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От новейших истребителей до гиперзвуковых ракет: какие задачи стоят перед Военно-воздушными силами России
12 августа 2018, 15:09 • 87 • В России
12 августа профессиональный праздник отмечают военнослужащие ВВС РФ. Возможности боевой и транспортной авиации России позволяют решать широкий спектр задач: от охраны воздушных рубежей до нанесения ответного ядерного удара. ВВС РФ наряду с частями ПВО и Космическими войсками входят в состав Воздушно-космических сил. По мнению экспертов, создание в 2015 году ВКС позволило раскрыть потенциал военной авиации. Наиболее ярко её возросшая мощь проявилась во время сирийской операции. О задачах и перспективах развития российских ВВС — в материале RT.
Пара новейших истребителей Су-57 РИА Новости
Отправной точкой создания Военно-воздушных сил считается учреждение 12 августа 1912 года Воздухоплавательной части Генерального штаба. Неоценимый вклад в развитие отечественной авиации на раннем этапе внёс член-корреспондент Императорской академии наук Николай Егорович Жуковский.
Огромное значение Военно-воздушных сил на театре военных действий было осознано в период Великой Отечественной войны. Несмотря слабую защищённость и относительно невысокие скорости, авиация позволяла уничтожать цели в глубине обороны противника и поддерживать наступление пехоты и моторизированных частей.
Опыт ВОВ позволил отечественным конструкторам совершить научно-техническую революцию, результатом которой стало появление турбореактивных самолётов. С 1950-х годов в СССР успешно развивались вертолётостроение, дальняя и транспортная авиация.
Тесная интеграция
России досталось богатое наследство от Советского Союза: около 6000 самолётов военного назначения, десятки авиабаз, научно-исследовательские организации и учебные учреждения. Военно-воздушные силы подверглись серьёзному сокращению, однако их функционал практически не поменялся.
В августе 2015 года ВВС наряду с подразделениями ПВО/ПРО и Космическими войсками были включены в состав Воздушно-космических сил. Создание нового вида ВС министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «оптимальным вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны».
«Это позволяет, в первую очередь, сосредоточить в одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики,.. во-вторых, за счёт более тесной интеграции повысить эффективность применения войск, в-третьих, обеспечить поступательное развитие системы ВКО (Воздушно-космической обороны) страны», — сказал Шойгу.
В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что идея формирования ВКС вызывала достаточно бурные споры. Критики говорили о том, что создание такой огромной структуры усложнит систему принятия решений и приведёт к снижению оперативных возможностей входящих в неё подразделений.
Сторонники утверждали, что появление ВКС, наоборот, является логичным ходом руководства РФ по интеграции в единую командную структур войск, которые обеспечивают мониторинг космического пространства и воздушную оборону страны.
В состав Военно-воздушных сил входят шесть оперативных объединений ВВС и ПВО. 4-я армия прикрывает южную часть европейской России, 6-я армия — западные регионы Центральной России, 11-я армия — Дальний Восток, 14-я — Сибирь, часть Поволжья и Урал, 45-я армия ВВС и ПВО отвечает за безопасность Арктики.
Бесценный опыт
В последние годы Военно-воздушные силы получили сотни самолётов, вертолётов и десятки дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК). К концу 2018 году доля современной и модернизированной военной техники должна достичь 74%.
Во втором квартале 2018 года ВВС были поставлены 30 новых и отремонтированных самолётов, 24 вертолёта и ЗРК С-300. До конца года оборонная промышленность передаст Минобороны 7 истребителей Су-35С, 30 тыс. авиационных средств поражения, 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций (РЛС) кругового обзора «Каста 2-2».
Кроме того, в 2019 году ожидается поступление в ВС РФ первых истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в конце июня заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
«Радикальным образом обновился парк оперативно-тактической авиации. Была проведена модернизация штурмовика Су-25, бомбардировщика Су-24 и истребителя Су-27. Где-то с 2012 года войска начали получать Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Это стало залогом успешной операции в Сирии», — отметил Корнев.
По данным Минобороны, в САР ВКС нанесли более 90 тыс. ударов, уничтожив порядка 60 тыс. боевиков, включая более 800 главарей бандформирований. В результате действий авиации была полностью ликвидирована военная и экономическая инфраструктура «Исламского государства»*.
Основными целями военных лётчиков стали скопления бронетехники террористов, инженерные сооружения, склады с оружием, пункты управления. Незаменимой ударной силой в сирийской кампании специалисты называют штурмовик Су-25СМ «Грач».
Бесценный опыт в САР получил лётный и технический состав ВВС. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ведомство организовало ротацию таким образом, чтобы боевой крещение получили максимальное количество военнослужащих.
«Сирийская операция подтвердила обоснованность создания ВКС и позволила испытать новое вооружение. На текущий момент большая часть недостатков техники либо устранена, либо ведётся доработка. Также война в Сирии помогла усовершенствовать систему управления войсками», — сказал Корнев.
«Подорвать американское превосходство»
Помимо самолётов оперативно-тактической авиации, в операции в САР активно применялись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. В настоящее время оборонная промышленность ведёт работу по модернизации этих машин, способных применять ядерное оружие.
Прежде всего Минобороны планирует расширить номенклатуру ударного вооружения стратегической авиации, заменить бортовое оборудование, а в перспективе — установить двигатели, обладающие большей тягой. Всё это позволит ракетоносцам гарантировано преодолевать системы ПВО/ПРО.
«Это вполне оправданный подход на фоне затянувшихся работ по созданию перспективного дальнего бомбардировщика (ПАК ДА). Модернизационный ресурс советских самолётов действительно значительный, особенно у Ту-160, чья боевая эффективность, если верить официальной информации, после модернизации должна вырасти в 2-2,5 раза», — отметил Корнев.
По его словам, российская оборонная промышленность разработала несколько уникальных авиационных боеприпасов, расширяющих возможности ВВС на театре военных действий. В качестве примера эксперт назвал стратегическую крылатую ракету Х-101/102 «воздух—земля» дальностью порядка 6 тыс. км.
Боеприпас был успешно испытан в Сирии, подтвердив свои тактико-технические характеристики. Х-101/102 в ближайшее время пополнит арсенал Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Ту-22М3.
Ещё одной новинкой является гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», которым оснащены истребители-перехватчики МиГ-31. Ракета способна поражать крупные надводные и наземные цели на дальности до 2 тыс. км. О «Кинжале» публика впервые узнала 1 марта 2018 из послания президента Федеральному Собранию.
Как пояснил ранее главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, «Кинжал» — это аэробаллистическая ракета, которая после завершения цикла испытаний станет орудием сдерживания «вероятных противников от необдуманных действий». По его словам, в район сброса «Кинжал» может быть доставлен «за считанные минуты».
«Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны», — рассказал Суровикин.
Дмитрий Корнев полагает, что массовое поступление в войска Х-101/102 и «Кинжала» заметно усилит потенциал Военно-воздушных сил РФ. По его мнению, отечественные конструкторы разработали ракеты, способные нанести значительный ущерб крупным силам противника.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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