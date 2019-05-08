От ЛГБТ до кошек: Социал-демократы и "зеленые" сформируют новое правительство Финляндии

Победившая на парламентских выборах оппозиционная партия социал-демократов вместе с партией "Финляндский центр" будут формировать новое правительство страны. С ними будут работать также три малые партии, среди которых - партия "зелёных". Журналистам об этом сообщил представитель СДП Антти Ринне.

Он также отметил, что партия "Истинные финны", пользующаяся наибольшей популярностью у населения, туда не вошла.

"Прийти к взаимопониманию по программе работы правительства было проще с центристами, чем с Национальной коалицией", - отметил Ринне. И добавил, что надеется на "хорошее сотрудничество по большим вопросам".

Отметим, что СДП была сформирована в конце XIX века - в 1899 году. Ранее она носила название "Рабочая партия", однако сменила его на более современное в 1903 году. Кстати, в своё время с представителями данной партии не раз встречался Ленин.

Одним из самых известных членов СДП стала бывший президент Финляндии Тарья Халонен. Она не раз встречалась с российскими политиками. Например, в 2010 году она беседовала с Владимиром Путиным.

А премьер-министр Дмитрий Медведев ей как-то сделал презент, подарив кошку Мегги породы невская маскарадная. Это случилось после того, как Халонен написала в Twitter, что "учится жить без кошек", сообщив о смерти 18-летней питомицы Ронтти. В 1980-е годы Халонен возглавляла партию ЛГБТ.