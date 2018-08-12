От новейших истребителей до гиперзвуковых ракет: какие задачи стоят перед Военно-воздушными силами России

12 августа профессиональный праздник отмечают военнослужащие ВВС РФ. Возможности боевой и транспортной авиации России позволяют решать широкий спектр задач: от охраны воздушных рубежей до нанесения ответного ядерного удара. ВВС РФ наряду с частями ПВО и Космическими войсками входят в состав Воздушно-космических сил. По мнению экспертов, создание в 2015 году ВКС позволило раскрыть потенциал военной авиации. Наиболее ярко её возросшая мощь проявилась во время сирийской операции. О задачах и перспективах развития российских ВВС — в материале RT.

Отправной точкой создания Военно-воздушных сил считается учреждение 12 августа 1912 года Воздухоплавательной части Генерального штаба. Неоценимый вклад в развитие отечественной авиации на раннем этапе внёс член-корреспондент Императорской академии наук Николай Егорович Жуковский.

Огромное значение Военно-воздушных сил на театре военных действий было осознано в период Великой Отечественной войны. Несмотря слабую защищённость и относительно невысокие скорости, авиация позволяла уничтожать цели в глубине обороны противника и поддерживать наступление пехоты и моторизированных частей.

Опыт ВОВ позволил отечественным конструкторам совершить научно-техническую революцию, результатом которой стало появление турбореактивных самолётов. С 1950-х годов в СССР успешно развивались вертолётостроение, дальняя и транспортная авиация.

Тесная интеграция

России досталось богатое наследство от Советского Союза: около 6000 самолётов военного назначения, десятки авиабаз, научно-исследовательские организации и учебные учреждения. Военно-воздушные силы подверглись серьёзному сокращению, однако их функционал практически не поменялся.

В августе 2015 года ВВС наряду с подразделениями ПВО/ПРО и Космическими войсками были включены в состав Воздушно-космических сил. Создание нового вида ВС министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «оптимальным вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны».

«Это позволяет, в первую очередь, сосредоточить в одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики,.. во-вторых, за счёт более тесной интеграции повысить эффективность применения войск, в-третьих, обеспечить поступательное развитие системы ВКО (Воздушно-космической обороны) страны», — сказал Шойгу.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что идея формирования ВКС вызывала достаточно бурные споры. Критики говорили о том, что создание такой огромной структуры усложнит систему принятия решений и приведёт к снижению оперативных возможностей входящих в неё подразделений.

Сторонники утверждали, что появление ВКС, наоборот, является логичным ходом руководства РФ по интеграции в единую командную структур войск, которые обеспечивают мониторинг космического пространства и воздушную оборону страны.

«На самом деле это очень сложный вопрос. Но спустя три года становится понятным, что ВВС обрели чёткую платформу для дальнейшего совершенствования. Как и прежде, авиация тесно интегрирована с ПВО, а смычка с войсками ВКО представляется перспективной из-за бурно развивающихся цифровых технологий и усиливающейся роли спутников в сфере обороны», — отметил Корнев.

В состав Военно-воздушных сил входят шесть оперативных объединений ВВС и ПВО. 4-я армия прикрывает южную часть европейской России, 6-я армия — западные регионы Центральной России, 11-я армия — Дальний Восток, 14-я — Сибирь, часть Поволжья и Урал, 45-я армия ВВС и ПВО отвечает за безопасность Арктики.

Звено бомбардировщиков Су-24

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Бесценный опыт

В последние годы Военно-воздушные силы получили сотни самолётов, вертолётов и десятки дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК). К концу 2018 году доля современной и модернизированной военной техники должна достичь 74%.

Во втором квартале 2018 года ВВС были поставлены 30 новых и отремонтированных самолётов, 24 вертолёта и ЗРК С-300. До конца года оборонная промышленность передаст Минобороны 7 истребителей Су-35С, 30 тыс. авиационных средств поражения, 36 новых и девять модернизированных радиолокационных станций (РЛС) кругового обзора «Каста 2-2».

