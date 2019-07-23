От Курил до Калининграда: После разоблачения с Карелией Ельцину припомнили все, что было "предано и продано"

О том, что Борис Ельцин хотел продать Карелию Финляндии за $15 млрд, в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat рассказал бывший заместитель главы МИДа Андрей Фёдоров. По его словам, переговоры шли в 1991 году. Разоблачая главу государства того времени, дипломат уточнил, что Ельцин рассматривал этот вариант, желая избежать давления карельских националистов и пополнить бюджет России.

Фёдоров поясняет, что была создана специальная комиссия, которая составила список территорий России, в которых могут появиться и усилиться движения, выступающие за автономию. В перечень вошли Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и Карелия.

Издание утверждает, что вопрос о продаже последней обсуждался почти три года и только в 1994 году был окончательно снят с повестки. При этом отмечается, что все разговоры о продаже российских земель шли за закрытыми дверями. Власти Финляндии ничего об этом не знали. Тем не менее это не снимает ответственность с экс-президента России, действия которого можно квалифицировать как предательство Родины.

Соратники Ельцина пошли в отказ

Соратник Ельцина и бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис бурно отреагировал на это сообщение.

"Никогда такого быть не могло", - заявил он.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов уже не был столь категоричен в своих заявлениях. По его словам, вопрос продажи Карелии никогда не поднимался официально. Тем не менее его вполне могли обсуждать в МИД в рабочем режиме, отметил он.

Наконец, бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев также отрицает правдивость информации о намерениях продать финнам регион России. По его словам, это какой-то бред.

"Это бред сивой кобылы", - цитирует РБК слова Козырева.

"Нельзя исключать"

А вот в соцсети Twitter полагают, что планы на продажу Карелии при Борисе Ельцине вполне могли обсуждаться. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что "тогда столько всего было "предано и продано", что опровержение Козырева - последнее, чему можно верить". И напомнил об истории с Курилами, которые едва не передали Японии.

"Были ли планы продажи Карелии финнам при Ельцине? В 1991-1992 планы передачи Курил Японии были - это известно. Нельзя исключать и планов насчёт Карелии".

Фото: twitter/Alexey_Pushkov

В ответ интернет-пользователи сообщили, что примерно в то же время похожие слухи о продаже ходили не только про Карелию, но и про Калининград, и даже про Мурманскую область.

"‏Про Калининград тоже слухи ходили", - утверждает под постом сенатора Andrew Smirnoff.

‏"Всерьез обсуждался вопрос вхождения Мурманской области в состав Норвегии. Может и слухи, но вся область это обсуждала, и если бы не Северный флот, то все могло быть, - пишет Антон Романов. - Но возникала проблема с ним, где его базировать, а на его передислокацию денег норвежцы давать не захотели".

Не сошлись в цене?

Полковник ГРУ Владимир Квачков в беседе с Царьградом прокомментировал информацию о том, что президент Борис Ельцин в свое время пытался продать Финляндии Карелию. Эксперт допустил, что такой сценарий рассматривался, и объяснил, по каким причинам его, скорей всего, не удалось осуществить. Он не исключил, что стороны просто не сошлись в цене.