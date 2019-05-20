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От Лондона потребовали объяснений после "внезапно слитых" новых деталей об отравлении Скрипаля

20 мая 2019, 17:24  •  66 • В мире
Российские дипломаты потребовали от официального Лондона прояснить появившиеся в СМИ подробности об инциденте в Солсбери. В публикации Guardian ранее появилась информация, что подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей действовали не одни. По данному факту посольство РФ направило в МИД Великобритании очередную ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию.
От официального Лондона потребовали объяснений по статье Guardian, где говорилось, что подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов действовали с чьей-то помощью.
В статье сказано, что следователи склоняются к мысли, что оба подозреваемых действовали не одни.
В этой связи российские дипломаты потребовали от МИД Великобритании подтвердить или опровергнуть указанные сведения.
"В связи с последней публикацией Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию", - сообщил пресс-секретарь дипмиссии, назвав публикацию "вбросом".
Представитель Скотленд-Ярда ранее отказался прокомментировать публикацию в Guardian, отметив, что расследование продолжается по нескольким направлениям, передает РИА Новости.

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