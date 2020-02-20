От мухомора до мельдония. Без допинга русские не выиграли бы ни одной войны • 71 • Война

Ни одна другая страна в мире не понесла столь суровых наказаний за применение допинга в мировом спорте, как Россия. И это даёт основания полагать, что допинг – это национальное достояние только у русских.



В самом деле, спортсмены США, Великобритании, Канады, Норвегии и других западных стран, за редчайшим исключением, являются кристально честными и никогда не применяют допинг.







Правда, многие из них, если не все, страдают наследственными заболеваниями типа астмы, туберкулёза или полиомиелита и вынуждены применять различные запрещённые лечебные препараты, но делают это только по разрешению Всемирного антидопингового агентства -- WADA. Это доставляет им и их тренерам невыносимые страдания. Говорят, что такие чемпионы рыдают, употребляя лекарства с запрещёнными для полностью здоровых спортсменов веществами.



Но в спорте равны все. Поэтому в женских видах спорта должны обязательно участвовать мужчины, сменившие пол. И никаких санкций за это быть не должно, если только там вдруг не появятся русские. С их примитивными биотехнологиями они не смогут провести операции по смене пола без применения допинга. Поэтому изначально надо запретить участие в соревнованиях для русских спортсменок, сменивших пол.





За всю свою историю Россия приобрела богатейший опыт использования допинга. Еще с древности тут широко употребляли хмельной мёд, в который, без всякого сомнения, добавляли различные допинговые составы типа порошков из мухомора или белладонны.



И как русские казаки смогли пройти и присоединить к России в течение всего только одного 17-века огромное пространство от Урала до Берингова пролива? Несомненно, они применяли допинг для поддержания своих сил. Доказательства тому есть в исторических документах. Русский учёный Степан Крашенинников, проведя на Камчатке почти пять лет в 1737-1741 годах, детально расписал применение допинга.



[quote]«Всё, что пьяные от мухомора делают, здравию своему весьма вредительно, и ежели бы их не сберегали, то б многие от того умирали»,[quote] — пишет Крашенинников и приводит примеры.



Так, секретарь некоего майора Павлуцкого, возглавлявшего походы против чукчей, наевшись мухоморов, много часов «на одной ноге вертелся до тех пор, покамест хмель не вышел».



Если бы такое физическое упражнение оказалось в программе современных Олимпийских игр, такой русский обязательно стал бы чемпионом, что ещё раз говорит о несомненной вине России в применении допинга.



Всё сказанное наводит на мысль, что Россия незаконно присвоила себе сибирские территории.



Особое широкое распространение получил допинг при российском императоре Петре Первом. Русские никогда не смогли бы победить великого шведа Карла XII, если бы не применяли допинг. Ведь шведы, являясь представителями европейской культуры, всегда воевали честно, не применяя психотропных и веселящих веществ. Таким образом, итоги войн Петра со Швецией также следует считать противоестественными и незаконными, а территории нынешних стран Балтии аннексированными Россией.



Точно так же допинг помогал русским одерживать победы в войне с Наполеоном, русско-турецких войнах. Севастополь в Крымской войне 1854-1856 годов никогда бы не выдержал столько времени в осаде, если бы русские матросы и солдаты, не исключая офицеров, генералов и адмиралов, не употребляли допинг. Только одно это говорит о том, что Крымский полуостров присвоен Россией незаконно.



А уж говорить о Второй мировой войне и вовсе не приходится, так как никакой другой народ, не применяя допинга, не смог бы противостоять объединённой под командованием Адольфа Гитлера европейской армии.







Франция, Польша, Бельгия и другие страны Европы воевали с Третьим рейхом, в отличие от России, честно, не применяя допинг, и поэтому терпели поражения. СССР никогда бы не смог победить, не применяя допинг, и поэтому его победу тоже следует считать незаконной. Если бы WADA тогда существовало, оно, вне всякого сомнения, обнаружило бы запрещённые вещества у советских солдат и офицеров. И это дало бы возможность оспорить итоги Сталинградской битвы и штурма Берлина.



Перед полётом Юрия Гагарина СССР не представил в международные организации информацию о состоянии его здоровья и материалы анализов. Таким образом, есть все основания предполагать, что русский космонавт употреблял допинг, считать его полёт незаконным и лишить его звания первого человека в космосе, а этот титул присовить американскому астронавту Алану Шепарду.



