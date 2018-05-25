От монет до гильз: хобби, ведущее в историю • 57 • Аналитика







Когда за неизбежным чаем стала завязываться общая беседа, то до самого отхода ко сну весь день и вечер доминировал этот седой и общительный добряк, ибо оказалось, что умеет он занимательно рассказывать и рассуждать не без оригинальности... На разговор его вызвала шутливая реплика соседки в том духе, что чего же он теперь ждёт от найденной монеты - счастливой приметы?





Ответ воспоследовал незамедлительно: "О, мадам! Спасибо за вопрос, Вы затронули одну из моих любимых тем... увлечение, так сказать, хобби... Кто рыбу ловит, охотится, марки собирает или там... автомобили. А я просто обожаю подбирать потерянные людьми мелочи... Чаще всего, точнее буквально ежедневно, это - мелкие монеты, как сегодня, на втором месте авторучки, потом записные книжки и блокноты, фломастеры, зажигалки и много всякого такого... А в приметы верю не слишком, однако если чего найду, настроение поднимается, что уже хорошо. Но лучше - по порядку...



Увлечение это родилось чуть ли не вместе со мной и, кажется, его удалось передать по наследству. Дома храню две монеты: первая - империал, в просторечии - золотая царская десятка. Родители рассказывали, что я нашёл её в песочнице в два года, схватил и показал своей бабушке, а та сразу её забрала и спрятала, пока никто не заметил. Меня же, чтоб не заревел, увела и мороженое купила. Второй раз эту монету увидел уже в 14 лет, родители показали, рассказали и велели, чтоб не болтал. Времена-то были строгие! Вторая монета, медно-никелевая, с дырочкой посередине - бельгийский франк 1943 года, оккупационный. Его в траве на лужайке мой трёхлетний внук нашёл, когда я его в Москве прогуливал. Наши родственники потом рассказали, что на этой лужайке регулярно собираются монетные коллекционеры и спекулянты для общения.



А сознательный толчок к увлечению произошёл, когда было мне 5 лет. Жила моя семья тогда не в Волгограде, а в захолустном городишке, он теперь входит в Золотое туристическое кольцо русской старины. По субботним вечерам ходили с отцом в баню по шпалам промышленной узкоколейки между двумя фабричонками. Идём как-то зимним вечером, свежий снег хрустит и сверкает под редкими фонарями. Отец шагал озабоченно и широко, а я за ним семеню, только ноги его и вижу. Вдруг что-то блеснуло, отец перешагнул и дальше, а я - вгляделся... Смотрю - часики лежат, как у матери, но цвет - жёлтый. Поднял - тикают... Кликнул отца. То-то было радости! Часики оказались золотые! Их потом двоюродной сестре на свадьбу подарили. В нашем городе тогда почему-то много карманников было, облавы на них устраивали, видно часики и уронил какой-то, удирая. Через год нашёл я один за другим два серебряных полтинника нэпманских времён. В 80-м году из Индии привёз топаз, так из этих полтинников заказал в ювелирной мастерской цепочку и оправу к нему. Кулон получился, жена носит. Во втором классе нашёл монету 1749 года, изрядная медная лепёшечка с зазубринами по ободу. В школе историку показал, так её в краеведческий музей взяли, сказали, что из-за таких монет были на Руси "медные бунты". Так постепенно привычка выработалась, землю глазами обшаривать, любую интересную мелочь замечать и осматривать, а всё, что хоть чуть-чуть напоминает деньги, просто поднимать и в карман.



И чего же мне только не попадалось! Дома лежит великолепная паркеровская авторучка с золотым пером, из трофейных ещё, германских, раньше их называли "вечное перо". В 70-е годы нашёл на тротуаре, возле валютного магазина "Берёзка" - 10 долларов, а в 82-м зашил их в подкладку пиджака и провёз в турпоездку в Италию, где купил на распродаже роскошную по тем временам джинсовую куртку. Один раз в кустах, в парке, подобрал нераспечатанную бутылку грузинского коньяка... Всего не перечислишь... Но в основном конечно - денежная мелочь... Я ежедневно помногу гуляю на улицах, и полезно это, и интересно. Сам с собой пари заключаю, подберу или не подберу сегодня рубль, это моя дневная норма... Так вот, постоянно выходит не меньше, а часто больше двух рублей. Теперь посчитайте, в году 365 дней, я подбираю без выходных, даже если только по 2 рубля, то в год больше 700 рублей выходит, а минимальная месячная зарплата еще недавно - 600 рублей, теперь - 1200 руб. Так что у меня вот такая 13-я зарплата... За прошлый год я, что подобрал - подсчитал из интереса, вышло 4500 рублей! Попадается ведь не только мелочь. Люди теряют и десятки, и пятидесятирублёвки, и пятисотки. Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции



