«От колёс до вооружения»: гендиректор ведущего российского разработчика бронемашин — о новинках форума «Армия-2020»

В эксклюзивном интервью RT на полях форума «Армия-2020» генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий рассказал о возможностях новейших бронеавтомобилей, которые в скором времени поступят в российские войска. На оружейной выставке, проходящей в подмосковной Кубинке, дебютировали снегоболотоход 5901, лёгкий бронеавтомобиль «Стрела», «Тигр» в варианте багги и тяжёлая машина «Атлет». Также ВПК продемонстрировала новейший необитаемый боевой модуль с 30-мм пушкой.

— Александр Владимирович, одна из главных новинок вашей компании на форуме «Армия-2020» — это снегоболотоход 5901. Для каких задач он был создан?

— Наша машина обладает, по сути, теми же характеристиками, что и широко распространённый в вооружённых силах РФ тягач МТ-ЛБ, но при этом её качество выше, и она укладывается в ценовой тренд, который задаёт наш основной заказчик — Министерство обороны России.

В январе в состав ВПК вошёл «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ), что повысило наши инженерные компетенции. Результатом стал представленный на «Армии» снегоболотоход 5901 — уникальная плавающая гусеничная машина грузоподъёмностью 5 тонн с очень хорошей проходимостью.

Она полностью изготовлена из отечественных комплектующих. В наших планах расширение этой линейки и увеличение грузоподъёмности таких машин. В частности, появится бронированный образец, на который можно будет установить любой боевой модуль.

Снегоболотоход однозначно подойдёт для арктической группировки войск, хотя, в принципе, спектр его применения очень широкий. Он может работать по бездорожью, выполнять задачи в период стихийных бедствий, быть полезным в нефтянке, геологоразведке.

У представленного на форуме снегоболотохода двухрядные сидения, красивый удобный салон, хороший кузовной отсек. Сейчас машина проходит заводские испытания, и дальше мы выходим на массовое серийное производство.

— По вашим словам, у снегоболотохода весьма привлекательная цена.

— Это действительно так. Машина собрана из узлов и агрегатов, которые массово производятся в России. Импортного в ней ничего нет, а значит и курсовая разница в формировании цены роли не играет. К тому же ЗЗГТ давно занимается гусеничной техникой и имеет большой опыт производства недорогих и качественных машин.

Знаете, работать можно, конечно, по-разному. Например, можно загибать цены на продукцию, рассчитывая извлечь как можно больше прибыли с каждого проданного образца. ВПК действует иначе: наша маржа по отношению к себестоимости скромная, но мы реализуем большие объёмы техники.

Я думаю, что у снегоболотохода 5901 очень хороший экспортный потенциал, ведь он подойдёт и для южных широт. На «Армии» мы показали образец с механической коробкой передач, но по желанию заказчика можно установить автомат или более мощные двигатели.

Снегоболотоход 5901

© Алексей Заквасин/RT

— Соответствует ли снегоболотоход 5901 экологическим требованиям, актуальным для российского Заполярья?

— Во-первых, мы можем поставить на машину двигатель, который обеспечивает необходимый объём выброса вредных веществ — например, Евро-5. Во-вторых, снегоболотоход реально оснастить гусеницами с низким средним удельным давлением на грунт.

В частности, мы можем увеличить площадь гусениц и прорезинить их. В Нижнем Новгороде у нас есть собственный инженерный центр, который способен предложить компоновку машины под любые требования заказчика, в том числе экологические.

Александр Красовицкий рассказывает о возможностях снегоболотохода 5901 и бронеавтомобиля «Стрела»

— На «Армии-2020» от ВПК дебютировал лёгкий бронеавтомобиль «Стрела» в варианте амфибии и в привычном классическом исполнении. В чём его особенность? Почему, с вашей точки зрения, у вооружённых сил существует потребность в технике такого класса?

— Ближайший аналог «Стрелы» — это линейка автомобилей «Тигр». Но представленная на форуме машина значительно легче — это 4,7 тонны против 8 тонн у «Тигра». При этом в её конструкции использована сталь А3 толщиной 6,5 мм, которая обеспечивает хорошую пулезащиту.

Сотрудники ВПК уже провели соответствующие испытания в нашем тире. Стрельба велась под углом 90º бронебойно-зажигательным патроном с 30 метров. Скорость пули — 965 м/с. «Стрела» выдержала попадание, то есть её защита даже немного выше, чем у «Тигра», но при этом она почти вдвое легче и дешевле.

Могу с уверенностью сказать, что потребность в такой машине есть. Мы рассчитываем в ближайшее время подписать с Минобороны РФ контракт на опытно-конструкторские работы, где будут учтены все требования военных по «Стреле».

У этой машины также высокий экспортный потенциал. Она дешёвая, с хорошей баллистической защитой, выдерживает взрыв устройства мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом и под днищем.

На «Армии» представлены командирская машина и плавающий образец «Стрелы». Движение амфибии по воде обеспечивает специальный привод с винтом, который расположен под ватерлинией. Колёса под водой не складываются и используются для подруливания. Естественно, что машина полностью герметична.

В салоне «Стрелы» помещается до восьми человек. Интерьер мы постарались сделать максимально удобным. По узлам, агрегатам и элементам конструкции «Стрела» унифицирована с «Атлетом» и «Тигром».