* * *



Абсурдность и предвзятость действий WADA в отношении России, перенесённые на историческую почву, могут дать неиссякаемый повод для шуток и смеха. Всё было бы именно так, если бы в связи с этим не следовал закат мирового и олимпийского спорта. Ни одна другая страна в мире не понесла столь суровых наказаний за применение допинга в мировом спорте, как Россия. И это даёт основания полагать, что допинг – это национальное достояние только у русских.В самом деле, спортсмены США, Великобритании, Канады, Норвегии и других западных стран, за редчайшим исключением, являются кристально честными и никогда не применяют допинг.Правда, многие из них, если не все, страдают наследственными заболеваниями типа астмы, туберкулёза или полиомиелита и вынуждены применять различные запрещённые лечебные препараты, но делают это только по разрешению Всемирного антидопингового агентства -- WADA. Это доставляет им и их тренерам невыносимые страдания. Говорят, что такие чемпионы рыдают, употребляя лекарства с запрещёнными для полностью здоровых спортсменов веществами.Но в спорте равны все. Поэтому в женских видах спорта должны обязательно участвовать мужчины, сменившие пол. И никаких санкций за это быть не должно, если только там вдруг не появятся русские. С их примитивными биотехнологиями они не смогут провести операции по смене пола без применения допинга. Поэтому изначально надо запретить участие в соревнованиях для русских спортсменок, сменивших пол.За всю свою историю Россия приобрела богатейший опыт использования допинга. Еще с древности тут широко употребляли хмельной мёд, в который, без всякого сомнения, добавляли различные допинговые составы типа порошков из мухомора или белладонны.И как русские казаки смогли пройти и присоединить к России в течение всего только одного 17-века огромное пространство от Урала до Берингова пролива? Несомненно, они применяли допинг для поддержания своих сил. Доказательства тому есть в исторических документах. Русский учёный Степан Крашенинников, проведя на Камчатке почти пять лет в 1737-1741 годах, детально расписал применение допинга.[quote]«Всё, что пьяные от мухомора делают, здравию своему весьма вредительно, и ежели бы их не сберегали, то б многие от того умирали»,[quote] — пишет Крашенинников и приводит примеры.Так, секретарь некоего майора Павлуцкого, возглавлявшего походы против чукчей, наевшись мухоморов, много часов «на одной ноге вертелся до тех пор, покамест хмель не вышел».Если бы такое физическое упражнение оказалось в программе современных Олимпийских игр, такой русский обязательно стал бы чемпионом, что ещё раз говорит о несомненной вине России в применении допинга.Всё сказанное наводит на мысль, что Россия незаконно присвоила себе сибирские территории.Особое широкое распространение получил допинг при российском императоре Петре Первом. Русские никогда не смогли бы победить великого шведа Карла XII, если бы не применяли допинг. Ведь шведы, являясь представителями европейской культуры, всегда воевали честно, не применяя психотропных и веселящих веществ. Таким образом, итоги войн Петра со Швецией также следует считать противоестественными и незаконными, а территории нынешних стран Балтии аннексированными Россией.Точно так же допинг помогал русским одерживать победы в войне с Наполеоном, русско-турецких войнах. Севастополь в Крымской войне 1854-1856 годов никогда бы не выдержал столько времени в осаде, если бы русские матросы и солдаты, не исключая офицеров, генералов и адмиралов, не употребляли допинг. Только одно это говорит о том, что Крымский полуостров присвоен Россией незаконно.А уж говорить о Второй мировой войне и вовсе не приходится, так как никакой другой народ, не применяя допинга, не смог бы противостоять объединённой под командованием Адольфа Гитлера европейской армии.Франция, Польша, Бельгия и другие страны Европы воевали с Третьим рейхом, в отличие от России, честно, не применяя допинг, и поэтому терпели поражения. СССР никогда бы не смог победить, не применяя допинг, и поэтому его победу тоже следует считать незаконной. Если бы WADA тогда существовало, оно, вне всякого сомнения, обнаружило бы запрещённые вещества у советских солдат и офицеров. И это дало бы возможность оспорить итоги Сталинградской битвы и штурма Берлина.Перед полётом Юрия Гагарина СССР не представил в международные организации информацию о состоянии его здоровья и материалы анализов. Таким образом, есть все основания предполагать, что русский космонавт употреблял допинг, считать его полёт незаконным и лишить его звания первого человека в космосе, а этот титул присовить американскому астронавту Алану Шепарду.Абсурдность и предвзятость действий WADA в отношении России, перенесённые на историческую почву, могут дать неиссякаемый повод для шуток и смеха. Всё было бы именно так, если бы в связи с этим не следовал закат мирового и олимпийского спорта. Арджил Тёрнер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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