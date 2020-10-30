От кого надо защищать Армению

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В Москве на автомобилях начали появляться наклейки с армянским флагом и призывами к русским "защитить Арцах". Который, каким-то образом "защищает Россию". От кого именно – непонятно. Если верить армянским политикам, то в Карабахе с ними воюют не азербайджанцы, а турки, израильтяне, пакистанцы и сирийские боевики. Интересно, каким образом все они станут угрозой России, если наши солдаты не пойдут проливать кровь за армян?

Кто прав – кто виноват в нынешнем конфликте на Кавказе – вопрос второстепенный. Россия, да и сама Армения не признали НКР, Баку никогда от этих территорий не отказывалось. Да, Армения – член ОДКБ, которого, в случае агрессии мы обязались защищать. Но где эта агрессия? НКР – часть Армении?

Последние 10 лет в Армении явно наращивается уровень "наездов" на Россию. Причины всегда находятся – от встреч нашего посла с экс-президентом до фантастических обвинений в ведении против Еревана "гибридной войны" с помощью "протестных технологий", от "воздействия на население посредством российских телеканалов" до хищения "таможенных доходов".

Сейчас в Ереване вряд ли вспоминают тему 102-й российской военной базы. Где все эти, вопившие "российский солдат должен отбыть на том же поезде, который уже привезет сюда солдата НАТО, и не наоборот"? Где депутаты, топтавшие российский флаг? Они нас простили?

А мы их? Почему мы терпим ситуацию, при которой армянская общественная организация VOMA в России организовала кампанию по привлечению наемников? Они собирают граждан России воевать за "Арцах"? Им не хватает 600 тысяч французов с армянскими корнями?

А что будет делать в России вернувшийся с этой войны наемник, если Армения изменит свой "стратегический курс"? Я не поднимаю вопрос двойной лояльности – ее просто нет. Она одна.