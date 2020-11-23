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От многовекторности не отказываются: в Минске пожаловались на Россию
23 ноября 2020, 10:15 • 284 • Политика
В МИД недовольны спорами со страной вокруг нефтегазовой сферы
Взаимодействие Москвы и Минска может быть более тесным и продуктивным, если бы стороны не были обременены спорами вокруг транзита нефти и газа. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.
Министр отметил, что РФ является для республики основным стратегическим партнером. Белорусская сторона заинтересована в укреплении связей с Москвой во всех экономических сферах, однако при отсутствии разногласий вокруг энергоносителей итоги взаимодействия с северным соседом дали бы более мощный результат.
Макей также добавил, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики, так как более половины (51%) белорусского экспорта составляет Евросоюз, дальнее зарубежье и многие иностранные государства.
"Мы будем развивать отношения со всеми, будь то Восток, Запад, Север или Юг", – заявил руководитель белорусского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам главы МИД республики, Минск нельзя упрекать в проведении многовекторности политики, так это является вопросом "выживания" государства.
Ранее глава республики Александр Лукашенко упрекнул Москву в отказе на выдачу разрешения для транзита нефти и газа из Казахстана в Белоруссию. По мнению президента, РФ играет ключевую роль в ЕАЭС, однако в один момент Кремлю придется смириться с формированием единого рынка энергоносителей, где у остальных стран появится выбор.
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