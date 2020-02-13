|
От лайнера до скорой по глухому коридору. И ни щёлочки! В Сети показали эвакуацию с Diamond Princess
13 февраля 2020, 15:39 • 10 • В мире
В Сети появилось видео эвакуации пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Судя по картинке, от корабля до скорой проложен глухой коридор из плотного полиэтилена, в котором нет ни щёлочки.
Напомним, в порту Иокогамы в Японии на якоре вот уже две недели стоит круизный лайнер Diamond Princess. На его борту находится 3,6 тысячи человек - пассажиры и экипаж. Среди них 24 гражданина России.
Причиной столь долгой остановки оказалась вспышка коронавирусной инфекции, подкосившей уже десятки тех, кто находится на корабле. По последним данным, число заразившихся перевалило за 200 человек. Среди них и десяток членов экипажа. Но у пассажиров - граждан нашей страны коронавирус не обнаружен.
В Сети же появилось видео эвакуации с лайнера. Ранее было принято решение вывести с корабля пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Судя по картинке, от корабля до машины скорой помощи был проложен глухой коридор из плотного синего полиэтилена. По нему-то как раз и эвакуировали пассажиров с Diamond Princess.
Фото: скриншот Telegram-канала "RT на русском"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2020, 17:54
|
08 февраля 2020, 12:09
|
09 февраля 2020, 10:54
|
11 февраля 2020, 11:39
|
11 февраля 2020, 16:24
|
11 февраля 2020, 08:24
|
09 февраля 2020, 17:24