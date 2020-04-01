От лжедезинфекторов до «чудо-лекарств»: как мошенники пытаются заработать на эпидемии коронавируса

По всей России преступники начали использовать новые схемы, связанные со страхами граждан из-за распространения COVID-19. Злоумышленники проникают в квартиры под видом дезинфекторов, попутно похищая деньги и ценности, продают «чудо-лекарства» и «тесты» для определения коронавируса на дому. Не остались в стороне и кибермошенники: пользователи получают заражённые вирусами письма, которые им якобы отправляют представители Всемирной организации здравоохранения. Как отмечают эксперты, находясь на самоизоляции, надо проявлять повышенную бдительность и осторожность: не пускать в дом посторонних, внимательно относиться к личным данным и никому не сообщать свои банковские реквизиты.

В России активизировались мошенники, пытающиеся заработать на распространении новой коронавирусной инфекции. Они проникают к пожилым людям в дома под видом дезинфекторов и работников соцслужб, предлагают купить «чудо-лекарства» от COVID-19 или провести экспресс-тесты на наличие вируса и похищают деньги. Также увеличилось число попыток мошенничества в интернете.

Московская полиция даже запустила в соцсетях хештег #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение граждан пожилого возраста о возможных случаях дистанционного мошенничества. Правоохранители предложили молодому поколению москвичей сообщить пожилым родственникам, что в условиях объявленных ограничительных мер они должны быть особенно бдительными.

В ведомстве пояснили, что в сложившейся обстановке аферисты пытаются использовать различные приёмы для хищения денежных средств, в том числе сообщают о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии и так далее. По оценке столичного МВД, в день к ним приходит 10—15 таких обращений. Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди.

Один из москвичей сообщил в соцсетях, что к его престарелым родителям в квартиру ломились «типы в белых комбинезонах, масках, очках и с сумками» под предлогом внеплановой санобработки. По его мнению, попутно они планировали обчистить квартиру. Схожие схемы начали практиковать и в других городах.

Gettyimages.ru

Так, в Башкирии неизвестные ходят по квартирам и выдают себя за представителей СЭС. Чтобы проникнуть в дома, она предлагают санитарную обработку квартир для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала журналистам главврач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак. Как подчеркнула специалист, организация такой обработки жилья не проводит. Обрабатываются только места общего пользования.

Ещё одна преступная схема, о которой предупредила Казак, заключается в следующем: мошенники ходят по квартирам, предлагая пройти экспресс-тест на коронавирус на дому. По словам главврача, подобные тесты проводятся только в специализированных медицинских учреждениях.

Власти Петербурга также предупредили горожан, что под видом дезинфекторов по домам начали ходить мошенники.

«Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь», — заявили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Жителей города попросили сообщать в полицию об объявлениях о дезинфекции и вакцинации на дому и доверять только официальной информации.

Письма от «ВОЗ»

Новые возможности в сложившейся ситуации увидели и киберпреступники. Уже в феврале, по сообщению компании Check Point Software Technologies (CPST), работающей в сфере IT-безопасности, хакеры стали предлагать россиянам провериться на наличие заболевания.

11 февраля в России зарегистрировали сайт vaccinecovid-19\.com, на котором предлагалось приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене — 19 тыс. рублей».

Также началась рассылка фейковых писем — как правило, от имени Всемирной организации здравоохранения. В таких письмах указаны ссылки на фишинговый сайт, где пользователям предлагают получить рекомендации и для этого требуют ввести персональные данные. Сведения тут же поступают мошенникам. Также письма от «ВОЗ» могут содержать ссылки на компьютерные вирусы, которые автоматически скачиваются.

Некоторым пользователям предлагают самим «пожертвовать на борьбу с коронавирусом». Стоит отметить, что ВОЗ подобные рассылки не проводит, поэтому такие письма лучше сразу удалять.

Новые формы обретает и телефонное мошенничество. По сообщениям СМИ, по всей России людям поступают звонки с предложением пройти тест от коронавируса или приобрести «чудо-лекарство». Об участившихся звонках подобного рода, в частности, предупредил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы как для преступников, так и для нового вируса», — сказал он.

Мошенники также пытаются запугивать своих жертв. Так, они сообщают, что люди находились в одном поезде, самолёте или автобусе с заражённым человеком. После этого мошенники пытаются получить личные сведения, в первую очередь банковские реквизиты.

Будьте бдительны

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук считает, что для защиты россиян от действий мошенников необходимо уделить дополнительное внимание безопасности домов и информировать пожилых граждан.

«В первую очередь необходимо разместить во всех домах объявления о том, что активизировались злоумышленники и надо проявлять бдительность. Это должны делать управляющие компании, которым, в свою очередь, должны дать распоряжения местные власти», — отметил он.

Помимо этого, по словам эксперта, дома необходимо оборудовать системами видеонаблюдения, при возможности в подъездах должны дежурить консьержи.

«Консьержам надо также дать дополнительные инструкции. Учитывая, что сейчас гораздо чаще в дома приходят различные курьеры, медицинские работники, надо проявлять бдительность, чтобы не пустить злоумышленников. Должны быть распространены ориентировки на подозрительных лиц. Если уже были случаи, что преступники в каком-то районе действовали под видом санитарной бригады, например, надо оперативно составить ориентировку на основе показаний и данных с камер», — отметил он.

В свою очередь, замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов отметил, что за последнее время заметно выросло количество жертв интернет-преступников.

«Мы фиксируем всплеск по обращениям. У мошенников есть серьёзные объёмы банковских баз данных, они умеют манипулировать собеседниками, в телефонных беседах используют даже какие-то методы гипноза», — отметил специалист.

Он рассказал о появлении мошеннической схемы, связанной с продажей гигиенических средств и масок.

«Мало того что цены завышены в разы — это ещё просто спекуляция. Сделку могут использовать как предлог, чтобы выманить сведения, которые помогут спланировать дальнейшие преступные действия вплоть до квартирных краж», — подчеркнул эксперт.

По его словам, находясь в самоизоляции, нельзя терять бдительность. «Надо очень внимательно относиться к персональным данным. Ни в коем случае не поддаваться мошенникам, которые, например, могут представиться сервисом, дарящим бесплатно контент, но для этого просят ввести личные данные. Если вам позвонили и что-то предлагают, сделайте глубокий вдох, возьмите паузу попросите позвонить через полчаса. За это время подумайте, посмотрите новости, и, возможно, это вас оградит от потери средств», — посоветовал Кирьянов.

Собеседник RT добавил, что для того, чтобы не стать жертвой киберпреступлений, надо в первую очередь полагаться на себя и проявлять осторожность.