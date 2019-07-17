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«От легализации преступных доходов до давления на судей»: на Украине расследуют 11 уголовных дел в отношении Порошенко
17 июля 2019, 22:39 • 52 • Украина
Государственное бюро расследований Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, а также других высших должностных лиц. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба. Он отметил, что речь может идти о различных преступлениях — от легализации незаконных доходов до давления на судей. В Киеве ранее заявляли, что следственные органы дадут оценку действиям властей в связи с событиями 25 ноября в Керченском проливе. Напомним, тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и попытались тайно проследовать из Чёрного моря в Азовское. Как отметили опрошенные RT эксперты, новая власть на Украине заинтересована в дискредитации Порошенко накануне выборов в Раду, однако экс-президент страны действительно мог нарушать законодательство.
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины, 17 июля 2019 года РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и других высших должностных лиц Украины. Об этом в среду на брифинге заявил глава ведомства Роман Труба.
Труба пояснил, что в среду, 17 июля, Порошенко не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и о легализации доходов, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве. Политика вызовут на допрос повторно. Ранее отмечалось, что речь идёт о легализации $300 млн преступных доходов через офшорные компании.
Как заявил адвокат экс-президента Украины Игорь Головань, его подзащитный сейчас занят «деятельностью, связанной с выборами». Поэтому Головань попросил перенести допрос Порошенко. Напомним, парламентские выборы в стране состоятся 21 июля.
«Мы пойдём навстречу. Его (Порошенко. — RT) вызовут на следующий допрос после выборов», — сказал Труба.
Кроме того, ранее ГБР начало следственные мероприятия в отношении экс-президента по подозрению в госизмене и попытке захвата власти. Отмечается, что поводом для этого дела стал инцидент в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября группа кораблей ВМС Украины совершила провокацию: суда пересекли границу России, не подчинились требованиям пограничников остановиться и в нарушение всех норм попытались перейти из Чёрного моря в Азовское.
Также Порошенко неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным преступлениям и легализации незаконных доходов.
«Странная тенденция»
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает логичным, что на Украине решили изучить деятельность Порошенко на посту главы государства. В беседе с RT он пояснил, что эти дела неслучайно всплыли менее чем за неделю до парламентских выборов.
«Посмотрим, чем закончится»
Сам факт начала следственных действий ещё ни о чём не говорит, заметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
По оценке Дудчака, вполне возможно, что следствие докажет причастность Порошенко к тем или иным преступлениям, и тогда экс-главе государства может грозить реальный срок. Эксперт не исключил, что новое руководство страны может быть заинтересовано в таком развитии событий.
«Он может уже ответить за то, что сделал, хотя отвечать должен не только Порошенко», — заключил политолог.
«Политическое решение»
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов тоже отмечает, что обвинения в адрес Порошенко не случайно звучат именно в преддверии парламентских выборов.
«Избиратель принимает решение в течение недели. Сейчас неопределившихся — около 30%. В этом плане это политическое решение, оно направлено на то, чтобы поддержать рейтинг партии «Слуга народа» (партии Владимира Зеленского. — RT)», — пояснил Абзалов в беседе с RT.
По его мнению, сейчас соперничество бывшего президента Украины и нового главы государства продолжается. Как отметил Абзалов, Зеленский стремится отобрать у Порошенко голоса на выборах в Раду, а бывший украинский лидер пытается дискредитировать новое руководство страны. Абзалов считает, что ближе к осени избирателям станут всё более очевидны слабые места в экономической программе Зеленского и тогда Порошенко постарается добавить масла в огонь.
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