«От легализации преступных доходов до давления на судей»: на Украине расследуют 11 уголовных дел в отношении Порошенко

Государственное бюро расследований Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, а также других высших должностных лиц. Об этом заявил глава ведомства Роман Труба. Он отметил, что речь может идти о различных преступлениях — от легализации незаконных доходов до давления на судей. В Киеве ранее заявляли, что следственные органы дадут оценку действиям властей в связи с событиями 25 ноября в Керченском проливе. Напомним, тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и попытались тайно проследовать из Чёрного моря в Азовское. Как отметили опрошенные RT эксперты, новая власть на Украине заинтересована в дискредитации Порошенко накануне выборов в Раду, однако экс-президент страны действительно мог нарушать законодательство.

Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины, 17 июля 2019 года РИА Новости

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и других высших должностных лиц Украины. Об этом в среду на брифинге заявил глава ведомства Роман Труба.

«Это производства (дела. — RT) — от возможной легализации доходов, полученных преступным путём, до возможного вмешательства в деятельность судей», — рассказал он.

Труба пояснил, что в среду, 17 июля, Порошенко не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и о легализации доходов, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве. Политика вызовут на допрос повторно. Ранее отмечалось, что речь идёт о легализации $300 млн преступных доходов через офшорные компании.

Как заявил адвокат экс-президента Украины Игорь Головань, его подзащитный сейчас занят «деятельностью, связанной с выборами». Поэтому Головань попросил перенести допрос Порошенко. Напомним, парламентские выборы в стране состоятся 21 июля.

«Мы пойдём навстречу. Его (Порошенко. — RT) вызовут на следующий допрос после выборов», — сказал Труба.

Кроме того, ранее ГБР начало следственные мероприятия в отношении экс-президента по подозрению в госизмене и попытке захвата власти. Отмечается, что поводом для этого дела стал инцидент в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября группа кораблей ВМС Украины совершила провокацию: суда пересекли границу России, не подчинились требованиям пограничников остановиться и в нарушение всех норм попытались перейти из Чёрного моря в Азовское.

Также Порошенко неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным преступлениям и легализации незаконных доходов.

«Странная тенденция»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает логичным, что на Украине решили изучить деятельность Порошенко на посту главы государства. В беседе с RT он пояснил, что эти дела неслучайно всплыли менее чем за неделю до парламентских выборов.

«То, что сейчас правоохранительные органы взялись за расследование соответствующих фактов, наверное, с правовой точки зрения имеет смысл. Но вообще на Украине довольно странная тенденция, когда новый президент устраивает гонения на старого», — отметил Морозов.

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов в Киеве.

globallookpress.com

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«Посмотрим, чем закончится»

Сам факт начала следственных действий ещё ни о чём не говорит, заметил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Я думаю, что совершенно справедливо завели уголовные дела. Полагаю, что новые дела будут возбуждены и в будущем, после смены власти. Например, против генерального прокурора, против бывшего исполняющего обязанности президента (должность, изобретённая «майданом») и против многих других участников государственного переворота на Украине... Это положительный знак. Посмотрим, чем это закончится. Потому что пока все чиновники, развалившие Украину, чувствуют себя комфортно», — отметил эксперт.

По оценке Дудчака, вполне возможно, что следствие докажет причастность Порошенко к тем или иным преступлениям, и тогда экс-главе государства может грозить реальный срок. Эксперт не исключил, что новое руководство страны может быть заинтересовано в таком развитии событий.

«Он может уже ответить за то, что сделал, хотя отвечать должен не только Порошенко», — заключил политолог.

«Политическое решение»

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов тоже отмечает, что обвинения в адрес Порошенко не случайно звучат именно в преддверии парламентских выборов.

«Избиратель принимает решение в течение недели. Сейчас неопределившихся — около 30%. В этом плане это политическое решение, оно направлено на то, чтобы поддержать рейтинг партии «Слуга народа» (партии Владимира Зеленского. — RT)», — пояснил Абзалов в беседе с RT.

По его мнению, сейчас соперничество бывшего президента Украины и нового главы государства продолжается. Как отметил Абзалов, Зеленский стремится отобрать у Порошенко голоса на выборах в Раду, а бывший украинский лидер пытается дискредитировать новое руководство страны. Абзалов считает, что ближе к осени избирателям станут всё более очевидны слабые места в экономической программе Зеленского и тогда Порошенко постарается добавить масла в огонь.