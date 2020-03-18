От «Катюши» до «Торнадо»: перспективы систем залпового огня • 32 • Аналитика

Сколько раз во время парадов мы слышали чей-нибудь комментарий о чувстве юмора у конструкторов артиллерийских систем? «Ну вот, клумба пошла. Букет цветов, приносящих смерть».



Действительно, названия наших ствольных систем у многих вызывают улыбку. Особенно у тех, кто знает эти системы не понаслышке, а досконально. «Цветок», уничтожающий одним выстрелом опорный пункт взвода, действительно вызывает уважение.







Но есть в нашей артиллерии системы, которые никогда не были «цветами». Первая носила красивое женское имя «Катюша», а более поздние, современные системы уже не скрывают своей сущности. «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо». Это уже не клумба, это стихийное бедствие. Со всеми вытекающими последствиями.



Почему РСЗО не достигли максимума возможностей

Сегодня на вооружении сухопутных войск стоит сразу несколько реактивных систем залпового огня. Наиболее известна система «Град». Этот комплекс прямой потомок знаменитой «Катюши». Точнее, БМ-21 — это не что иное, как глубокая модернизация БМ-13. Уважаемый ветеран, принятый на вооружение в далеком 1963 году, до сих пор стоит на вооружении почти 40 стран мира. Более того, «Град» скопирован многими странами мира, либо модифицирован этими странами.



Модернизация чаще всего касалась шасси, боеприпасов и оборудования. Но в целом система оставалась неизменной. Слишком уж хорошей, неприхотливой и боеспособной машиной является БМ-21. Да и дальность стрельбы этой 122-мм ракеты приличная — до 30 км в зависимости от типа боеприпаса. Обычно же огонь ведут на дальностях 5-20 км.



Следует признать, что БМ-21 унаследовала от БМ-13 не только положительные, но и отрицательные качества. Прежде всего это невысокая точность стрельбы. Система применяется не по цели, а по площади. Ну и второе — дальности стрельбы для современной войны явно недостаточно.



В конце 90-х появилась система, позволяющая стрелять не только дальше, до 40 км, но и точнее. В новой машине установили новую систему наведения со спутниковой навигацией. Я говорю о новой машине «Торнадо-Г». Кстати, там стали применять два вида боеприпасов. Боеприпасы стали разделять на кассетные и осколочно-фугасные.



Частично это решило проблему точности стрельбы и дальности. Но необходимых параметров, которые запросило министерство обороны, машина все-таки не достигла.



То же произошло и с более мощными системами. РСЗО «Ураган», принятый на вооружение в конце 70-х годов, и РСЗО «Смерч» могли вести огонь на большую дальность, нести за счет более большего калибра больший заряд ВВ, но... Проблема точности так и не была решена.



Хотя для «Смерча» все-таки были созданы самонаводящиеся снаряды. Именно эти снаряды сегодня летят на 120 км и попадают в цель. В принципе, при массе снаряда в 800 кг, при разделяющейся на 72 элемента головной части, при рекордной для РСЗО кучности стрельбы, вероятное отклонение от цели в 150 метров выглядит не критичным.



Итак, как видно из приведенных примеров, конструкторы выжали максимум возможного из самих систем. Увеличена дальность, увеличен заряд, увеличена кучность, увеличена площадь поражения. Более того, для самых совершенных на сегодня систем типа «Торнадо-С» созданы даже боеприпасы с корректировкой по системе ГЛОНАСС на начальном и конечном участке полета. Для «Торнадо-С» отклонение от цели вообще не превышает нескольких метров.



Да, сегодня Россия — лидер в области конструирования и производства систем залпового огня. Но лидерство это призрачное. К примеру, РСЗО морского базирования в силу определенных обстоятельств сегодня совершенно не удовлетворяют военных моряков. Нужны системы, которые бы поражали не площади, а цели. И таких примеров множество.



Над чем работают конструкторы

Ещё в 2018 году в интервью «Красной звезде» начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский четко определил пути усовершенствования артиллерии и РСЗО в том числе. Просто для большинства не связанных с вопросами вооружения людей эта информация прошла мимо ушей.







