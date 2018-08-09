От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина

Очередной скандал в украинском серпентарии произошел в Одессе. Тут 8-го августа в Зеленом театре ждали лауреата премии Ленинского Комсомола и Нобелевского лауреата по литературе (2015 г.), кавалера советского ордена «Знак Почета» Светлану Алексиевич. Она с ужасом вспоминает «кровавую империю», где жить ей было невыносимо – так угнетали премиями и наградами.

Но вдруг случился традиционный для нынешней Незалежной казус: «агенты Путина» разоблачили «агентессу Путина». За несколько часов до выступления личные данные Светланы Алексиевич разместил сайт «Миротворец». Его «замутил» народный депутат Украины, помощник главы МВД Антон Геращенко. На сайте появляются персоны, которых украинские националисты считают врагами Незалежной.

Прежде на «Миротворце» было приятно чувствовать себя в обществе приличных людей. Не только политиков, но и российских писателей, артистов, музыкантов. Но в последнее время туда стали «скачивать» наряду с достойными личностями и каких-то украинских патриотов и недопатриотов. Савченко, Рубан, а теперь вот еще и Светлана Алексиевич.

Рожденная на Западе Украины писатель пребывает в искреннем недоумении. Уж не она ли поддержала майдан? Не она ли восхваляла гидность украинцев, сильно отросшую после одноименной революции? И ведь появилась она на свет в Ивано-Франковске в семье белоруса и чистой воды украинки!

Ничего не помогло. Попала в «Миротворец» с формулировкой за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно-значимой информацией».

За что же постигло укровозмездие? Не за эти ли слова, которые она произнесла на выступлении в Бруклине в 2016-м: «Каратели, которые работали на территории Белоруссии - они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев - еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине». Если так, то просто удивительно, что ее наказали за слова о том, о чем с гордостью рассказывают сейчас на Украине ветераны запрещенной в России ОУН-УПА. А также прочие дожившие до наших дней бандеровцы всех мастей.

И ведь Алексиевич практически поклялась в верности Украине в информационной войне против России.

- Я не люблю мир Берии, Сталина, Путина, Шойгу. Это не мой мир, - бравировала Нобелевский лауреат на пресс-конференции в Минске, не задумываясь о том, что появилась на свет и творит, во многом, благодаря этому миру. А дальше Остапа, что называется, понесло . По ее словам, «86% россиян были рады тому, что убивали людей в Донецке, и смеялись над этими так называемыми «хохлами». Подмена понятий — о том, кто именно убивал на Донбассе мирных людей, ее не смутило. Она художник слова, она так видит.

История с размещением Алексиевич на «Миротворце» закончилась нулевой ничьей: некто приказал данные Алексиевич с портала «Миротворец» убрать - примерно за полчаса до запланированного выступления писательницы в Зеленом театре.

Ложечки нашлись, а осадочек остался. И реанимировать встречу с одесситами Алексиевич не стала. Из соображений безопасности.

Вот и нобелевский лауреат начала ощущать даже ее доставшую украинскую постреволюционную гидность (достоинство). Которая, если что не понравится, может зашибить и такую всемирно известную персону не хуже, чем светлой памяти Олеся Бузину - при всем несовпадении их масштабов.

И уже без плача, а с сухими глазами придется отвечать на извечный украинский вопрос: «А меня-то за шо?»

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