этап учения. За действиями военнослужащих России и других государств наблюдал президент РФ Владимир Путин. В ходе мероприятий главе государства показали возможности подразделения боевых роботов и БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

«Бронегруппа в составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооружённых сил Белоруссии, Индии, Монголии и Российской Федерации с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов», — пояснили в Минобороны РФ задачу, которую выполнял экипаж новой БМП.

  • БМП Б-19 с модулем «Эпоха»
  • © Министерство обороны РФ

Новейшая боевая машина пехоты представляет собой бронированную гусеничную платформу, которая выступает носителем весьма солидного арсенала — 57-мм автоматической пушки, противотанковых установок «Корнет», комплекса «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники.

«Особенностью информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля «Эпоха» является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочерёдному применению двух каналов огневого поражения», — говорится на сайте военного ведомства. 

Также в Мулине впервые были применены новейшие роботы разведки и огневой поддержки. Один из них — тяжёлый РТК «Уран-9», который ранее испытывался в сирийской операции. Данная автономная машина предназначена для уничтожения широкого спектра целей — от живой силы до танков.

Вооружение РТК «Уран-9» включает 30-мм автоматическую пушку 2А72, 7,62-мм модернизованный пулемёт Калашникова (ПКТМ), управляемые ракеты «Атака» и усовершенствованный реактивный огнемёт РПО ПДМ-А «Шмель-М». Как полагают в Минобороны РФ, такой РТК способен оказывать существенную огневую поддержку общевойсковым и разведывательным подразделениям ВС РФ.

Робот выполнен с применением средств, снижающих его радиолокационную заметность. Длина «Урана-9» — 5,6 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,1 м, максимальная скорость движения — не менее 35 км/ч, дальность управления по радиоканалу — не менее 4 км.

На полигоне в Нижегородской области несколько «Уранов-9» вели обстрел пехоты и бронетехники условного противника на расстоянии 3—5 тыс. м, взаимодействуя с военнослужащими и другим РТК — «Нерехта».

Данная безэкипажная машина массой около 1 тонны входит в семейство «Кунгас». Она была разработана инженерами завода им. В.А. Дегтярёва совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). На РТК можно монтировать разные средства поражения — 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт, гранатомёты и пусковые установки для противотанковых ракет.

Дистанция обнаружения целей у «Нерехты» составляет 5 км, дальность поражения — около 2 км, максимальная скорость движения — 32 км/ч. Робот изготавливается в трёх модификациях: в ударном варианте, как комплекс артиллерийской разведки и транспортное средство.

По данным ФПИ, «Нерехта» будет использоваться в том числе для боевых действий в городских условиях и станет частью экипировки солдата будущего. Также робот должен в дальнейшем получить систему голосового и жестового управления.

В ходе ССУ российские военнослужащие применили автономный комплекс «Платформа-М». Робот дебютировал при отработке задач мотострелками и десантниками на одном из сухопутных полигонов Балтийского флота. РТК нанесли удары по позициям незаконных вооружённых формирований, отстрелявшись по стационарным и подвижным целям.

  • Боевой модуль одного из российских РТК
  • © Министерство обороны РФ

После ликвидации группировки условного неприятеля роботы «Платформа-М» использовались для разведки и проделывания проходов в минных полях, которые по легенде учения установили боевики.

Как уточняют в Минобороны РФ, «Платформа-М» смонтирована на гусеничном шасси, оснащена четырьмя гранатомётами и пулемётом Калашникова. Из открытых данных следует, что масса робота не превышает 800 кг, объём полезной нагрузки — 300 кг.

РТК функционирует на двух электрических моторах, обеспечивающих работу в течение 6—10 часов. Длина комплекса — 1,6 м, ширина — 1,2 м, высота — 1,2 м, дальность действия — 1,5 км, но этот показатель существенно повышается при управлении с помощью БПЛА.

Разработчик — ОАО «НИТИ «Прогресс» — предлагает военным «Платформу-М» в модификациях ударного робота, разведчика, сапёра, доставщика грузов и агитационной машины.

