Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США могут начать войну в Венесуэле?
Путинские танки "раскатают" НАТО в Третьей мировой войне - военный экс...
Не тонны, а пачки: Мадуро с денежным запасом "отправили" из России в У...
"Евросоюз - как брошенный супруг при разводе": Политолог объяснил, зач...
Главная / Политика

От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России

05 февраля 2019, 09:54  •  229 • Политика
Власти стран по всему миру от Юго-Восточной Азии до Южной Америки подтвердили, что готовы расположить морские и сухопутные военные базы России у себя на территории. Некоторые из них предложили использовать России всю их инфраструктуру для полетов.
Во-первых, это Ливия. Сам генерал Хафтар, который сейчас контролирует большую часть страны, хочет расположить российскую базу РФ в Бенгази, это второй по величине после Триполи город в государстве, представляющий из себя огромный порт. Хафтар ведёт переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. База позволит контролировать южный фланг блока НАТО, а также база будет размещена в стране с самыми большими запасами нефти и газа в Северной Африке.
Второй африканской страной с российскими военными базами может стать Судан, речь идет также о морском Порт-Судане. База позволит контролировать торговые пути в Европу по морю.
Египет также готов посодействовать России. Глава государства Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пообещал, что все инфраструктуры страны могут использоваться любыми российскими военными самолетами.
Южно-американская страна, расположенная на самом севере континента, Венесуэла также согласна на размещение военных баз у себя.
Российские военные базы могут быть еще ближе к США, они могут расположиться в Центральной Америке, в Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортега помнит, как в 1986 году советские военнослужащие смогли предотвратить проамериканскую революцию. Поэтому он готов в любое время разместить базу РФ.
В юго-восточной Азии Россия может занять позиции в Мьянме. Сейчас здесь работают российские специалисты и военные советники.
Даже Сейшельские острова выразили готовность к размещению у себя военных баз. Корабли РФ и так регулярно заходят в порт Виктории, кроме того, в 1981 году советские корабли не дали южноафриканским военнослужащим совершить здесь госпереворот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


229
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 00:09
Под черным костюмом - личина убийцы: Стариков разоблачил дипломатию США советским плакатом
05 февраля 2019, 00:09
Из-за санкций в Роскосмосе ощутили дефицит электроники
05 февраля 2019, 03:24
Европа уверится в необходимости самостоятельности: Эксперт объяснил решение Рима в отношении Гуайдо
Загрузка...
04 февраля 2019, 17:39
Сын Каддафи поблагодарил Россию, которая подняла вопрос о его судьбе перед Ливаном
04 февраля 2019, 14:24
Гаспарян посоветовал Мадуро требовать новые президентские выборы во Франции
04 февраля 2019, 20:54
"Оранжевый загар" Трампа в Белом доме объяснили "хорошими генами"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсо...
05 февраля 2019, 03:24
Сбежали свыше 10 млн граждан: Депутат Рады об итогах насильственной украинизации
05 февраля 2019, 03:24
Не тонны, а пачки: Мадуро с денежным запасом "отправили" из России в Уругва...
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенк...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
30 января 2019, 07:39
Бал одноклеточных, которым не нужно богатство: Эксперт описал устройство США после применения "Посейдона"
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
30 января 2019, 14:09
"Да они пикнуть не успеют!": прогноз аналитика о проигрыше России в военном конфликте с Японией вызвал яростную реакцию
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.