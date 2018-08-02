«От наказания не уйдёт никто»: замдиректора ФСИН России о ситуации с избиением заключённого

Все сотрудники ярославской исправительной колонии №1, имеющие отношение к избиению заключённого, понесут уголовное наказание. Об этом RT заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний намерена усовершенствовать систему видеонаблюдения, чтобы избежать подобных случаев, добавил Максименко. Как ещё ведомство планирует бороться с неправомерными действиями сотрудников — в материале RT.

20 июля СМИ опубликовали видео из ярославской исправительной колонии №1. На записи видно, как люди в форме по очереди бьют резиновыми дубинками по пяткам и голеням закованного в наручники человека.

Как выяснилось, запись была сделана с портативного видеорегистратора одного из сотрудников колонии ещё летом 2017 года. По словам правозащитников, избитым является Евгений Макаров. Позже сам Макаров сообщил, что 29 июня 2017 года между ним и сотрудниками УФСИН, которые проводили обыск в его камере, произошёл конфликт. По его словам, в ходе обыска надзиратели бросили на пол письмо, спрятанное в страницах Библии, что и спровоцировало словесную перепалку, которая стала причиной избиения.

Узнавшие об инциденте правозащитники в 2017 году добились проведения проверки Следственным комитетом. Однако СК не усмотрел в произошедшем признаков преступления, несмотря на многочисленные физические повреждения, зафиксированные у Макарова.

Публикация видео с избиением заключённого вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо провести тотальную проверку всех российских исправительных колоний по жалобам на пытки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». По делу о пытках арестован 12-й фигурант. О том, как ведомство планирует бороться с неправомерными действиями сотрудников, RT рассказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

— Почему о побоях в ярославской колонии стало известно только через год? Кто препятствовал следствию по этому делу?



— На самом деле по жалобе заключённого на избиения ещё в прошлом году проводилась проверка. Все сотрудники, подозреваемые в этом преступлении, тогда были опрошены. Кроме того, в рамках проверки, которая проводилась по заявлению Макарова, следователь направлял двух подозреваемых сотрудников на полиграф. В итоге эта экспертиза показала, что сотрудники не врут, а Макаров чуть ли не избил себя сам! Дело было закрыто.

Возможно, что дело было закрыто из-за неопытности следователя, который только два месяца как институт окончил. В отношении него самого сейчас возбуждено уголовное дело. Однако в прошлом году не было видеозаписи побоев — и сотрудникам удалось выгородить друг друга. Но теперь это не пройдёт. Есть видео, а сами участники сейчас все под следствием.

— Между тем адвокат Макарова Ирина Бирюкова заявила, что выехала за границу из соображений безопасности. Как вы можете этот факт прокомментировать?

— Никто никакого давления ни на адвоката, ни на самого Макарова не оказывает. Макаров сейчас находится в другой колонии, и с него теперь чуть ли не пылинки сдувают. Дело резонансное и на контроле у многих организаций, в том числе у Совета Федерации и у руководителя Следственного комитета. Макаров сейчас в полной безопасности. И кстати, хотелось бы сказать спасибо журналистам, что помогли вскрыть факт этих преступлений. Я призываю и прошу и впредь оказывать нам такую помощь, надо работать сообща. Кроме того, все сотрудники ФСИН должны понимать, что существует неотвратимость наказания. Рано или поздно о любом правонарушении и преступлении становится известно, и все те, кто совершает эти преступления, будут наказаны. От наказания никто не уйдёт.

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— Однако начальник ярославской колонии, где избивали Макарова, сохранил свою должность…

— Я думаю, что директор ФСИН примет решение и по поводу начальника ярославской ИК. Либо это всё делалось с пусть даже молчаливого, но согласия начальника, либо руководитель не справляется со своими обязанностями и за его спиной творят что хотят. И значит, что он не тянет эту должность. И в том и в другом случае человека надо менять.

