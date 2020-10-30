|
От кого надо защищать Армению
30 октября 2020, 13:10 • 227 • Политика
В Москве на автомобилях начали появляться наклейки с армянским флагом и призывами к русским "защитить Арцах". Который, каким-то образом "защищает Россию". От кого именно – непонятно. Если верить армянским политикам, то в Карабахе с ними воюют не азербайджанцы, а турки, израильтяне, пакистанцы и сирийские боевики. Интересно, каким образом все они станут угрозой России, если наши солдаты не пойдут проливать кровь за армян?
Кто прав – кто виноват в нынешнем конфликте на Кавказе – вопрос второстепенный. Россия, да и сама Армения не признали НКР, Баку никогда от этих территорий не отказывалось. Да, Армения – член ОДКБ, которого, в случае агрессии мы обязались защищать. Но где эта агрессия? НКР – часть Армении?
Последние 10 лет в Армении явно наращивается уровень "наездов" на Россию. Причины всегда находятся – от встреч нашего посла с экс-президентом до фантастических обвинений в ведении против Еревана "гибридной войны" с помощью "протестных технологий", от "воздействия на население посредством российских телеканалов" до хищения "таможенных доходов".
Сейчас в Ереване вряд ли вспоминают тему 102-й российской военной базы. Где все эти, вопившие "российский солдат должен отбыть на том же поезде, который уже привезет сюда солдата НАТО, и не наоборот"? Где депутаты, топтавшие российский флаг? Они нас простили?
А мы их? Почему мы терпим ситуацию, при которой армянская общественная организация VOMA в России организовала кампанию по привлечению наемников? Они собирают граждан России воевать за "Арцах"? Им не хватает 600 тысяч французов с армянскими корнями?
А что будет делать в России вернувшийся с этой войны наемник, если Армения изменит свой "стратегический курс"? Я не поднимаю вопрос двойной лояльности – ее просто нет. Она одна.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
227
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2020, 16:05
|
24 октября 2020, 14:10
|
25 октября 2020, 14:55
|
28 октября 2020, 08:55
|
29 октября 2020, 00:30
|
27 октября 2020, 06:20
|
28 октября 2020, 17:10