Или вот еще: в прошлом году я нашёл несколько монет ГДР, старые чехословацкие кроны, штук 10 юбилейных советских рублей и полтинников, монету в 10 мэнге, монгольскую, 80-го года, и даже несколько аргентинских, перуанских и гвинейских монеток! Собрал всё это в кучу и отнёс в скупку магазина "Антиквариат", так они мне 600 рублей отвалили и просили заходить почаще.



Хобби моё даже жениться помогло! Мы с моей любовью учились в институте, в одной группе. Я по ней уже вздыхал, а она не замечала, кругом было полно более видных парней. Но как-то раз вижу, стоит после лекций на остановке растерянная, проездной потеряла и денег нет. Я ей свой проездной сунул и тоже в троллейбус зашёл, хоть и был без копейки. Смотрю, а под сиденьем бумажка в пять рублей! У нас стипендия тогда была - 30 рублей в месяц. Вот тут я и осмелел! На эту пятёрку мы с ней в кино два раза за вечер сходили и мороженым объелись, я ещё мелочи наподбирал и новый проездной ей купил, студенческий, льготный за полтора рубля. Вот уж она нахохоталась! Так и подружились, а на пятом курсе до свадьбы дошло. До сих пор живём, внуков растим.



После института, где была военная кафедра, призвали меня в армию офицером-двухгодичником. Служил под Калининградом. Ох, и раздолье я там со своим хобби получил! Чего только не валялось на старых немецких полигонах, где мы тренировались, на местах боёв, в развалинах. Набрал я там немецких кинжалов и штыков-тесаков, блях ременных, наград ихних и прочей дребедени, нашёл пару советских медалей "За отвагу", но не присвоил, сдал в военкомат, а там по номерам солдат определили да родственникам отослали. Видно этих героев в бою на куски разорвало, что от них тогда нашли, то и похоронили, а что осталось, я обнаружил. Но главное, я там гильз насобирал, патронных всяких и мелкокалиберных снарядов. Причём от самого разного редкого оружия из разных стран и даже старинных раритетов. Были гильзы не только немецкие и советские, но и бельгийские, австрийские, испанские, итальянские, швейцарские от эрликонов, английские от автоматов "Стен", американские от " Томпсонов", и - вообще фантастика, от старинного пулемёта "Гочкис" и митральезы Гатлинга!! Видно, в конце войны немцам оружия не хватало, так они аж музейные запасы со складов в дело пустили. Причём я, если редкая вещь попадалась, всегда делал на этом месте фотографии, число и название места, где найдено, записывал. Так коллекция получилась, домой привёз после демобилизации. А пару лет назад один Дворец культуры в Волгограде устроил выставку личных коллекций, я и пошёл со своими гильзами. Пришёл, получил столик и разложился, люди смотрят, расспрашивают иногда. Потом подошли два бычары с золотыми цепями, посмотрели, постояли и предложили продать. Да та-акие деньжищи сразу предложили, да в долларах, что я едва на ногах устоял!! А морды у них, просто людоедские... Ну я кое-как с мыслями собрался и дурака завалял, что коллекция не моя, надо поговорить с хозяином, приходите, господа хорошие, завтра сюда же, буду ждать. Когда они ушли, я тоже собрал всё и испарился. Данные свои я организаторам выставки не давал, так что ищи ветра в поле! Ничего не продам, всё внукам оставлю, а уж они пусть расторговывают, если понадобится, в их время это всё ещё сильней подорожает. Шах и мат от ВВС США на юге Сирии. Иранская карта Помпео в действии



