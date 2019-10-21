От Лондона ждут немедленных пояснений: Британцы приняли поправки об отсрочке Брексит

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокомментировала принятие Лондоном поправок о продлении отсрочки выхода Великобритании из состава Евросоюза. По её словам, в Брюсселе ждут пояснений, и как можно скорее.

"Правительство Великобритании должно теперь сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - сказала Андреева.

Предложение продлить отсрочку было вынесено на голосование палаты общин бывшим депутатом правящей Консервативной партии Оливером Летвином. Инициативу поддержали 322 депутата нижней палаты парламента, против выступили 306 депутатов.

Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Её текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.