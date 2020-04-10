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От младенца до старушки: Итальянцы похвастались победителями коронавируса
10 апреля 2020, 07:35 • 44 • В мире
Итальянцы похвастались победителями коронавируса. Сообщается, что в стране выздоровела самая юная пациентка - двухмесячная девочка из Апулии. Между тем самой пожилой жительницей, исцелившейся от COVID-19, ранее стала 104-летняя женщина из провинции Тревизо.
Итальянские медики рассказали об исцелении самой юной пациентки с коронавирусом в стране: выздоровела девочка, которой всего два месяца. Видео, запечатлевшее её выписку, появилось на странице в Instagram одного из медучреждений южного региона Апулия.
Вместе с девочкой инфекцией заразилась и её мама. Они были госпитализированы 18 марта. При этом врачи смогли организовать лечение таким образом, чтобы не разлучать женщину и малышку.
Между тем у матери развилось воспаление лёгких. Но, несмотря на все трудности, обеим пациенткам в конечном счёте удалось справиться со своими недугами. Уже через несколько дней после госпитализации у малышки прекратился кашель и нормализовалась температура тела. Её маме тем временем удалось побороть пневмонию.
Справиться с COVID-19 удаётся и тем, кто прожил уже больше века. Отмечается, что самой пожилой пациентке в Италии, исцелившейся от коронавирусной инфекции, 104 года.
В общей сложности в стране, по последней информации, заразились уже почти 140 тыс. граждан. Число случаев с летальным исходом между тем превысило 17,5 тыс.
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