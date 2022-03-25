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От Набиуллиной потребовали объяснений за сдачу русских денег. Ответ ЦБ не обрадовал

25 марта 2022, 18:35  •  313 • Политика
От Эльвиры Набиуллиной потребовали объяснений за сдачу русских денег, которые можно было бы хранить не в долларах и евро, а в золоте. Ответ ЦБ не обрадовал. Никита Комаров назвал его неудачным и невнятным.
США ввели санкции против русского золота. Теперь в отношении всех физических и юридических лиц, совершающих операции с ЦБ России (там хранятся национальные золотые резервы), будут вводиться ограничения, передал ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Тем не менее заморозить запасы драгметалла, как Запад сделал с нашими валютными резервами, физически нереально. В настоящий момент золотая часть ЗВР эквивалентна 132 млрд долларов. По данному показателю наша страна находится на 6-м месте в мире.
Однако объём денег, хранящихся в слитках, составляет всего 22,4% от резервов. Тем временем в Италии и Франции этот показатель приближается к 70%, а в США и Германии уже превышает 75%.
Ведущий "Первого русского" заметил, что пару лет назад Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной полностью прекратил закупку золота в ЗВР, продолжая запасать доллары и евро, которые в итоге были фактически украдены в рамках санкционного давления.
25 марта от регулятора потребовали объяснений в связи с вывозом русского золота в Лондон. В Банке России обвинения отвергли. Неудачный ответ регулятора прокомментировал Комаров:
Конечно, это неправда. Никто об этом и не заявлял. Но наше золото за границу в последние годы действительно утекало. Не из ЦБ, а то, которое добывается. А куда ещё его девать предприятиям отрасли? Набиуллина скупку слитков прекратила, и компаниям пришлось экспортировать его в Великобританию.

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