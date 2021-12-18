От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко спешно покинул страну. От новости о предстоящем допросе до покупки билета прошло всего четверть часа. Стало известно местонахождение политика.

Государственное бюро расследований собиралось пригласить Порошенко на допрос в понедельник. Об этом сообщил портал "Страна.news". Уже через 15 минут экс-президент Украины купил билет на рейс до Стамбула.

Что от новости о допросе до билета прошло всего четверть часа, неудивительно. До этого Порошенко пытались вручить повестку, однако следователей он проигнорировал. Получение повестки будет означать предъявление обвинений по делу о якобы незаконной покупке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014-го - начале 2015 года.

"Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", - сообщила партия Порошенко "Европейская солидарность" на странице в Facebook.

За границей у политика запланирован ряд встреч с представителями политических кругов. Фамилии этих лиц в партии не сообщили. Также известно, что Порошенко 20-21 декабря намерен принять участие в международном мероприятии - конференции, которая пройдёт в Польше. Её тема сформулирована как "Россия - Украина - НАТО".