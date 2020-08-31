От кризисного перераспределения средств выиграли Кадыров и Рогозин

Коронакризис стал поводом для пересмотра бюджетных расходов. Почти всем пришлось ужаться. Но кое-кто получил в итоге больше, чем потерял, как, например, бюджет Чечни. А кому-то просто выделили дополнительное финансирование, как, например, строителям космодрома Восточный. «Наша Версия» рассмотрела механику передела казённых денег.

Сюжет: Коронавирус

1. С чего всё началось

Бюджет 2020 планировался с профицитом, то есть по результатам года в казне должны были остаться «лишние» 976 млрд рублей (всего потратить предполагалось 19,5 трлн рублей). Однако в результате коронакризиса и низких цен на нефть пока что в бюджете наблюдается дефицит. За первые семь месяцев поступления составили лишь 10,4 трлн рублей, а расходы – около 12 триллионов. Теперь Минфин предполагает, что общие траты за год составят 21,93 трлн рублей (дополнительные деньги пойдут на всевозможные меры поддержки экономики). То есть дыра в бюджете, по нынешним прикидкам, на конец года составит примерно 2 трлн рублей.

2. А можно ли где-то найти деньги?

У правительства есть спасательный круг в виде Фонда национального благосостояния. Средства там хранятся в валюте, а потому рублёвая его стоимость постоянно растёт при снижении курса «деревянного». Таким образом за 7 месяцев ФНБ «заработал» 1,4 трлн рублей. В начале года его активы стоили 7,8 триллиона. И, несмотря на то что 2,8 млрд пришлось перевести в Пенсионный фонд, а ещё 1,1 триллионов отдать в резервный фонд правительства в обмен на акции Сбербанка, нефтегазовые доходы позволили увеличить ФНБ – на конец июля он составил 13 трлн. Таким образом, бюджетная дыра легко может быть залатана за счёт ФНБ. Однако Минфин пока использует другие источники: только в июле он продал гособлигаций на сумму 225,6 млрд рублей, также ведомство Антона Силуанова активно продаёт валюту.

Кроме того, в августе размер золотовалютных резервов РФ достиг рекордно высокого значения – 600 млрд долларов. С начала года золотовалютные запасы ЦБ выросли на 8,4%. Причина в том, что банк успел выгодно продать накопленное ранее золото, а также в падении доллара по отношению к другим валютам. Так что в долларах российские резервы подорожали. Правда, если пересчитать их в граммах золота, то подешевели. Но в пересчёте на рубли запасы однозначно растут.

3. Так в чём же тогда проблема?

Суммарный дефицит региональных бюджетов, по подсчётам экономистов, по итогам первого полугодия составил 147 млрд рублей, это в 10 раз больше, чем было в последние годы. По итогам года выпадающие доходы могут достигнуть 1,3 трлн рублей.

Что особенно важно: число регионов с дефицитными бюджетами выросло вдвое – с 11 до 22. Причём самый сильный удар получили наиболее богатые регионы, которые обычно имеют доходы от собственного бизнеса или нефтегазовой сферы. Например, с недостатком средств вдруг столкнулись традиционные нефтяные регионы-доноры.

4. Значит, жителям регионов надо готовиться к худшему?

У самых богатых регионов были остатки средств с прошлого года. Некоторые принялись выпускать облигации, как, например, Челябинская область, разместившая ценные бумаги на 7 млрд рублей (годовой бюджет этого региона – 200 млрд рублей). Остальным приходится рассчитывать только на щедрость федерального центра, но здесь возникла проблема.

Вообще на этот год были запланированы трансферты в размере немногим более 3 трлн рублей. Но некоторые федеральные ведомства притормозили перевод денег на места. В отчёте Счётной палаты сказано, что, к примеру, МЧС по своей линии за первое полугодие не перевело в регионы ни рубля, а многие ведомства ограничились суммами менее 20% от годового плана. Так что да – проблема налицо.

Судебные приставы могут получить новые полномочия, а заодно и финансирование (фото: Шамуков Руслан/ИТАРТАСС)

5. Что намерен делать Минфин?

Коронакризис стал поводом для того, чтобы перекроить госрасходы на будущие годы. Минфин опубликовал новую методику расчёта бюджетных ассигнований, которую экономисты тут же оценили как план секвестра. Общие расходы предполагается уменьшить примерно на 10%. Однако при ближайшем рассмотрении документа выясняется, что в то время как одним финансирование сокращают, кому-то всё же поднимают. По некоторым госпрограммам финансирование переносится с одного года на другой в рамках трёхлетнего плана.

Расходы на дорожное хозяйство планируется сократить на 18,9 млрд рублей (Фото: РИА Новости)

Мы подобрали примеры значительного изменения финансирования:

Развитие санаторно-курортного лечения: +50,5 млн в 2021 году, -1,9 млрд в 2023 году

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни: +3 млрд в 2021 и 2022 годах, -44,4 млрд в 2023 году

Развитие дошкольного образования: -21 млн в 2021 году, +12,9 млрд в 2022 году

Развитие физкультуры и массового спорта: - 3 млрд за три года

Развитие космодромов: +5,8 млрд в 2021 году

Инновационные проекты в ракетно-космической промышленности: -1,26 млрд в 2023 году

Дорожное хозяйство: -18,9 млрд в 2021 году

Обеспечение обороноспособности: +13,7 млрд в 2021 году

Повышение качества исполнения судебных актов: +10 млрд ежегодно

Управление делами президента и подведомственные учреждения: +490,4 млн в 2021 году.

Появилась неофицильная информация, что дополнительные полмиллиарда понадобились, возможно, для того, чтобы обеспечить комфортные условия Дмитрию Медведеву. С начала года он занимает должность зампреда в Совете безопасности (формально этот орган входит в структуру администрации президента РФ).

Тем временем

Под предлогом пандемии Минфин пообещал списать долги Сбербанка в размере 150 млрд рублей. Но потери бюджета могут быть ещё больше за счёт процентов. Дело в том, что в 2008 году банк получил из казны 500 млрд рублей для ликвидации последствий финансового кризиса, а в 2015-м заём был продлён на 50 лет под 6,5% годовых. Теперь «тело кредита» может значительно сократиться.

За чей счёт помогли Чечне?

Ещё в апреле Кремль принял решение для борьбы с коронавирусом раздать регионам дополнительно 80 млрд на медицину, а затем ещё 200 млрд – на неотложные нужды. Однако принцип распределения этих экстренных выплат вызвал вопросы. Примерно половине регионов помогли свести концы с концами, но есть те, кого откровенно обделили. Это Калужская, Курская, Вологодская, Мурманская, Астраханская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Пермский и Красноярский края, Республика Коми. По подсчётам экономиста Натальи Зубаревич, за апрель – май им компенсировали от 16% до половины потерь от коронакризиса. Зато, например, Чечня, потерявшая всего полмиллиарда от своих обычных доходов, получила из центра 6 млрд рублей. Получили больше, чем потеряли, все субъекты Северного Кавказа, а также Башкортостан, Мордовия. Из областей рекордсменами стали Воронежская (+206% от убытка) и Ивановская (+240%) области.