От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к гражданам России

Ещё один сторонник Алексея Навального отрёкся от блогера. На этот раз с видеообращением выступил координатор штаба оппозиционера в Нижнем Новгороде Роман Трегубов.

Молодой человек сообщил, что покидает пост, и призвал людей не выходить на незаконные акции протеста. Он подчеркнул, что не согласен с позицией руководства штаба Навального, которое подталкивает граждан к участию в несанкционированных митингах.

Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью, - подчеркнул Трегубов.

Он обратил внимание, что ближайшие сторонники блогера не готовы взять на себя ответственность за демонстрантов, которые могут пострадать в толпе или получить аресты и штрафы за нарушение общественного порядка.

Ранее с похожим заявлением выступил коллега Трегубова из Калининграда Александр Черников. В преддверии несанкционированных акций 23 января он также оставил должность и порекомендовал гражданам не выходить на митинги.