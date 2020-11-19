От края до края – Чёрное море и Каспий не разъединяют, а соединяют

По всей «дуге нестабильности» от Синьцзяна до Адриатики возрастает напряжённость. Особенно на постсоветском отрезке «дуги»

Практически еженедельно новости из Причерноморья (Крым, Черноморский флот, Севастополь и т. д.) выходят на первый план. Это закономерность, и обусловлена она метаморфозами миропорядка первой четверти XXI века. В политический оборот вошло понятие «Большой Ближний Восток», которым охватываются страны, относящиеся к «Передней», «Малой» Азии и «Среднему» Востоку. При этом никуда не делись «Ближний Восток» и восточная часть Магриба, включающая земли Ливии, которая, как и Египет (Машрик), ещё и африканская страна.

Сегодня Причерноморье, Приазовье, Придунавье, Кавказ и Закавказье – вместе и по отдельности – воспринимаются совершенно иначе, чем тридцать лет назад, у черты исчезновения СССР. Сегодня можно уверенно говорить о существовании и развитии единого геостратегического пространства – Черноморско-Каспийского.

Элементами меняющейся картины мира стали эрозия и демонтаж Ялтинско-Потсдамской модели международных отношений; хлипкая зыбкость Хельсинкских принципов; неприятие навязываемых Соединёнными Штатами идей вестернизации-глобализации и в конечном счёте крах однополярной системы мироустройства.

Здесь надо говорить, прежде всего, о расстановке военно-политических сил. Именно военная (прежде всего военно-морская) составляющая во многом определяет суть принимаемых сейчас политических решений. Отметим ряд наиболее значимых факторов.

ПЕРВОЕ. Повышение напряжённости по всей «дуге нестабильности» от Синьцзяна до Адриатики, особенно в постсоветской части «дуги» – от Приднестровья и Гагаузии до Новороссии (включая современные ДНР и ЛНР), Северного Кавказа и Нагорного Карабаха (Республика Арцах). Появление и ликвидация «зоны войны» на территории бывших советских северокавказских автономий, «умиротворение» Чечни. Обретение независимости Абхазией и Южной Осетией. Потеря территорий непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой в результате 44-дневной второй карабахской войны. Возвращение России в Закавказье в формате гуманитарно-миротворческой миссии. Решительная заявка Турции на военно-политическое присутствие в постсоветском Закавказье и не только там.

Миротворческая миссия в России в Нагорном Карабахе. Фото: @military_arm

Формирование зоны постоянной нестабильности с включением в неё перманентно беспокойной территории юго-востока Турции, населённой «неприкаянными» курдами. При этом, безусловно, необходимо учитывать географическую приближённость региона к Кипру (на севере которого побывал на днях Эрдоган), а также к Ирану, Ираку, Сирии и Палестине. Не следует забывать о проблемах румынской Трансильвании, северомакедонцев-болгар, болгарских турок Кырджали, пренебрегать исторической памятью по поводу ставшего сто лет назад турецким Арарата – святыни и национальной гордости армян, отошедшего также век назад к туркам Ардагана, других земель-народов…

ВТОРОЕ. Сохранение Россией Черноморского флота бывшего СССР в силу «феномена адмирала Касатонова»: моряки-черноморцы, поддержанные жителями Севастополя, Крыма, российскими патриотами и соотечественниками, во главе с командующим Черноморским флотом (1991-1992) адмиралом Игорем Касатоновым отказались принимать украинскую присягу после распада Советского Союза. Силы Черноморского флота уже Российской Федерации – оперативно-стратегического объединения, обладающего ядерным оружием, – остались на своих исторических базах в Крыму.

Севастополь сохранил статус главной (основной) базы флота, незаменимой морской крепости Юга России. Тем самым укрепилась основа военно-морской доминанты РФ в Черноморском бассейне; было сохранено национальное лицо жителей полуострова, всегда связывавших своё прошлое, настоящее и будущее только с Россией. С возвращением Севастополя и Крыма «в родную гавань», в Россию, был создан плацдарм Русской весны. И особо отметим: флот из родной гавани не уходил никогда.

Благодаря позиции моряков-черноморцев РФ не только сохранила возможности влияния в важнейшем геостратегическом районе, но и обезопасила свои южные границы, отодвинув линию непосредственного соприкосновения с недоброжелателями минимум на 350 километров – от Керченского пролива до водных рубежей в западной части Чёрного моря. Флот содействовал успеху действий России по обеспечению мира на Кавказе.

Мирный Севастополь после воссоединения с Россией. 2014 год

Слова-принцип: «Кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом; кто владеет Крымом, тот владеет Чёрным морем». Эти слова приписывают и графу Потёмкину, и адмиралу Нахимову. Так или иначе, в истинности этих слов сомневаться не приходится. Как нет сомнений в том, кто сегодня доминирует в Черноморье.

Россия сумела сохранить потенциал и инфраструктуру для действий флота в дальней морской и океанской зоне, для возобновления системы боевой службы в Забосфорье. Со временем Черноморский флот вернулся в Восточное Средиземноморье, создал полнокровную военно-морскую базу в сирийском Тартусе на основе существовавшего с 1970-х годов и сохранённого в лихолетье 1990-2000-х гг. пункта материально-технического обеспечения ВМФ СССР/РФ. Флот внёс свой вклад в успех сирийской кампании задолго до рождения её замыслов.