В подбирательстве своём открыл одно явление. В России все поголовно не любят денежную мелочь! Прежде всего, её ненавидят продавцы и транспортные кондукторы. Сунь любому из них горсть мелочи, так если не осмелится поскандалить, то глазами отхлещет. Нищие, после "рабочего дня", выбирают из своей добычи одно- и пятикопеечные монеты, чтобы выбросить, остальное несут в торговые киоски и палатки, где разменивают на крупные деньги у продавцов, платя за это какой-то процент. Да что там люди! Ведь государство пример показывает! Вот переняли мы в Европе привычку - бросать монетки на то место, к которому хотелось бы вернуться. В Москве, на Красной площади Лобное место в несколько слоёв усыпано мелочью от туристов, фонтан в подземном торговом центре на Манежной весь в монетах. В Волгограде, на Мамаевом кургане только иногда беспризорные мальчишки по бассейну лазят за мелочью, но монеты меньше рубля не берут. Так всё и ржавеет годами, даже уборщики не зарятся... Пословица, что копейка рубль бережёт, в России умерла. Между прочим, в Интернете я нашёл информацию, что выпуск однокопеечной монеты стоит 18 копеек. А на Западе, сам видел, как по вечерам из фонтанов служители тщательно вынимали туристскую мелочь, сортировали и увозили. Эти деньги идут там либо в благотворительные фонды, либо на уход за памятниками, это все гиды с гордостью подчёркивали. Там вообще к деньгам отношение почтительное. Я практически ничего не смог у них подобрать, только пару "грошей", да и то потому, что они закатились туда, где не видно... В Риме экспериментировал, бросал мелкую монету на тротуар и наблюдал, так ведь тут же подбирали, первый же, кто заметит... Причём они - не жадные! Легко дарят или выбрасывают очень хорошие вещи, что для нас просто немыслимо, могут щедро угостить в кафе и тому подобное, и тратят широко, но - толково!"



