От Ирака до Прибалтики: Основные проблемы и недостатки танка «Абрамс» • 75 • Аналитика

США продолжают наращивать военное присутствие в Польше и странах Прибалтики. Под вывеской военных учений в Восточную Европу перебрасывают личный состав и бронетехнику, в том числе и знаменитые американские танки «Абрамс».



M1 Abrams – самый известный американский танк, находящийся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты США. В серийное производство он поступил в далеком 1980 году и с тех пор остаётся основным танком, используемым в американских вооруженных силах.







Долгое время «карманные» военные эксперты США уверяли, что «Абрамс» - едва ли не самый совершенный танк, который значительно превосходит российские боевые машины. Но уже вторая война в Ираке развеяла мифы о неуязвимости американского танка. Он оказался вполне себе «смертным», причем подбивали танки обычные повстанцы со старыми гранатометами еще советского производства. В случае успешного попадания из гранатомета в боковую часть машины возможен вывод ее из строя буквально одним выстрелом, что отнюдь не добавляет «Абрамсу» боеспособности и авторитета. И если американские танки подрывали иракские повстанцы с их устаревшим вооружением, то что говорить о ситуациях, когда танку будут противостоять солдаты современной регулярной армии с хорошим оружием.



Кроме того, во время войны на Ближнем Востоке выяснилось, что танки в полевых условиях потребляют гораздо больше горючего, чем ожидалось. Многие запчасти боевой машины постоянно выходили из строя. Особенно сложной оказалась ситуация с системой управления огнем и радиостанцией, которые довольно часто ломались в самые неподходящие моменты, и танки лишались возможности выполнения поставленных задач.



Сами американские танкисты жаловались на проблемы с гидравлическим приводом башни. На стыке насоса с приводом система давала течь, а поскольку гидравлика танка заполнена огнестойкой жидкостью FRH, при попадании на членов экипажа у последних могли возникнуть раздражения кожи и ожоги. Кстати, сам механик-водитель в танке находится в положении полулежа, что не так уж и удобно, а кроме того и значительно затрудняет его эвакуацию в случае ранения. Есть много и других вопросов к удобству для экипажа «Абрамса», особенно если сравнивать с другими, в том числе и современными российскими, танками.





Не случайно Дональд Трамп заявил о том, что США собираются более 6 млрд долларов потратить на модернизацию своего основного танка.



Выступая на танкостроительном заводе в штате Огайо, Трамп подчеркнул, что эта сумма почти в два раза превышает те деньги, которые в свое время потратил на закупку и совершенствование «Абрамса» его предшественник Барак Обама.



Очевидно, что такие финансовые вливания в танки делаются неспроста. Американское руководство получило исчерпывающую информацию о недостатках танка, подтвержденных печальным опытом боевых действий в Ираке и других «горячих точках». Но и новый танк разрабатывать в США не хотят. Ведь потратить 6 миллиардов долларов на модернизацию проверенной боевой машины в любом случае дешевле, чем тратиться на проект и производство новых танков, которые еще неизвестно, какого «кота в мешке» американским военным преподнесут. Так что в обозримом будущем ждать появления какого-то нового массового танка американского производства вряд ли стоит, зато денег на улучшение уже имеющихся модификаций «Абрамса» Пентагон жалеть не будет.