На «Стреле» уже прокатились военные, которые отметили необычайную плавность хода. В плане управления машина похожа на гражданский автомобиль. «Стрела» быстро ускоряется и может по шоссе развивать скорость до 130—140 км/ч. Если сравнивать «Стрелу» с «Тигром», то он быстрее, но разгоняется гораздо дольше.

В будущем мы планируем представить «Стрелу» в варианте багги и гражданский образец. Таким образом будет целое семейство: бронированная машина, амфибия, багги и невоенный автомобиль, который подойдёт для различных хозяйственных нужд.

Лёгкий бронеавтомобиль «Стрела» в варианте амфибии

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

— Александр Владимирович, ачем вызван такой интерес ВПК к багги? Например, на форуме ваша компания показала «Тигр» в этом непривычном для российского обывателя исполнении.

— Идея создания багги родилась после нашего собственного анализа боевых действий. В этом отношении мы стараемся держать руку на пульсе. Что я имею в виду? Сегодня военные просят нас установить на тот же «Тигр» более серьёзное вооружение.

Да, есть «Тигр» с 30-мм пушкой. Он выдерживал эту нагрузку, но до заказа со стороны военных дело не дошло, потому что это орудие уже устанавливается на наш знаменитый БТР-82А. Также есть «Тигр», оснащённый ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами. — RT). Он, кстати, неплохо сейчас продаётся.

Однако установка более тяжёлого вооружения сталкивается с объективными трудностями из-за недостаточной грузоподъёмности. И вот багги как раз решает эту проблему. Убирая броню, мы освобождаем порядка 800—900 кг. Соответственно к базовой грузоподъёмности «Тигра» в 1,3—1,4 т добавляется ещё почти тонна. Итого мы получаем 2,2—2,3 т. Такая грузоподъёмность позволяет поставить любой боевой модуль.

Кроме того, уменьшенная масса «Тигра» даёт преимущество в манёвренности и управляемости. Запас хода багги — тысяча километров, никаких проблем с запылённостью. По желанию заказчика ВПК может не столь радикально освобождать массу — например, оставить бронированные двери. Мне кажется, что «Тигр» в варианте багги будет очень востребован как в России, так и за рубежом. К этой машине уже есть определённый интерес.

Глава ВПК Александр Красовицкий рассказывает о характеристиках «Тигра» в варианте багги

— В чём особенность ещё одной модели ВПК — тяжёлого бронеавтомобиля «Атлет»?

— На форуме «Армия» мы представили вариант «Атлета», который вышел на государственные испытания и уже получил соответствующую литеру. То есть в этой машине реализованы как наши собственные доработки, так и требования военных.

В сравнении с «Тигром» у «Атлета» более мощная подвеска, более серьёзная баллистическая и противоминная защита. Машина габаритнее, чем «Тигр» и превосходит его по грузоподъёмности — это 1,7—1,9 т. Соответственно на эту машину можно установить и более тяжёлый боевой модуль, пушку, зенитный ракетный комплекс, ПТУРы.

На форуме показана ещё и коммерческая версия «Атлета», которая готова к экспорту. В чём уникальность новинки? Сотрудники нашего инженерного центра и Арзамасского машиностроительного завода устранили в ней все «детские болезни», которые наблюдались у «Тигра».

Если говорить откровенно, мы были очень удивлены результатами испытаний «Атлета». После 30 тыс. км пробега ничего не сломалось. Испытаниям подверглись трёхдверная и пятидверная машины. Обе показали себя великолепно. Многие хотят купить «Атлет», но мы его пока не продаём, так как сначала эту машину должны получить наши военные.

Тяжёлый бронеавтомобиль «Атлет»

© Алексей Заквасин/RT

— На экспозиции ВПК представлен образец бронемашины «ВПК-Урал», который по габаритам даже превосходит «Атлет». Что это за изделие?

— Наши инженеры взяли стандартное шасси от (грузовика. — RT) «Урала» с колёсной формулой 4 × 4 и поставили на эту платформу бронированный корпус. К преимуществам «ВПК-Урал» я отношу хорошую проходимость, простоту производства и грузоподъёмность, превышающую 2,5 т. При этом по цене «ВПК-Урал» сопоставим с «Тигром».

Внутри машины могут расположиться 12 военнослужащих в полной амуниции. Экипаж и десант оберегает не только броня, но и антиосколочная защита. Она препятствует проникновению осколков и исключает рикошет, если пуля всё-таки залетела в автомобиль.

Глава ВПК Александр Красовицкий рассказывает о новом бронеавтомобиле на шасси «Урал»

— Что можете рассказать по поводу нового боевого отделения для БТР, которое также показано на форуме?

— Мы стараемся отходить от статуса поставщика только базового шасси и развиваем компетенции в сфере вооружения. На «Армии» продемонстрирован боевой необитаемый модуль, созданный инженерами ВПК совместно с нашим стратегическим партнёром компанией «Оружейные мастерские».

Изделие представляет собой 30-мм пушку, два спаренных пулемёта, два канала управления ПТУРами и новый прицел, который работает в любое время суток. Его установка позволила увеличить дальность обнаружения целей с 1,2 км до 3 км.

Есть также автомат захвата и сопровождения цели. Оператор боевого модуля с помощью джойстика захватывает цель, а дальше машина сама работает по ней. В случае выхода из строя электроники предусмотрена возможность управления в ручном режиме.

Скажу без ложной скромности, этот модуль стоит в 2,5 раза дешевле аналогов, представленных на российском рынке.