Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Главная / Политика

От колбасы до "союза мужчины, женщины и собаки": депутат Беседина сама назвала бредом свои поправки

13 марта 2020, 17:35  •  17 • Политика
Депутат Беседина направила в Мосгордуму официальный документ со своими поправками в Конституцию, где были упомянуты бутерброды, соус-сыр или, например, колбаса и "союз мужчины, женщины и собаки". После депутат, вероятно, удовлетворённая своим поступком, записала видео, где назвала поправки бредовыми…
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина на личной странице в Сети опубликовала "серьёзное видео", где рассказала о собственных поправках в Конституцию, которые она внесла перед заседанием думы. Стоит отметить, что внесение поправок после принятия всего пакета Госдумой выглядит уже как издёвка, ведь ясно, что на протяжении нескольких недель можно было направить свои варианты и отстаивать их вместе с членами рабочей группы. Но этот вывод меркнет на фоне сказанного Бесединой дальше.
"Я решила добавить немножко огонька в этот документ и внесла свои поправки, - говорит Беседина. - Я внесла 50 различных поправок, сейчас я вам зачитаю несколько".
В видеоверсии выступления можно услышать дословное воспроизведение поправок Бесединой - в её личном исполнении. Мы же отметим, что она предложила упомянуть, что в "России скоро умрут последние коты, родившиеся не при В. В. Путине". Поправки, упомянутые в видео Бесединой, были посвящены только президенту России Владимиру Путину. Однако депутат Людмила Стебенкова предложила ознакомиться с другими предложениями коллеги. Она опубликовала часть документа, направленного Бесединой на официальном уровне. Та хотела бы закрепить в Конституции такие фразы, как:
  • "...отмечая, что мы победили всех, бутерброд надо класть колбасой на язык";
  • "...отмечая, что в будущем необходимо ещё добавить про дзюдо - и Конституция готова";
  • "...отмечая, что необходимо также закрепить в Конституции, что семья - это союз между мужчиной, женщиной и собакой".
  • "...гриль, специальный соус-сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом".
Кстати, Беседина в обращении сама же добавила, что считает свои поправки бредовыми. Ролик депутата с реакцией коллег в смонтированном виде представила журналист Юлия Витязева.
ДепутатКА Беседина по итогам вчерашнего бенефиса сделала небольшую подборку своих перемог над Мосгордумой, Конституцией, Путиным и здравым смыслом. Пиршество безумия тараканов в Дашиной голове наглядно демонстрирует масштабы катастрофы, жертвами которой могут стать все москвичи. pic.twitter.com/jpWJoVZPF0
— Юлия Витязева (@Vityzeva) March 13, 2020
Мосгордума накануне, напомним, на региональном уровне обсуждала поправки, делая выводы об их необходимости. Беседина пришла на заседание в майке, где читалось матерное слово. А затем серией постов в Twitter рассказала о своей акции. Правда, в большинстве своём подписчики не оценили её действие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
13 марта 2020, 02:35
Финский эксперт об итогах Второй мировой войны: "Блокада Ленинграда - больной вопрос"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
13 марта 2020, 09:30
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольнении по обвинению в харассменте
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.