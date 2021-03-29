От котлет перешла к поджогам и взрывам? Тихановскую могут признать террористкой в Белоруссии

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую могут официально признать террористкой в Белоруссии. Генпрокуратура уличила "борцов с режимом" в подготовке террористического акта. Самопровозглашённый "президент" перешла от котлет к поджогам и взрывам? Возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное производство по факту подготовки террористического акта представителями оппозиции. Об этом в понедельник заявил генпрокурор страны Андрей Швед. По его словам, в основу дела легли материалы, переданные Комитетом государственной безопасности и МВД.

Главными фигурантами оказались Светлана Тихановская и участники так называемой инициативы BYPOL.

Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, - цитирует Шведа белорусское агентство БелТА.

По его словам, оппозиция хотела устроить массовую гибель людей, а после возложить всю ответственность за это на официальный Минск.

В ночь на 26 марта в военном городке Печи Борисовского района силовики задержали 35-летнего мужчину, который планировал устроить взрыв. Они обнаружили два самодельных взрывных устройства. Одно было заложено в мусорном баке возле детской площадки в Минске, второе - в Борисовском районе.

Напомним, что сама Тихановская ранее заявляла, что у неё сложился образ "домохозяйки с котлетами", хотя сама она ни одного рецепта котлет не знает. Лидер белорусской оппозиции с лета прошлого года организовывает акции протеста в Минске и других крупных городах Белоруссии в надежде повторить украинский сценарий. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за Тихановской стоят литовские спецслужбы.