В единой сети

 

Учение «Запад-2021» не обошлось без применения новейших БПЛА. Так, 13 сентября в Мулине в составе разведывательного огневого комплекса использовались беспилотники «Иноходец» («Орион») и «Ласточка».

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, дроны обеспечили «прикрытие манёвренных действий обороняющихся подразделений с использованием новейших 120-мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения».

«Орион» — средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полёта, созданный компанией «Кронштадт». Это первый российский беспилотник класса средневысотных дронов большой продолжительности полёта или MALE (Medium Altitude Long Endurance). В подмосковной Дубне сейчас строится предприятие для массового производства этого дрона.

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Установленное на «Орионе» оборудование позволяет проводить полёт в полностью автоматическом режиме. Крейсерская скорость БПЛА составляет 200 км/ч, масса полезной нагрузки — 200 кг, продолжительность полёта — свыше 24 часов.

В феврале в комментарии телеканалу «Россия 1» заместитель начальника беспилотной авиации главного командования ВКС России Сергей Тюгай рассказал о том, что «Орион» был успешно испытан в сирийской операции.

На видеозаписи боевой работы, которую продемонстрировал телеканал, запечатлено, как в ночных условиях БПЛА поражает несколько объектов террористов, применяя для прицеливания тепловизор и камеру ночного видения.

О «Ласточке», которая дебютировала на ССУ, известно не так много. Аппарат был разработан специалистами АО «КБ «Луч» (Тула). Беспилотник относится к классу комплексов ближнего действия. Масса дрона — 4 кг, дальность — 25 км, время полёта — 1,5 часа.

Из информации Минобороны РФ следует, что «Ласточка» представляет собой комплекс вооружений, в состав которых входят ударные беспилотники.

Как говорится на сайте военного ведомства, «в ходе эпизода тактических действий (на учении «Запад-2021». — RT) ударные БЛА (БПЛА. — RT) из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами».

По словам опрошенных RT экспертов, ещё одним запоминающимся событием ССУ стало применение инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». На условном театре военных действий этот уникальный комплекс впервые взаимодействовал с машинами тяжёлой огнемётной самоходки ТОС-1А «Солнцепёк».

  • Пусковая установка машины дистанционного минирования «Земледелие» на ССУ «Запад-2021»
  • © Министерство обороны РФ

Боевые машины обстреляли минное заграждение, которое было создано ИСДМ на пути колонн условного противника. В результате образовалось «высокотемпературное огневое поле и избыточное давление в очаге поражения». По легенде учения такой тактический приём позволил нанести неприятелю «максимальный урон и остановить его продвижение».

«Земледелие» было создано АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в концерн «Техмаш»). Как рассказал RT на форуме «Армия-2021» разработчик системы, ИСДМ способна «засеять» минами до 15 гектаров территории при дальности действия 15 км.

Комплекс оснащён 50 направляющими, которые выстреливают программируемыми противотанковыми или противопехотными снарядами. Боеприпасы относятся к новому поколению и соответствуют всем требованиям международных конвенций.

Как отметил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, на учении «Запад-2021» большой акцент сделан на применении автономных и дистанционных систем.

«Все эти новые типы вооружений призваны сократить риск для жизни военнослужащих. Человек управляет техникой на безопасном расстоянии, избегая вероятности попасть под ответный или встречный удар противника», — пояснил Литовкин.

При этом, как подчеркнул эксперт, в ходе ССУ безэкипажные машины и другие новейшие изделия не применяются автономно от других войск и включены в общую систему управления группировками.

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Аналогичный взгляд на специфику учения «Запад-2021» разделяет военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, розыгрыши практических эпизодов проходящих в эти дни манёвров свидетельствуют о том, что российская армия добилась серьёзных успехов в интеграции разных типов боевой техники в «единую сеть».

«Учение показывает значительный прогресс не только в разработке РТК, БПЛА и средств дистанционного поражения. Все эти новейшие разведывательные и ударные комплексы интегрированы в подразделения наших вооружённых сил. Конечно, работы на этом направлении ещё очень много, но уже сейчас эта новейшая техника позволяет получать полную картину боя и наносить удары по противнику», — подытожил Кнутов.

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