За последние пять лет у нас процентов 60 руководителей территориальных органов сменилось, около 30 начальников управлений, восемь заместителей директора освобождено от должности за неполные пять лет. В этом году за превышение служебных полномочий мы уволили около 14 сотрудников, их отдали в следственные органы под суд.

Иногда наши сотрудники допускают пронос запрещённых предметов: телефоны, спиртное. И на этом ловим. Выгоняем людей. За «запрещёнку» сразу увольнение и под следствие.

— Что ждёт сотрудника, который передал видеозапись с пытками адвокату?



— Такие материалы, как эта запись, не несут в себе грифа «секретно» и уголовного преследования за разглашение подобной информации, конечно же, нет. Но сотрудник, которой располагал этой записью, в первую очередь должен был обратиться в прокуратуру, в Следственный комитет, в ФСБ и сообщить о преступлении. Но он выбрал другой путь.

— Уже известно, кто это был?

— Скорее всего, это был либо кто-то из людей, записывавших непосредственно это видео, либо тот, кто причастен к хранению информации на носителях. Я думаю, СК выявит всё и даст этому соответствующую оценку. Не исключаю, что запись была продана. Мы сталкивались с такими случаями, когда сотрудники продавали или пытались продать протоколы и видеозаписи за 30, 40, 50 тысяч рублей. Мы таких недобросовестных сотрудников увольняем, по дискредитирующим статьям — за утрату доверия.

— Как планируется усовершенствовать контроль за действиями сотрудников в колониях?

— Несколько лет назад ввели видеорегистраторы. Поначалу сами охранники пытались эти регистраторы выключить, забыть, размагнитить плёнку или флешку сломать. Позиция руководства — если видеорегистратор по какой-то причине не работал, или его забыли, или что-то размагнитилось, то виноват по определению наш сотрудник. И он будет наказан. На сегодняшний день система видеорегистраторов ещё не налажена, и к качеству их тоже есть у нас претензии. Но в ближайшее время, я думаю, работа будет поставлена таким образом: перед входом в колонию специалист, занимающийся видеофиксацией, будет выдавать инспектору регистратор, который тот не сможет самостоятельно отключить. И это должно серьёзно остудить горячие головы как среди сотрудников, так и среди заключённых.

– А что делать со злостными нарушителями дисциплины в колониях — так называемыми «отрицалами»?



— Да, бывают такие, кто регулярно попадает в штрафной изолятор. Люди с детства могли наслушаться «блатной романтики» и выбрать путь профессионального преступника. Для этого себя надо проявить с отрицательной стороны: нарушить дисциплину, посидеть в карцере. Чтобы заработать себе очки, определённый авторитет. Часто это люди, которые всю жизнь проводят в тюрьме. Конечно, мы с ними стараемся работать. Но они сами выбирают для себя такой путь. Они — преступники в местах лишения свободы. Контингент непростой и опасный.

Те, кто сидит по террористическим статьям, за решёткой сами пытаются найти подход к сотрудникам, запугивают их, чтобы получить поблажки. Или пытаются подкупить. А среди заключённых продолжают вербовку. Тут просто не надо лениться. К каждому искать индивидуальный подход, уметь разговаривать с каждым заключённым.

Если суд вынес человеку приговор — это не значит, что над осуждённым надо издеваться. Суд ограничил его свободу. В этом главное наказание. Задача ФСИН — обеспечить исполнение приговора суда.

— Изменился ли за последние годы контингент заключённых?

— Произошла гуманизация законодательства. Если лет шесть назад заключенных был почти миллион, то сейчас отбывают наказание 400 тысяч человек. Среди них — осуждённые за терроризм, экстремизм, преступления против личности: убийства, изнасилования, за наркоторговлю, крупные экономические преступления. Суды часто дают условные сроки или назначают исправительные работы, к примеру, за преступления, не опасные для общества — например, кражи. Таким образом, в местах лишения свободы сейчас находятся действительно опасные преступники.