Всё наше купе с удовольствием выслушало и обсудило информацию необычного попутчика, а утром, приехав, мы разошлись по Москве. Причём я тоже из любопытства решил попробовать такое же подбирательство. Сначала брал то, на что глаз упал, потом втянулся и начал смотреть специально, благо ходить по улицам пришлось за день много. Москва была просто усыпана мелочью, ни разу в жизни за день столько не нагибался! Вечером подсчитал найденное, вышло больше 12 рублей!! На следующий день глаза шарили по земле уже помимо моей воли, мешая думать о делах, так что в конце концов даже ругнулся мысленно: "Ну, прилипла... зараза!" 2002 год. Этот попутчик привлёк моё внимание сразу, как появился в купе. Он был невысокий, седой, лет сильно за шестьдесят, энергичный до суетливости, но с явным чувством собственного достоинства. После взаимного знакомства обитатели купе стали устраиваться и располагать свои вещи. Помогая соседствующей даме, попутчик поднял нижнюю полку и тут же весело нырнул под неё, что-то нашаривая... После чего выпрямился и продемонстрировал всем найденную там монету в 5 рублей, радостно сообщив: "День начинается превосходно, что-нибудь найти, особенно деньги - отличная примета!"Когда за неизбежным чаем стала завязываться общая беседа, то до самого отхода ко сну весь день и вечер доминировал этот седой и общительный добряк, ибо оказалось, что умеет он занимательно рассказывать и рассуждать не без оригинальности... На разговор его вызвала шутливая реплика соседки в том духе, что чего же он теперь ждёт от найденной монеты - счастливой приметы?Ответ воспоследовал незамедлительно: "О, мадам! Спасибо за вопрос, Вы затронули одну из моих любимых тем... увлечение, так сказать, хобби... Кто рыбу ловит, охотится, марки собирает или там... автомобили. А я просто обожаю подбирать потерянные людьми мелочи... Чаще всего, точнее буквально ежедневно, это - мелкие монеты, как сегодня, на втором месте авторучки, потом записные книжки и блокноты, фломастеры, зажигалки и много всякого такого... А в приметы верю не слишком, однако если чего найду, настроение поднимается, что уже хорошо. Но лучше - по порядку...Увлечение это родилось чуть ли не вместе со мной и, кажется, его удалось передать по наследству. Дома храню две монеты: первая - империал, в просторечии - золотая царская десятка. Родители рассказывали, что я нашёл её в песочнице в два года, схватил и показал своей бабушке, а та сразу её забрала и спрятала, пока никто не заметил. Меня же, чтоб не заревел, увела и мороженое купила. Второй раз эту монету увидел уже в 14 лет, родители показали, рассказали и велели, чтоб не болтал. Времена-то были строгие! Вторая монета, медно-никелевая, с дырочкой посередине - бельгийский франк 1943 года, оккупационный. Его в траве на лужайке мой трёхлетний внук нашёл, когда я его в Москве прогуливал. Наши родственники потом рассказали, что на этой лужайке регулярно собираются монетные коллекционеры и спекулянты для общения.А сознательный толчок к увлечению произошёл, когда было мне 5 лет. Жила моя семья тогда не в Волгограде, а в захолустном городишке, он теперь входит в Золотое туристическое кольцо русской старины. По субботним вечерам ходили с отцом в баню по шпалам промышленной узкоколейки между двумя фабричонками. Идём как-то зимним вечером, свежий снег хрустит и сверкает под редкими фонарями. Отец шагал озабоченно и широко, а я за ним семеню, только ноги его и вижу. Вдруг что-то блеснуло, отец перешагнул и дальше, а я - вгляделся... Смотрю - часики лежат, как у матери, но цвет - жёлтый. Поднял - тикают... Кликнул отца. То-то было радости! Часики оказались золотые! Их потом двоюродной сестре на свадьбу подарили. В нашем городе тогда почему-то много карманников было, облавы на них устраивали, видно часики и уронил какой-то, удирая. Через год нашёл я один за другим два серебряных полтинника нэпманских времён. В 80-м году из Индии привёз топаз, так из этих полтинников заказал в ювелирной мастерской цепочку и оправу к нему. Кулон получился, жена носит. Во втором классе нашёл монету 1749 года, изрядная медная лепёшечка с зазубринами по ободу. В школе историку показал, так её в краеведческий музей взяли, сказали, что из-за таких монет были на Руси "медные бунты". Так постепенно привычка выработалась, землю глазами обшаривать, любую интересную мелочь замечать и осматривать, а всё, что хоть чуть-чуть напоминает деньги, просто поднимать и в карман.И чего же мне только не попадалось! Дома лежит великолепная паркеровская авторучка с золотым пером, из трофейных ещё, германских, раньше их называли "вечное перо". В 70-е годы нашёл на тротуаре, возле валютного магазина "Берёзка" - 10 долларов, а в 82-м зашил их в подкладку пиджака и провёз в турпоездку в Италию, где купил на распродаже роскошную по тем временам джинсовую куртку. Один раз в кустах, в парке, подобрал нераспечатанную бутылку грузинского коньяка... Всего не перечислишь... Но в основном конечно - денежная мелочь... Я ежедневно помногу гуляю на улицах, и полезно это, и интересно. Сам с собой пари заключаю, подберу или не подберу сегодня рубль, это моя дневная норма... Так вот, постоянно выходит не меньше, а часто больше двух рублей. Теперь посчитайте, в году 365 дней, я подбираю без выходных, даже если только по 2 рубля, то в год больше 700 рублей выходит, а минимальная месячная зарплата еще недавно - 600 рублей, теперь - 1200 руб. Так что у меня вот такая 13-я зарплата... За прошлый год я, что подобрал - подсчитал из интереса, вышло 4500 рублей! Попадается ведь не только мелочь. Люди теряют и десятки, и пятидесятирублёвки, и пятисотки.Или вот еще: в прошлом году я нашёл несколько монет ГДР, старые чехословацкие кроны, штук 10 юбилейных советских рублей и полтинников, монету в 10 мэнге, монгольскую, 80-го года, и даже несколько аргентинских, перуанских и гвинейских монеток! Собрал всё это в кучу и отнёс в скупку магазина "Антиквариат", так они мне 600 рублей отвалили и просили заходить почаще.