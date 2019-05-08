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От ЛГБТ до кошек: Социал-демократы и "зеленые" сформируют новое правительство Финляндии

08 мая 2019, 15:54  •  110 • В мире
Победившая на парламентских выборах 14 апреля оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и партия премьер-министра Юхи Сипили "Финляндский центр" (ФЦ), а также три малые партии будут формировать новое коалиционное правительство Финляндии и определять его повестку. Самым известным представителем СДП является бывший президент Финляндии Тарья Халонен. Она в 1980-е годы возглавляла ЛГБТ-партию и прославилась у населения своей любовью к кошкам.
Победившая на парламентских выборах оппозиционная партия социал-демократов вместе с партией "Финляндский центр" будут формировать новое правительство страны. С ними будут работать также три малые партии, среди которых - партия "зелёных". Журналистам об этом сообщил представитель СДП Антти Ринне.
Он также отметил, что партия "Истинные финны", пользующаяся наибольшей популярностью у населения, туда не вошла.
"Прийти к взаимопониманию по программе работы правительства было проще с центристами, чем с Национальной коалицией", - отметил Ринне. И добавил, что надеется на "хорошее сотрудничество по большим вопросам".
Отметим, что СДП была сформирована в конце XIX века - в 1899 году. Ранее она носила название "Рабочая партия", однако сменила его на более современное в 1903 году. Кстати, в своё время с представителями данной партии не раз встречался Ленин.
Одним из самых известных членов СДП стала бывший президент Финляндии Тарья Халонен. Она не раз встречалась с российскими политиками. Например, в 2010 году она беседовала с Владимиром Путиным.
А премьер-министр Дмитрий Медведев ей как-то сделал презент, подарив кошку Мегги породы невская маскарадная. Это случилось после того, как Халонен написала в Twitter, что "учится жить без кошек", сообщив о смерти 18-летней питомицы Ронтти. В 1980-е годы Халонен возглавляла партию ЛГБТ.

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