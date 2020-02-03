От индексации пенсий до упоминания Бога. Путин запустил большую дискуссию вокруг Конституции, получив абсолютную поддержку народа

Абсолютную поддержку народа получили те поправки в Конституцию, что предложил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию. Об этом красноречиво говорят данные недавно проведённого опроса ВЦИОМ.

В частности, почти 80 процентов респондентов считают инициативы главы государства важными. Но есть среди предложений и те, что получили наибольшее одобрение у народа России.

Судя по итогам опроса, опубликованным РБК, речь идёт о тех мерах, что предлагаются в социальной сфере. И здесь степень поддержки доходит до 90 процентов. Например, именно такой процент граждан оценили положительно инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

А изменения, касающиеся индексации пенсий, получили ещё большее одобрение. Речь идёт о предложении закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. Своё одобрение высказал 91 процент респондентов и только один процент респондентов заявили об отрицательном отношении к этой мере.

63 процента граждан положительно отнеслись и к возможности установить приоритет русского права над международным.

"Хранимая Богом родная земля!"

Напомним, предложения по изменениям в Основной закон государства Владимир Путин внёс во время своего послания Федеральному Собранию 15 января. Тогда же президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Через несколько дней в первом чтении в Госдуме были одобрены поправки в Конституцию.

Дискуссия, которую запустил глава государства вокруг Основного закона страны, породила ещё ряд важных поправок. Своё предложение озвучил и Предстоятель Русской Православной Церкви.

"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля!", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви приводит в своём Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог, - призвал Патриарх Кирилл. - Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других.

Он обратил внимание, что пока ещё в Основном законе нашей страны о Боге не говорится, но высказал мысль о том, что "общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, уже сегодня можно было бы начать дискуссию по этой теме.

"Не просто красивый идеал"

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков отметил, что, "к сожалению, начиная с трагических событий октября 1993 года Русская Церковь и её священноначалие вынужденно старались дистанцироваться от политических заявлений".

"Но именно сейчас, когда глава Государства Российского Владимир Путин лично инициировал конституционную реформу, появилась уникальная возможность избавиться от наследия 1990-х, в том числе в самом главном - духе Основного закона России, составленном в полном соответствии с западной либерально-секулярной - по сути, мало отличающейся от советской атеистической - идеологией. Идеологией, где нет места вере в Бога, религиозным и культурным традициям наших предков, духовно-нравственным, в том числе семейным ценностям, благодаря которым была создана Великая Россия как государство-цивилизация", - обратил внимание эксперт.

Он подчёркивает, что "предложение Предстоятеля Русской Православной Церкви включить в преамбулу российской Конституции упоминание веры в Бога - поистине историческое событие".

По мнению Михаила Тюренкова, "то, что сегодня Святейший Патриарх Кирилл подключился к обсуждению конституционных поправок, придаёт уверенности, что Конституция русской мечты - не просто красивый идеал, а уже почти реальность".

Ведь не прислушаться к духовному лидеру абсолютного большинства населения нашей страны (а по разным данным, православными себя считают до 80% наших соотечественников) уже невозможно.

Конституция русской мечты

Напомним, ранее Русская Православная Церковь уже выказала свою поддержку предложению внести в Конституцию России пункт о защите традиционных семейных ценностей и закреплении понятия "семья" как "союза мужчины и женщины". С такой инициативой выступил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

Замглавы ВРНС призывал сосредоточиться на включении в преамбулу традиционных нравственных ценностей, на указании, что семья - это союз мужчины и женщины, а формулировку "вера в добро и справедливость" вполне можно было бы изменить на "вера в Бога, добро и справедливость".

В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.