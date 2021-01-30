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От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к гражданам России

30 января 2021, 21:50  •  117 • Политика
От Алексея Навального отрёкся ещё один сторонник. На этот раз - координатор его штаба в Нижнем Новгороде. Молодой человек раскрыл реальное отношение блогера к гражданам России. Он подчеркнул, что оппозиционер и его ближайшие соратники не готовы брать ответственность за жителей страны, цинично толкая их на нарушение закона.
Ещё один сторонник Алексея Навального отрёкся от блогера. На этот раз с видеообращением выступил координатор штаба оппозиционера в Нижнем Новгороде Роман Трегубов.
Молодой человек сообщил, что покидает пост, и призвал людей не выходить на незаконные акции протеста. Он подчеркнул, что не согласен с позицией руководства штаба Навального, которое подталкивает граждан к участию в несанкционированных митингах.
Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью, - подчеркнул Трегубов.
Он обратил внимание, что ближайшие сторонники блогера не готовы взять на себя ответственность за демонстрантов, которые могут пострадать в толпе или получить аресты и штрафы за нарушение общественного порядка.
Ранее с похожим заявлением выступил коллега Трегубова из Калининграда Александр Черников. В преддверии несанкционированных акций 23 января он также оставил должность и порекомендовал гражданам не выходить на митинги.

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