Пока же американское руководство рассуждает о модернизации танка, тридцать «Абрамсов» поучаствовали в военных учениях в Литве. В Польшу и Прибалтику американские «Абрамсы» перебрасываются не для отработки действий против сирийских или иракских боевиков. Понятно, что все военные маневры, проводимые НАТО в Восточной Европе, направлены против России. Но в условиях той же Прибалтики для "Абрамсов" немало проблем. Одна из них - мосты, который изначально попросту не были рассчитаны на передвижение столь тяжёлой техники. Также есть проблемы с перевозкой танков по железной дороге, например, из Польши в Прибалтику, учитывая необходимость смены колёсных пар при переходе на "советскую" колею. США продолжают наращивать военное присутствие в Польше и странах Прибалтики. Под вывеской военных учений в Восточную Европу перебрасывают личный состав и бронетехнику, в том числе и знаменитые американские танки «Абрамс».M1 Abrams – самый известный американский танк, находящийся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты США. В серийное производство он поступил в далеком 1980 году и с тех пор остаётся основным танком, используемым в американских вооруженных силах.Долгое время «карманные» военные эксперты США уверяли, что «Абрамс» - едва ли не самый совершенный танк, который значительно превосходит российские боевые машины. Но уже вторая война в Ираке развеяла мифы о неуязвимости американского танка. Он оказался вполне себе «смертным», причем подбивали танки обычные повстанцы со старыми гранатометами еще советского производства. В случае успешного попадания из гранатомета в боковую часть машины возможен вывод ее из строя буквально одним выстрелом, что отнюдь не добавляет «Абрамсу» боеспособности и авторитета. И если американские танки подрывали иракские повстанцы с их устаревшим вооружением, то что говорить о ситуациях, когда танку будут противостоять солдаты современной регулярной армии с хорошим оружием.Кроме того, во время войны на Ближнем Востоке выяснилось, что танки в полевых условиях потребляют гораздо больше горючего, чем ожидалось. Многие запчасти боевой машины постоянно выходили из строя. Особенно сложной оказалась ситуация с системой управления огнем и радиостанцией, которые довольно часто ломались в самые неподходящие моменты, и танки лишались возможности выполнения поставленных задач.Сами американские танкисты жаловались на проблемы с гидравлическим приводом башни. На стыке насоса с приводом система давала течь, а поскольку гидравлика танка заполнена огнестойкой жидкостью FRH, при попадании на членов экипажа у последних могли возникнуть раздражения кожи и ожоги. Кстати, сам механик-водитель в танке находится в положении полулежа, что не так уж и удобно, а кроме того и значительно затрудняет его эвакуацию в случае ранения. Есть много и других вопросов к удобству для экипажа «Абрамса», особенно если сравнивать с другими, в том числе и современными российскими, танками.Не случайно Дональд Трамп заявил о том, что США собираются более 6 млрд долларов потратить на модернизацию своего основного танка.Выступая на танкостроительном заводе в штате Огайо, Трамп подчеркнул, что эта сумма почти в два раза превышает те деньги, которые в свое время потратил на закупку и совершенствование «Абрамса» его предшественник Барак Обама.Очевидно, что такие финансовые вливания в танки делаются неспроста. Американское руководство получило исчерпывающую информацию о недостатках танка, подтвержденных печальным опытом боевых действий в Ираке и других «горячих точках». Но и новый танк разрабатывать в США не хотят. Ведь потратить 6 миллиардов долларов на модернизацию проверенной боевой машины в любом случае дешевле, чем тратиться на проект и производство новых танков, которые еще неизвестно, какого «кота в мешке» американским военным преподнесут. Так что в обозримом будущем ждать появления какого-то нового массового танка американского производства вряд ли стоит, зато денег на улучшение уже имеющихся модификаций «Абрамса» Пентагон жалеть не будет.Пока же американское руководство рассуждает о модернизации танка, тридцать «Абрамсов» поучаствовали в военных учениях в Литве. В Польшу и Прибалтику американские «Абрамсы» перебрасываются не для отработки действий против сирийских или иракских боевиков. Понятно, что все военные маневры, проводимые НАТО в Восточной Европе, направлены против России. Но в условиях той же Прибалтики для "Абрамсов" немало проблем. Одна из них - мосты, который изначально попросту не были рассчитаны на передвижение столь тяжёлой техники. Также есть проблемы с перевозкой танков по железной дороге, например, из Польши в Прибалтику, учитывая необходимость смены колёсных пар при переходе на "советскую" колею. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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