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От Канье Уэста до ведущего Fox News: кто из внесистемных кандидатов может претендовать на пост президента США

06 июля 2020, 01:55  •  19 • В мире
Американский музыкант Канье Уэст объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. В своём Twitter он написал, что сможет «реализовать надежды Америки». В то же время, по данным СМИ, в Республиканской партии рассматривают популярного телеведущего Такера Карлсона как возможную альтернативу Трампу в следующей президентской кампании. По мнению аналитиков, в условиях напряжённой внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах партиям и движениям нужны яркие личности, при помощи которых можно было бы выразить нужную позицию.
 
Канье Уэст в Белом доме AFP © SAUL LOEB
 

Американский музыкант Канье Уэст заявил в своём Twitter, что намерен баллотироваться на пост президента США.

«Теперь мы должны «реализовать надежды Америки», доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов!», — написал рэпер.

Исполнитель сопроводил своё сообщение хэштегом #2020VISION.

Напомним, Канье Уэст — один из самых успешных музыкантов в мире, суммарный объём продаж его альбомов и синглов в 2019 году превысил 120 млн экземпляров. Уэст также является основателем линии одежды под брендом YEEZY.

В 2019 и 2020 году Уэст занимал второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов в мире по версии журнала Forbes. По разным версиям, состояние исполнителя может варьироваться от $1 млрд до $3 млрд.

Канье Уэст не в первый раз заявляет о своих президентских амбициях. Об этом, в частности, он говорил на сцене музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2015 году. Через год исполнитель удивил своих поклонников, выступив с поддержкой Дональда Трампа.

В октябре 2018-го музыкант был приглашён на встречу с Трампом в Белый дом, за что его раскритиковали СМИ и фанаты, посчитавшие, что он потакает якобы расистской и авторитарной политике президента.

Сам Уэст впоследствии заявил, что теперь понимает, что его «использовали для распространения идей», в которые он «не верит».

«Я собираюсь отстраниться от политики и полностью посвятить себя творчеству», — подчеркнул он тогда.

При этом в том же 2018 году Уэст снова заявил о намерении участвовать в президентских выборах, уточнив, что речь идёт о кампании 2024 года.

Сейчас планы Уэста уже поддержал его друг, миллиардер и изобретатель Илон Маск.

«Я полностью тебя поддерживаю», — написал Маск под твитом музыканта.

«Предсказать успех довольно сложно»

Канье Уэст — не единственная знаменитость, которая может оказаться в числе участников президентской гонки в 2024 году. Несколькими днями ранее такие американские СМИ, как Politico и Business Insider со ссылкой на политтехнологов Республиканской партии сообщили, что они рассматривают возможность выдвижения своим кандидатом на выборах 2024 года ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

«Он талантливый оратор с огромной платформой. Думаю, если он решит баллотироваться, то будет серьёзным кандидатом», — приводит Politico слова Люка Томпсона, политтехнолога Республиканской партии, в 2016 году работавшем в штабе кандидата в президенты Джеба Буша — брата экс-президента Джорджа Буша-младшего.

  • Ведущий канала Fox News Такер Карлсон
  • Reuters
  • © Lucas Jackson

Карлсон ведёт на телеканале Fox News ежедневную вечернюю новостную передачу под названием «Tucker Carlson Tonight», которая пользуется большой популярностью у зрителей. В середине июня журнал Forbes сообщил, что регулярно смотрят программу в среднем 4 млн человек. Эти показатели были получены в период с 8 по 14 июня. Издание Forbes 30 июня сообщило, что, закрыв квартал со средним показателем в более чем 4,3 млн зрителей за вечер, Карлсон стал самым популярным ведущим в истории кабельных новостных программ в США.

В своей передаче Карлсон продвигает политическую платформу, благодаря которой Дональд Трамп в 2016 году одержал победу на выборах — ограничение нелегальной иммиграции в США, экономический популизм и изоляционизм по принципу «Америка прежде всего».

При этом ведущий во время своих эфиров критикует не только Демпартию и её сторонников, которые, как он считает, стремятся развалить США и превратить их в страну третьего мира, так и самого Дональда Трампа и его советников в лице Джареда Кушнера, которые, отмечает телеведущий, не прислушиваются к чаяниям «молчаливого большинства» и не выполняют данные избирателям обещания.

Такер Карслон, пользуясь своей платформой, не боится делать заявления, которые в нынешнем политическом климате США расцениваются, как крайне неполиткорректные. Так, ведущий раскритиковал движение Black Lives Matter и заодно членов Республиканской партии, которые его поддерживают.

