Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Главная / Политика

От многовекторности не отказываются: в Минске пожаловались на Россию

23 ноября 2020, 10:15  •  284 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В МИД недовольны спорами со страной вокруг нефтегазовой сферы
Взаимодействие Москвы и Минска может быть более тесным и продуктивным, если бы стороны не были обременены спорами вокруг транзита нефти и газа. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.
Министр отметил, что РФ является для республики основным стратегическим партнером. Белорусская сторона заинтересована в укреплении связей с Москвой во всех экономических сферах, однако при отсутствии разногласий вокруг энергоносителей итоги взаимодействия с северным соседом дали бы более мощный результат.
Макей также добавил, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики, так как более половины (51%) белорусского экспорта составляет Евросоюз, дальнее зарубежье и многие иностранные государства.
"Мы будем развивать отношения со всеми, будь то Восток, Запад, Север или Юг", – заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам главы МИД республики, Минск нельзя упрекать в проведении многовекторности политики, так это является вопросом "выживания" государства.
Ранее глава республики Александр Лукашенко упрекнул Москву в отказе на выдачу разрешения для транзита нефти и газа из Казахстана в Белоруссию. По мнению президента, РФ играет ключевую роль в ЕАЭС, однако в один момент Кремлю придется смириться с формированием единого рынка энергоносителей, где у остальных стран появится выбор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



284
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 08:25
РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития
23 ноября 2020, 08:25
Путин раскрыл авторов соглашения по Карабаху
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2020, 23:55
"Кхе-кхе" Путина вызвало вопросы: За бред Соловья пришлось вновь отдуваться Пескову
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.