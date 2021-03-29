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От котлет перешла к поджогам и взрывам? Тихановскую могут признать террористкой в Белоруссии

29 марта 2021, 18:25  •  183 • Политика
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую могут официально признать террористкой в Белоруссии. Генпрокуратура уличила "борцов с режимом" в подготовке террористического акта. Самопровозглашённый "президент" перешла от котлет к поджогам и взрывам? Возбуждено уголовное дело.
Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное производство по факту подготовки террористического акта представителями оппозиции. Об этом в понедельник заявил генпрокурор страны Андрей Швед. По его словам, в основу дела легли материалы, переданные Комитетом государственной безопасности и МВД.
Главными фигурантами оказались Светлана Тихановская и участники так называемой инициативы BYPOL.
Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта, - цитирует Шведа белорусское агентство БелТА.
По его словам, оппозиция хотела устроить массовую гибель людей, а после возложить всю ответственность за это на официальный Минск.
В ночь на 26 марта в военном городке Печи Борисовского района силовики задержали 35-летнего мужчину, который планировал устроить взрыв. Они обнаружили два самодельных взрывных устройства. Одно было заложено в мусорном баке возле детской площадки в Минске, второе - в Борисовском районе.
Напомним, что сама Тихановская ранее заявляла, что у неё сложился образ "домохозяйки с котлетами", хотя сама она ни одного рецепта котлет не знает. Лидер белорусской оппозиции с лета прошлого года организовывает акции протеста в Минске и других крупных городах Белоруссии в надежде повторить украинский сценарий. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за Тихановской стоят литовские спецслужбы.

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