После этого на фоне проходящих в США протестов против «системного расизма» целый ряд крупных спонсоров, включая корпорации Disney, сеть пиццерий Papa John’s и сотового гиганта T-Mobile, отозвали рекламу из передачи Карлсона.

Однако политтехнологи Республиканской партии считают, что именно конфронтационная политика Такера Карслона может сделать его популярным среди избирателей.

«Его слова резонируют со многими людьми. Большинство политиков-республиканцев не говорят об этих проблемах и ничего в связи с ними не предпринимают. В бесстрашии есть свои преимущества, и он действительно очень смелый человек, чего не скажешь о большинстве республиканских политиков», — заявил Рич Лоури, редактор консервативного журнала National Review.

Издание Politico, в свою очередь, утверждает, что не менее 16 высокопоставленных членов Республиканской партии поддерживают выдвижение Карлсона в качестве кандидата в президенты в 2024 году, в том случае если Дональд Трамп потерпит поражение в схватке с Джо Байденом.

«Я так скажу: если Байден одержит победу и Такер решит баллотироваться, то номинация ему обеспечена», — отметил Сэм Нанберг, бывший советник Трампа, лично знакомый с Карлсоном.

Эксперты отмечают, что политическая система в США, в отличие от других стран сегодня больше предрасположена к тому, что в выборах может принять участие новичок, не имеющий опыта в политике, и даже одержать победу, как это случилось с Трампом.

При этом директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT напомнил, что и до Трампа в США были политики-популисты из Голливуда, которые занимали посты федерального уровня. Однако, к примеру, телевизионная популярность не гарантирует успешной политической деятельности, добавил эксперт.

«Человек, имеющий отношение к шоу-бизнесу, телевидению в США и пользующийся определённой популярностью, будет иметь шансы на президентских выборах. Но одно дело вести шоу на телевидение, другое — быть политиком», — говорит Рогулёв.

Например, 40-й президент США Рональд Рейган в начале карьеры был связан с Голливудом, однако значительную часть своей жизни посвятил политической деятельности.

«Актёрские таланты, конечно, пригодились ему на новом поприще, но к тому моменту, когда он стал президентом, у него за плечами уже был большой политический опыт. Арнольд Шварценеггер, который выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии и победил, напротив, получил неудачный опыт», — пояснил эксперт.

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Кроме того, по его мнению, намерение Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента не выглядит безосновательным. 

«Идеи о выдвижении представителей афроамериканской общины США активизировались с уходом Барака Обамы. Была большая кампания за выдвижение Опры Уинфри в кандидаты на пост президента от Демократической партии вместо Хиллари Клинтон. Такого рода предложения, мысли, желания будут возникать и в будущем, но предсказать их успех довольно сложно», — говорит Рогулёв.

«Стандартный политик не подходит»

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, в свою очередь, считает, что республиканская партия усиленно ищет того, кто мог бы возглавить идеологию «трампизма» после самого Дональда Трапма.

«Ясно, что эти идеи остаются и кто-то должен будет нести их дальше. Очевидно, что старые республиканские программы работают хуже, чем те, которые пришли им на смену вместе с Трампом. Сейчас решается, кто дальше будет нести флаг «трампизма». Такер Карлсон тут совершенно очевиден, потому что он очень популярный ведущий, и говорит в эфире вещи, которые больше не озвучивает никто», — рассказал политолог.

В свою очередь, Канье Уэст представляет желание определённой части афроамериканского электората больше не следовать в фарватере Демократической партии, добавил Дмитрий Дробницкий. Сейчас, в условиях напряжённой внутриполитической ситуации в США, партиям и движениям нужны яркие личности, чтобы отражать определённого рода позицию.

«В такой ситуации стандартный политик не подходит. Поэтому им на смену приходят медийные личности. Если у вас есть серьёзная внутренняя борьба и нестандартные выборы, где решается очень много, вперёд выходят популисты, которые умеют подать идею. То есть сама по себе эта тенденция выносит наверх людей с медийным опытом и эпатажем. Она же и помогла в своё время Трампу», — пояснил политолог.

При этом Однако сама по себе необходимость в кандидатах, подобных Дональду Трампу, Канье Уэсту и Такеру Карлсону свидетельствует о «серьёзном кризисе американской демократии и государственности», считает эксперт.

«Ясно, что сейчас вся система находится в глубочайшем кризисе. Посмотрите на ситуацию с коронавирусом и протестами, это уже развал госуправления. Получается, систему нужно «пересобрать» заново, а на какой основе — это решается сейчас. Одна часть общества хочет вообще снести всё существующее и выстроить новое, отсюда и беспорядки... Такого кризиса у них не было со времён Гражданской войны», — констатирует Дробницкий.

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