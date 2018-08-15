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От интервенции к санкциям: Сто лет назад войска США высадились во Владивостоке

15 августа 2018, 05:09  •  31 • Политика
В этот день 100 лет назад США разорвали дипломатические отношения с Москвой и присоединились к интервенции держав Антанты против Советской России.
Ровно сто лет назад, 15 августа 1918 года, США разорвали дипломатические отношения с Советским Союзом. В этот же день войска США присоединились к силам Антанты, оккупировавшим часть российской территории.
Всего во Владивостоке высадилось девять тысяч американских солдат. По соглашению с другими державами-интервентами они взяли на себя охрану железнодорожных составов Великобритании и ее союзников, идущих по Транссибирской магистрали. В северную часть России - Архангельск и Мурманск - было отправлено шесть тысяч американских военных. Они пробыли в этих городах вплоть до июня-октября 1919 года.
На фоне текущего обострения между Москвой и Вашингтоном эта историческая дата кажется достаточно показательной. Хоть до нового разрыва дипотношений пока еще далеко, в начале текущего месяца власти США анонсировали новый пакет санкций против нашей страны. Первый их блок должен будет вступить в силу уже через неделю - 22 августа. Вступление в силу второго запланировано на осень.
Формально сегодня, как и 100 лет назад, США действуют против нашей страны под эгидой Великобритании. Во время Гражданской войны эта держава выступала одним из организаторов так называемых «освободительных» походов Антанты против Советской России. Сейчас она раздувает скандал, поднятый вокруг отравлений в Эймсбери и Солсбери, с целью «изоляции» нашей страны на международной арене.

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