«Опыт локальных войн и вооружённых конфликтов последних лет показал, что боевые действия невозможны без эффективного использования средств артиллерийской разведки, а также беспилотных летательных аппаратов. Поступившие на вооружение ракетных войск и артиллерии средства артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Аистёнок» положительно зарекомендовали себя в ходе практической апробации».

Пожалуй, нельзя сказать более лаконично о задачах конструкторам в открытой печати. Возможно, на закрытых совещаниях задачи ставились более конкретно, но общая задача прекрасно видна и из этой цитаты. Министерство обороны России определило пути модернизации РСЗО в том числе.



Модернизация должна происходить за счет внедрения в системы современного оборудования, активного использования средств артиллерийской разведки, включающих в себя не только радиолокационные станции, но и дроны всех видов, и создания новых управляемых боеприпасов.



Кстати, сегодня уже можно рассказать об одном изобретении российских конструкторов.



Запускать дрон на большую дальность (а именно на большую дальность стреляют сегодня те же «Смерчи» или «Торнадо-С») означает оттяжку времени для основного залпа. Да и появление дрона над позициями противника даст ему возможность для проведения мероприятий по минимизации потерь.



Конструкторы из НПО «Сплав» эту проблему решили просто. Дрон установили в снаряде для «Смерча». Таким образом, беспилотник появляется над вражескими позициями в начале обстрела и работает именно на конечном этапе полета, наводя снаряды по конкретным целям. Изделие прекрасно показало себя на испытаниях…



Если суммировать все то, что сегодня происходит в конструкторских бюро по созданию элементов РСЗО, можно увидеть тенденцию дальнейшего развития систем залпового огня. В сжатом виде это будет выглядеть так: РСЗО будущего должны стать высокоточным и дальнобойным вооружением!



Дальность стрельбы такого вооружения должна быть увеличена до 200 и более километров, а время на развертывание, прицеливание и производство выстрела сокращено до минимума. В идеале до секунд.



Вследствие этого системы должны оснащаться автоматической системой наведения, которая, кстати, уже используется в «Торнадо-С». Это «Успех-Р».



