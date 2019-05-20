От Лондона потребовали объяснений после "внезапно слитых" новых деталей об отравлении Скрипаля

От официального Лондона потребовали объяснений по статье Guardian, где говорилось, что подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов действовали с чьей-то помощью.

В статье сказано, что следователи склоняются к мысли, что оба подозреваемых действовали не одни.

В этой связи российские дипломаты потребовали от МИД Великобритании подтвердить или опровергнуть указанные сведения.

"В связи с последней публикацией Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию", - сообщил пресс-секретарь дипмиссии, назвав публикацию "вбросом".

Представитель Скотленд-Ярда ранее отказался прокомментировать публикацию в Guardian, отметив, что расследование продолжается по нескольким направлениям, передает РИА Новости.