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«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину

06 апреля 2021, 20:45  •  322 • Украина

Новые рекомендации канадского правительства своим авиакомпаниям в Киеве должны воспринять как очень тревожный, а то и уже смертельно опасный звоночек. Если бы украинская верхушка, конечно, обращала внимание на такие «мелочи». В запале всеобщего дерибана явно не до этого. А ведь Канада на правительственном уровне предупреждает Киев о грядущей войне, которая захлестнёт всю Украину. Причём, судя по серьёзному настрою канадцев, уже очень скоро.

Канадское министерство транспорта рекомендует своим авиакомпаниям соблюдать повышенную осторожность в небе над Украиной из-за военной активности. Рекомендации эти были опубликованы накануне на официальном сайте ведомства. Причём быть предельно осторожными канадским лётчикам советуют не только над Донбассом и Крымом, но и в зонах полётной информации Киева, Днепропетровска, Харькова, Одессы и даже Львова.

Как отметил бывший одесский мэр Вячеслав Азаров, комментируя это предупреждения, Канада уже считает всю Украину зоной боевых действий. И в Оттаве явно что-то знают о приблизительных сроках разворачивания опасных для воздушных судов боевых действий «от Харькова до Львова». Судя по всему, западные партнёры Киева всё-таки решили развязать полномасштабную войну на Украине, и главные «союзники» майданного режима аккуратно готовятся к большой заварухе. При этом того же Зеленского никто не предупреждает. Канаду, столь агрессивно разжигавшую майдан 7 лет назад, заботят лишь собственные граждане и имущество, то есть в данном случае пассажирские самолёты.

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