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От колониальной Конституции к русской: Константин Малофеев принял участие в голосовании по поправкам
01 июля 2020, 20:00 • 7 • Политика
Константин Малофеев проголосовал по поправкам к Конституции России, подчеркнув, что сегодня мы от антирусского Основного закона страны переходим к новому тексту, который обеспечит лучшее будущее для наших детей.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России на избирательном участке в Пущино. Это голосование стало для Малофеева знаковым. В беседе с журналистами Царьграда он объяснил почему:
"Ощущения необычные, потому что я голосую первый раз в жизни. Можно сказать, что мне 18, и я прямо сейчас получил право голоса. Когда мне было 18 по-настоящему, как раз приняли ту Конституцию. Она носила настолько очевидный антирусский колониальный характер, что я не посчитал возможным после этого вообще участвовать в каких-либо голосованиях вплоть до сегодняшнего дня", - признался Константин Малофеев.
Фото: Царьград.
Сегодня, голосуя по поправкам к Конституции России, мы выбираем лучшее будущее, уверен Константин Малофеев:
Напомним, голосование по поправкам к Конституции России продолжается с 25 июня. Сегодня - в среду, 1 июля, основной день голосования.
Фото: Царьград.
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