ТРЕТЬЕ. Решение Вашингтона (1996 г.) об объявлении Черного моря «зоной жизненно важных для США интересов», которое повлекло рост военно-морской активности 6-го американского флота, находящегося на постоянной основе в Средиземноморье со времён Второй мировой войны (эскадра, оставшаяся в этих водах со времени высадки американцев на севере Африки в 1942 году, в 1950-м была преобразована в 6-й оперативный флот ВМС США).

После 1991 года американцы стали в Чёрном море частыми гостями, постепенно оформляя заявку на постоянное присутствие здесь вначале как «бедные родственники», а затем как полноправные хозяева. Через несколько лет ежегодная общая продолжительность пребывания кораблей ВМС США в черноморской акватории стала доходить до количества дней в году.

В 2019 году американские корабли пробыли в Чёрном море 240 дней. «В этом году мы присутствовали в Чёрном море больше, чем когда-либо раньше. В 2019 году восемь боевых кораблей действовали в Чёрном море. Если совместить это с силами наших союзников в ВМС ‒ общие дружеские силы ВМС присутствовали в море две трети года. Это 240 дней присутствия», – заявляет адмирал Джеймс Фогто, командующий ВМС США в Европе и Африке. В 2018 году корабли США заходили в Чёрное море восемь раз.

Корабли НАТО в Черном море. Фото: nato.int

В Чёрном море регулярно появляются американские эсминцы типа «Арли Бёрк» (всего запланировано к постройке 84, строится – 7, в строю – 67), оснащённые многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «Иджис». Эти корабли вместе с наземными базами ПРО в Польше и Румынии являются составными частями программы европейской адаптивной системы ПРО.

В последние годы к возросшей активности корабельных сил США и других стран-партнёров добавилась их активность в воздушной среде. Интенсивность полётов высока: за 2019 год подразделения ПВО обнаружили более 78 тысяч воздушных объектов, часть которых относится к военным.

Разведывательная деятельность здесь заметно выросла после воссоединения Крыма с Россией. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов у южных границ РФ за год составляет до 250 воздушных целей, до 2014 года эта цифра была значительно ниже. После 2014 года дежурными силами армии над акваторией Чёрного моря был впервые обнаружен американский стратегический разведывательный комплекс БЛА RQ-4В («Глобал Хоук»), который может выполнять разведывательный полёт продолжительностью до 10 часов. Начали регулярно появляться американские самолёты-разведчики ЕР-ЗЕ («Ариес»), Р-8А («Посейдон») и другие. Над Чёрным морем и Украиной американские «стратеги» B-52 отрабатывали нанесение ядерных ударов по территории Российской Федерации, в том числе по Крыму. Были здесь британцы, были французы, собираются испанцы...

Немаловажно: авиация «супостата» регулярно «работает» в воздушном пространстве Украины, летает вплоть до границ Белгородской области, вдоль линии разграничения в Донбассе. Аппаратура «оппонентов» позволяет «заглядывать» и в глубину российской территории.

ЧЕТВЁРТОЕ. Неуклонная милитаризации региона с вовлечением в неё новых государств, территорий и акваторий. К примеру, Азовского моря, являвшегося десять лет назад практически полностью демилитаризованной зоной. Надо помнить: обе «стороны» Чёрного моря – арена целого ряда войн, в том числе русско-турецких. Это выгодный плацдарм для развёртывания группировок сухопутных войск, авиации и флота. Заметим, что в планах НАТО послевоенной поры на удары со стороны Балкан в «подбрюшье» СССР делалась вполне определённая ставка.

Уже в наши дни акватория Чёрного моря и территории причерноморских государств превращаются в арену проведения плановых масштабных учений сил Запада. Идёт создание системы базирования, инфраструктурных объектов Вооружённых сил США и их союзников в Болгарии (более 10 объектов), Румынии (около 20 объектов), а также в странах-партнёрах НАТО – в Грузии и на Украине.

Распространение сил альянса на Восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран. И Россия будет реагировать соразмерно на агрессивные шаги со стороны НАТО, в том числе на попытки включить Украину и/или Грузию в состав блока. Принципиальным было вступление Болгарии и Румынии в НАТО (2004 г.) и в Европейский союз (2007 г.). Следствием этого стало превращение Чёрного моря в большое «атлантическое озеро», фокусирующее «жизненно важные интересы» «коллективного Запада», включая заокеанские США и Канаду, находящуюся на отшибе Европы Португалию и не имеющую вооружённых сил крошечную Исландию. Европейская интеграция и продвижение НАТО на Восток являются двуединой задачей, а площадкой решения данной задачи стал Черноморско-Каспийский регион.

Эта практика способствует повышению градуса военно-морской активности в Черноморье ВМС нечерноморских стран НАТО как самостоятельно, так и в составе группировок альянса (отрядов кораблей – военно-морских групп; специализированных противоминных соединений).

Система «Иджис» ПРО США. Фото: REUTERS Handout

Уже нескольких лет идёт плановое размещение стратегических объектов, в т. ч. противоракетной обороны, в непосредственной близости от южных границ РФ. Отметим румынскую военно-воздушную базу Девеселу как составную часть европейской ПРО, включающей американский многоцелевой зенитно-ракетный комплекс Aegis Ashore. По некоторым данным, здесь уже размещено ядерное оружие, частично переброшенное с турецкой базы Инджирлик. Соответственно, идёт совершенствование инфраструктуры военно-морских баз – румынской Констанцы и болгарской Варны. Болгария планирует увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году в рамках обязательств, утверждённых на саммите НАТО в 2014 году. Улавливая, однако, происходящие изменения геополитического баланса сил в мире, болгарское руководство рискнуло-таки отказаться от полнокровных натовских баз на своей территории.