Хобби моё даже жениться помогло! Мы с моей любовью учились в институте, в одной группе. Я по ней уже вздыхал, а она не замечала, кругом было полно более видных парней. Но как-то раз вижу, стоит после лекций на остановке растерянная, проездной потеряла и денег нет. Я ей свой проездной сунул и тоже в троллейбус зашёл, хоть и был без копейки. Смотрю, а под сиденьем бумажка в пять рублей! У нас стипендия тогда была - 30 рублей в месяц. Вот тут я и осмелел! На эту пятёрку мы с ней в кино два раза за вечер сходили и мороженым объелись, я ещё мелочи наподбирал и новый проездной ей купил, студенческий, льготный за полтора рубля. Вот уж она нахохоталась! Так и подружились, а на пятом курсе до свадьбы дошло. До сих пор живём, внуков растим.После института, где была военная кафедра, призвали меня в армию офицером-двухгодичником. Служил под Калининградом. Ох, и раздолье я там со своим хобби получил! Чего только не валялось на старых немецких полигонах, где мы тренировались, на местах боёв, в развалинах. Набрал я там немецких кинжалов и штыков-тесаков, блях ременных, наград ихних и прочей дребедени, нашёл пару советских медалей "За отвагу", но не присвоил, сдал в военкомат, а там по номерам солдат определили да родственникам отослали. Видно этих героев в бою на куски разорвало, что от них тогда нашли, то и похоронили, а что осталось, я обнаружил. Но главное, я там гильз насобирал, патронных всяких и мелкокалиберных снарядов. Причём от самого разного редкого оружия из разных стран и даже старинных раритетов. Были гильзы не только немецкие и советские, но и бельгийские, австрийские, испанские, итальянские, швейцарские от эрликонов, английские от автоматов "Стен", американские от " Томпсонов", и - вообще фантастика, от старинного пулемёта "Гочкис" и митральезы Гатлинга!! Видно, в конце войны немцам оружия не хватало, так они аж музейные запасы со складов в дело пустили. Причём я, если редкая вещь попадалась, всегда делал на этом месте фотографии, число и название места, где найдено, записывал. Так коллекция получилась, домой привёз после демобилизации. А пару лет назад один Дворец культуры в Волгограде устроил выставку личных коллекций, я и пошёл со своими гильзами. Пришёл, получил столик и разложился, люди смотрят, расспрашивают иногда. Потом подошли два бычары с золотыми цепями, посмотрели, постояли и предложили продать. Да та-акие деньжищи сразу предложили, да в долларах, что я едва на ногах устоял!! А морды у них, просто людоедские... Ну я кое-как с мыслями собрался и дурака завалял, что коллекция не моя, надо поговорить с хозяином, приходите, господа хорошие, завтра сюда же, буду ждать. Когда они ушли, я тоже собрал всё и испарился. Данные свои я организаторам выставки не давал, так что ищи ветра в поле! Ничего не продам, всё внукам оставлю, а уж они пусть расторговывают, если понадобится, в их время это всё ещё сильней подорожает.В подбирательстве своём открыл одно явление. В России все поголовно не любят денежную мелочь! Прежде всего, её ненавидят продавцы и транспортные кондукторы. Сунь любому из них горсть мелочи, так если не осмелится поскандалить, то глазами отхлещет. Нищие, после "рабочего дня", выбирают из своей добычи одно- и пятикопеечные монеты, чтобы выбросить, остальное несут в торговые киоски и палатки, где разменивают на крупные деньги у продавцов, платя за это какой-то процент. Да что там люди! Ведь государство пример показывает! Вот переняли мы в Европе привычку - бросать монетки на то место, к которому хотелось бы вернуться. В Москве, на Красной площади Лобное место в несколько слоёв усыпано мелочью от туристов, фонтан в подземном торговом центре на Манежной весь в монетах. В Волгограде, на Мамаевом кургане только иногда беспризорные мальчишки по бассейну лазят за мелочью, но монеты меньше рубля не берут. Так всё и ржавеет годами, даже уборщики не зарятся... Пословица, что копейка рубль бережёт, в России умерла. Между прочим, в Интернете я нашёл информацию, что выпуск однокопеечной монеты стоит 18 копеек. А на Западе, сам видел, как по вечерам из фонтанов служители тщательно вынимали туристскую мелочь, сортировали и увозили. Эти деньги идут там либо в благотворительные фонды, либо на уход за памятниками, это все гиды с гордостью подчёркивали. Там вообще к деньгам отношение почтительное. Я практически ничего не смог у них подобрать, только пару "грошей", да и то потому, что они закатились туда, где не видно... В Риме экспериментировал, бросал мелкую монету на тротуар и наблюдал, так ведь тут же подбирали, первый же, кто заметит... Причём они - не жадные! Легко дарят или выбрасывают очень хорошие вещи, что для нас просто немыслимо, могут щедро угостить в кафе и тому подобное, и тратят широко, но - толково!"Всё наше купе с удовольствием выслушало и обсудило информацию необычного попутчика, а утром, приехав, мы разошлись по Москве. Причём я тоже из любопытства решил попробовать такое же подбирательство. Сначала брал то, на что глаз упал, потом втянулся и начал смотреть специально, благо ходить по улицам пришлось за день много. Москва была просто усыпана мелочью, ни разу в жизни за день столько не нагибался! Вечером подсчитал найденное, вышло больше 12 рублей!! На следующий день глаза шарили по земле уже помимо моей воли, мешая думать о делах, так что в конце концов даже ругнулся мысленно: "Ну, прилипла... зараза!" Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 57 Источник Похожие новости Бизнесу обещают не преследование, а защиту от санкций Крадущийся рост, затаившийся подъем У Запада снова чешется демократия

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