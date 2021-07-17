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От народа ждут разговора начистоту: Политики объяснили смысл "копилки идей"
17 июля 2021, 19:40 • 36 • Политика
В "Единой России" запустили портал для сбора идей в народную программу. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, благодаря такому инструменту каждый гражданин сможет выдвинуть свою инициативу, а политики расставят приоритеты в своей работе.
В партии "Единая Россия" запустили механизм, позволяющий гражданам вносить инициативы и предложения. Идеи, которые можно направлять как в онлайн, так и в офлайн формате, станут частью народной программы партии.
Перед выборами в Госдуму председатель партии Дмитрий Медведев объявил предвыборную программу народной: предложения по формированию программы направлялись напрямую из регионов.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак уточнил, что помимо регионального, корректировки и предложения поступали и с муниципального уровня. Это сделано для того, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя", передаёт РИА Новости.
Таким образом, каждый отправитель в "копилку идей" на сайте np.er.ru может стать соавтором программы партии.
"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - подчеркнул Турчак.
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