От народа ждут разговора начистоту: Политики объяснили смысл "копилки идей"

В "Единой России" запустили портал для сбора идей в народную программу. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, благодаря такому инструменту каждый гражданин сможет выдвинуть свою инициативу, а политики расставят приоритеты в своей работе.

В партии "Единая Россия" запустили механизм, позволяющий гражданам вносить инициативы и предложения. Идеи, которые можно направлять как в онлайн, так и в офлайн формате, станут частью народной программы партии.

Перед выборами в Госдуму председатель партии Дмитрий Медведев объявил предвыборную программу народной: предложения по формированию программы направлялись напрямую из регионов.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак уточнил, что помимо регионального, корректировки и предложения поступали и с муниципального уровня. Это сделано для того, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя", передаёт РИА Новости.

Таким образом, каждый отправитель в "копилку идей" на сайте np.er.ru может стать соавтором программы партии.

"Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам", - подчеркнул Турчак.