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От Надежды Савченко до Казака Гаврилюка: "Герои Майдана" остались без мандатов
22 июля 2019, 23:09 • 90 • Политика
Многие "герои Майдана" остались без мандатов по итогам подсчета результатов голосования на выборах в Раду. В частности, свои кресла покинут Надежда Савченко и Казак Гавриленко.
Параллельно с подсчетом итоговых результатов выборов в Верховную раду на Украине ведут счет "павшим сынам" Евромайдана. Речь идет о парламентариях, которые ворвались в парламент благодаря госперевороту.
Напомним, на выборах лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая с серьёзными оговорками, но состоит из свежих лиц.
Обновление, конечно, не будет полное. Свой пост сохранит Андрей Парубий, на мандат может рассчитывать и Петр Порошенко.
Однако аутсайдерами стали такие "украинские мастодонты", как экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, нардеп Сергей Пашинский, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин, экс-спикер Рады Владимир Литвин, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его соратник Игорь Мосийчук, который прославился регулярными потасовками в стенах парламента. Также предстоит попрощаться с Мустафой Найемом, Казаком Гаврилюком, бывшим лидером запрещенного в РФ движения "Правый сектор" Дмитрием Ярошем и многими другими.
Еще одна небоевая потеря - Надежда Савченко, которая умудрилась отсидеть не только в российской, но и в украинской тюрьме. При этом она установила своеобразный антирекорд - за нее проголосовали восемь человек из 200 возможных в округе. Это связано с тем, что Савченко избиралась по Донецкой области, где в фаворе были представители движения "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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