Мы, я имею в виду Россию, — держава континентальная. И армия наша предназначена для ведения континентальных войн. Такое положение обусловлено и географически, и исторически. Мы традиционно воюем на суше. А значит, необходимость систем РСЗО ещё долго будет для нас актуальной. Сколько раз во время парадов мы слышали чей-нибудь комментарий о чувстве юмора у конструкторов артиллерийских систем? «Ну вот, клумба пошла. Букет цветов, приносящих смерть».Действительно, названия наших ствольных систем у многих вызывают улыбку. Особенно у тех, кто знает эти системы не понаслышке, а досконально. «Цветок», уничтожающий одним выстрелом опорный пункт взвода, действительно вызывает уважение.Но есть в нашей артиллерии системы, которые никогда не были «цветами». Первая носила красивое женское имя «Катюша», а более поздние, современные системы уже не скрывают своей сущности. «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо». Это уже не клумба, это стихийное бедствие. Со всеми вытекающими последствиями.Сегодня на вооружении сухопутных войск стоит сразу несколько реактивных систем залпового огня. Наиболее известна система «Град». Этот комплекс прямой потомок знаменитой «Катюши». Точнее, БМ-21 — это не что иное, как глубокая модернизация БМ-13. Уважаемый ветеран, принятый на вооружение в далеком 1963 году, до сих пор стоит на вооружении почти 40 стран мира. Более того, «Град» скопирован многими странами мира, либо модифицирован этими странами.Модернизация чаще всего касалась шасси, боеприпасов и оборудования. Но в целом система оставалась неизменной. Слишком уж хорошей, неприхотливой и боеспособной машиной является БМ-21. Да и дальность стрельбы этой 122-мм ракеты приличная — до 30 км в зависимости от типа боеприпаса. Обычно же огонь ведут на дальностях 5-20 км.Следует признать, что БМ-21 унаследовала от БМ-13 не только положительные, но и отрицательные качества. Прежде всего это невысокая точность стрельбы. Система применяется не по цели, а по площади. Ну и второе — дальности стрельбы для современной войны явно недостаточно.В конце 90-х появилась система, позволяющая стрелять не только дальше, до 40 км, но и точнее. В новой машине установили новую систему наведения со спутниковой навигацией. Я говорю о новой машине «Торнадо-Г». Кстати, там стали применять два вида боеприпасов. Боеприпасы стали разделять на кассетные и осколочно-фугасные.Частично это решило проблему точности стрельбы и дальности. Но необходимых параметров, которые запросило министерство обороны, машина все-таки не достигла.То же произошло и с более мощными системами. РСЗО «Ураган», принятый на вооружение в конце 70-х годов, и РСЗО «Смерч» могли вести огонь на большую дальность, нести за счет более большего калибра больший заряд ВВ, но... Проблема точности так и не была решена.Хотя для «Смерча» все-таки были созданы самонаводящиеся снаряды. Именно эти снаряды сегодня летят на 120 км и попадают в цель. В принципе, при массе снаряда в 800 кг, при разделяющейся на 72 элемента головной части, при рекордной для РСЗО кучности стрельбы, вероятное отклонение от цели в 150 метров выглядит не критичным.Итак, как видно из приведенных примеров, конструкторы выжали максимум возможного из самих систем. Увеличена дальность, увеличен заряд, увеличена кучность, увеличена площадь поражения. Более того, для самых совершенных на сегодня систем типа «Торнадо-С» созданы даже боеприпасы с корректировкой по системе ГЛОНАСС на начальном и конечном участке полета. Для «Торнадо-С» отклонение от цели вообще не превышает нескольких метров.Да, сегодня Россия — лидер в области конструирования и производства систем залпового огня. Но лидерство это призрачное. К примеру, РСЗО морского базирования в силу определенных обстоятельств сегодня совершенно не удовлетворяют военных моряков. Нужны системы, которые бы поражали не площади, а цели. И таких примеров множество.Ещё в 2018 году в интервью «Красной звезде» начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский четко определил пути усовершенствования артиллерии и РСЗО в том числе. Просто для большинства не связанных с вопросами вооружения людей эта информация прошла мимо ушей.Пожалуй, нельзя сказать более лаконично о задачах конструкторам в открытой печати. Возможно, на закрытых совещаниях задачи ставились более конкретно, но общая задача прекрасно видна и из этой цитаты. Министерство обороны России определило пути модернизации РСЗО в том числе.Модернизация должна происходить за счет внедрения в системы современного оборудования, активного использования средств артиллерийской разведки, включающих в себя не только радиолокационные станции, но и дроны всех видов, и создания новых управляемых боеприпасов.Кстати, сегодня уже можно рассказать об одном изобретении российских конструкторов.Запускать дрон на большую дальность (а именно на большую дальность стреляют сегодня те же «Смерчи» или «Торнадо-С») означает оттяжку времени для основного залпа. Да и появление дрона над позициями противника даст ему возможность для проведения мероприятий по минимизации потерь.Конструкторы из НПО «Сплав» эту проблему решили просто. Дрон установили в снаряде для «Смерча». Таким образом, беспилотник появляется над вражескими позициями в начале обстрела и работает именно на конечном этапе полета, наводя снаряды по конкретным целям. Изделие прекрасно показало себя на испытаниях…Если суммировать все то, что сегодня происходит в конструкторских бюро по созданию элементов РСЗО, можно увидеть тенденцию дальнейшего развития систем залпового огня. В сжатом виде это будет выглядеть так: РСЗО будущего должны стать высокоточным и дальнобойным вооружением!Дальность стрельбы такого вооружения должна быть увеличена до 200 и более километров, а время на развертывание, прицеливание и производство выстрела сокращено до минимума. В идеале до секунд.Вследствие этого системы должны оснащаться автоматической системой наведения, которая, кстати, уже используется в «Торнадо-С». Это «Успех-Р».Мы, я имею в виду Россию, — держава континентальная. И армия наша предназначена для ведения континентальных войн. Такое положение обусловлено и географически, и исторически. Мы традиционно воюем на суше. А значит, необходимость систем РСЗО ещё долго будет для нас актуальной. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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