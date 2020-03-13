От колбасы до "союза мужчины, женщины и собаки": депутат Беседина сама назвала бредом свои поправки

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина на личной странице в Сети опубликовала "серьёзное видео", где рассказала о собственных поправках в Конституцию, которые она внесла перед заседанием думы. Стоит отметить, что внесение поправок после принятия всего пакета Госдумой выглядит уже как издёвка, ведь ясно, что на протяжении нескольких недель можно было направить свои варианты и отстаивать их вместе с членами рабочей группы. Но этот вывод меркнет на фоне сказанного Бесединой дальше.

"Я решила добавить немножко огонька в этот документ и внесла свои поправки, - говорит Беседина. - Я внесла 50 различных поправок, сейчас я вам зачитаю несколько".

В видеоверсии выступления можно услышать дословное воспроизведение поправок Бесединой - в её личном исполнении. Мы же отметим, что она предложила упомянуть, что в "России скоро умрут последние коты, родившиеся не при В. В. Путине". Поправки, упомянутые в видео Бесединой, были посвящены только президенту России Владимиру Путину. Однако депутат Людмила Стебенкова предложила ознакомиться с другими предложениями коллеги. Она опубликовала часть документа, направленного Бесединой на официальном уровне. Та хотела бы закрепить в Конституции такие фразы, как:

"...отмечая, что мы победили всех, бутерброд надо класть колбасой на язык";

"...отмечая, что в будущем необходимо ещё добавить про дзюдо - и Конституция готова";

"...отмечая, что необходимо также закрепить в Конституции, что семья - это союз между мужчиной, женщиной и собакой".

"...гриль, специальный соус-сыр, огурцы, салат и лук, всё на булочке с кунжутом".

Кстати, Беседина в обращении сама же добавила, что считает свои поправки бредовыми. Ролик депутата с реакцией коллег в смонтированном виде представила журналист Юлия Витязева.

ДепутатКА Беседина по итогам вчерашнего бенефиса сделала небольшую подборку своих перемог над Мосгордумой, Конституцией, Путиным и здравым смыслом. Пиршество безумия тараканов в Дашиной голове наглядно демонстрирует масштабы катастрофы, жертвами которой могут стать все москвичи. pic.twitter.com/jpWJoVZPF0 — Юлия Витязева (@Vityzeva) March 13, 2020

Мосгордума накануне, напомним, на региональном уровне обсуждала поправки, делая выводы об их необходимости. Беседина пришла на заседание в майке, где читалось матерное слово. А затем серией постов в Twitter рассказала о своей акции. Правда, в большинстве своём подписчики не оценили её действие.