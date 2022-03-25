От Набиуллиной потребовали объяснений за сдачу русских денег. Ответ ЦБ не обрадовал

От Эльвиры Набиуллиной потребовали объяснений за сдачу русских денег, которые можно было бы хранить не в долларах и евро, а в золоте. Ответ ЦБ не обрадовал. Никита Комаров назвал его неудачным и невнятным.

США ввели санкции против русского золота. Теперь в отношении всех физических и юридических лиц, совершающих операции с ЦБ России (там хранятся национальные золотые резервы), будут вводиться ограничения, передал ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Тем не менее заморозить запасы драгметалла, как Запад сделал с нашими валютными резервами, физически нереально. В настоящий момент золотая часть ЗВР эквивалентна 132 млрд долларов. По данному показателю наша страна находится на 6-м месте в мире.

Однако объём денег, хранящихся в слитках, составляет всего 22,4% от резервов. Тем временем в Италии и Франции этот показатель приближается к 70%, а в США и Германии уже превышает 75%.

Ведущий "Первого русского" заметил, что пару лет назад Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной полностью прекратил закупку золота в ЗВР, продолжая запасать доллары и евро, которые в итоге были фактически украдены в рамках санкционного давления.

25 марта от регулятора потребовали объяснений в связи с вывозом русского золота в Лондон. В Банке России обвинения отвергли. Неудачный ответ регулятора прокомментировал Комаров: