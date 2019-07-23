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От Курил до Калининграда: После разоблачения с Карелией Ельцину припомнили все, что было "предано и продано"

23 июля 2019, 12:09  •  70 • Политика
Ранее финское СМИ опубликовало статью-разоблачение, в которой сообщило о том, что Борис Ельцин в свое время пытался продать Карелию финнам за $15 млрд. Его соратники от этих планов сейчас открещиваются, но в соцсети после этого припомнили экс-президенту России все, что было "предано и продано" в годы его правления. Сенатор Алексей Пушков напомнил про историю с Курилами, а его подписчики заявили о планах на передачу Калининграда и даже Мурманской области.
О том, что Борис Ельцин хотел продать Карелию Финляндии за $15 млрд, в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat рассказал бывший заместитель главы МИДа Андрей Фёдоров. По его словам, переговоры шли в 1991 году. Разоблачая главу государства того времени, дипломат уточнил, что Ельцин рассматривал этот вариант, желая избежать давления карельских националистов и пополнить бюджет России.
Фёдоров поясняет, что была создана специальная комиссия, которая составила список территорий России, в которых могут появиться и усилиться движения, выступающие за автономию. В перечень вошли Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и Карелия.
Издание утверждает, что вопрос о продаже последней обсуждался почти три года и только в 1994 году был окончательно снят с повестки. При этом отмечается, что все разговоры о продаже российских земель шли за закрытыми дверями. Власти Финляндии ничего об этом не знали. Тем не менее это не снимает ответственность с экс-президента России, действия которого можно квалифицировать как предательство Родины.

Соратники Ельцина пошли в отказ

Соратник Ельцина и бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис бурно отреагировал на это сообщение.
"Никогда такого быть не могло", - заявил он.
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов уже не был столь категоричен в своих заявлениях. По его словам, вопрос продажи Карелии никогда не поднимался официально. Тем не менее его вполне могли обсуждать в МИД в рабочем режиме, отметил он.
Наконец, бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев также отрицает правдивость информации о намерениях продать финнам регион России. По его словам, это какой-то бред.
"Это бред сивой кобылы", - цитирует РБК слова Козырева.

"Нельзя исключать"

А вот в соцсети Twitter полагают, что планы на продажу Карелии при Борисе Ельцине вполне могли обсуждаться. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что "тогда столько всего было "предано и продано", что опровержение Козырева - последнее, чему можно верить". И напомнил об истории с Курилами, которые едва не передали Японии.
"Были ли планы продажи Карелии финнам при Ельцине? В 1991-1992 планы передачи Курил Японии были - это известно. Нельзя исключать и планов насчёт Карелии".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
В ответ интернет-пользователи сообщили, что примерно в то же время похожие слухи о продаже ходили не только про Карелию, но и про Калининград, и даже про Мурманскую область.
"‏Про Калининград тоже слухи ходили", - утверждает под постом сенатора Andrew Smirnoff.
‏"Всерьез обсуждался вопрос вхождения Мурманской области в состав Норвегии. Может и слухи, но вся область это обсуждала, и если бы не Северный флот, то все могло быть, - пишет Антон Романов. - Но возникала проблема с ним, где его базировать, а на его передислокацию денег норвежцы давать не захотели".

Не сошлись в цене?

Полковник ГРУ Владимир Квачков в беседе с Царьградом прокомментировал информацию о том, что президент Борис Ельцин в свое время пытался продать Финляндии Карелию. Эксперт допустил, что такой сценарий рассматривался, и объяснил, по каким причинам его, скорей всего, не удалось осуществить. Он не исключил, что стороны просто не сошлись в цене.
"А там не сошлись в цене или последствия их испугали, это уже другой вопрос. Они торгуют Россией. Как идёт распродажа, так же они торгуют Россией, землями русскими, российскими. Что-то у них получается, что-то не получается, где-то они в торге не сходятся, где-то сходятся, - пояснил Квачков. - С китайцами за острова сошлись. Нам же от этого ничего официально открыто не было. Но ведь не могло же быть, чтобы отдали огромные территории, остров Даманский, за который советские пограничники проливали кровь, просто так отдали".

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