Кроме того, в 2019 году ожидается поступление в ВС РФ первых истребителей пятого поколения Су-57. Об этом в конце июня заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Радикальным образом обновился парк оперативно-тактической авиации. Была проведена модернизация штурмовика Су-25, бомбардировщика Су-24 и истребителя Су-27. Где-то с 2012 года войска начали получать Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Это стало залогом успешной операции в Сирии», — отметил Корнев.

По данным Минобороны, в САР ВКС нанесли более 90 тыс. ударов, уничтожив порядка 60 тыс. боевиков, включая более 800 главарей бандформирований. В результате действий авиации была полностью ликвидирована военная и экономическая инфраструктура «Исламского государства»*.

Основными целями военных лётчиков стали скопления бронетехники террористов, инженерные сооружения, склады с оружием, пункты управления. Незаменимой ударной силой в сирийской кампании специалисты называют штурмовик Су-25СМ «Грач».

Бесценный опыт в САР получил лётный и технический состав ВВС. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ведомство организовало ротацию таким образом, чтобы боевой крещение получили максимальное количество военнослужащих.

«Сирийская операция подтвердила обоснованность создания ВКС и позволила испытать новое вооружение. На текущий момент большая часть недостатков техники либо устранена, либо ведётся доработка. Также война в Сирии помогла усовершенствовать систему управления войсками», — сказал Корнев.

Технические специалисты ВВС под крылом Су-25

РИА Новости

«Подорвать американское превосходство»

Помимо самолётов оперативно-тактической авиации, в операции в САР активно применялись стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. В настоящее время оборонная промышленность ведёт работу по модернизации этих машин, способных применять ядерное оружие.

Прежде всего Минобороны планирует расширить номенклатуру ударного вооружения стратегической авиации, заменить бортовое оборудование, а в перспективе — установить двигатели, обладающие большей тягой. Всё это позволит ракетоносцам гарантировано преодолевать системы ПВО/ПРО.

«Это вполне оправданный подход на фоне затянувшихся работ по созданию перспективного дальнего бомбардировщика (ПАК ДА). Модернизационный ресурс советских самолётов действительно значительный, особенно у Ту-160, чья боевая эффективность, если верить официальной информации, после модернизации должна вырасти в 2-2,5 раза», — отметил Корнев.

По его словам, российская оборонная промышленность разработала несколько уникальных авиационных боеприпасов, расширяющих возможности ВВС на театре военных действий. В качестве примера эксперт назвал стратегическую крылатую ракету Х-101/102 «воздух—земля» дальностью порядка 6 тыс. км.

Боеприпас был успешно испытан в Сирии, подтвердив свои тактико-технические характеристики. Х-101/102 в ближайшее время пополнит арсенал Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Ту-22М3.

Ещё одной новинкой является гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал», которым оснащены истребители-перехватчики МиГ-31. Ракета способна поражать крупные надводные и наземные цели на дальности до 2 тыс. км. О «Кинжале» публика впервые узнала 1 марта 2018 из послания президента Федеральному Собранию.

Как пояснил ранее главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, «Кинжал» — это аэробаллистическая ракета, которая после завершения цикла испытаний станет орудием сдерживания «вероятных противников от необдуманных действий». По его словам, в район сброса «Кинжал» может быть доставлен «за считанные минуты».

Военный лётчик ВКС

© mil.ru

«Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны», — рассказал Суровикин.

Дмитрий Корнев полагает, что массовое поступление в войска Х-101/102 и «Кинжала» заметно усилит потенциал Военно-воздушных сил РФ. По его мнению, отечественные конструкторы разработали ракеты, способные нанести значительный ущерб крупным силам противника.

«Не секрет, что российская армия уступает НАТО по совокупной военной мощи. Главная угроза для нашей страны исходит с моря — от авианосных группировок и эсминцев США. Поэтому России так важно обладать мощными и неуязвимыми для ПРО самолётами и ракетами, которые могут подорвать американское превосходство», — резюмировал Корнев.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.