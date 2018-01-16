От инаугурация до импичмента: как «позорного» Трампа выбросят на свалку истории • 284 • Аналитика О том, что Дональд Трамп стал настоящим «позором» для США и о том, что его могут скинуть уже в 2018 году, поведала широкой общественности смелая британская газета «The Guardian». Есть мнение, что Трамп не досидит в Белом доме до конца текущего года.







Президент Трамп «позорит свою страну» на самых разных уровнях. Вероятно, в 2018 году его наконец привлекут к ответственности за содеянное. Об этом пишет в редакционной статье британская газета «The Guardian».





Почти год назад Дональд Трамп был приведён к присяге в качестве 45-го президента США. Усидит ли он на троне ещё 12 месяцев? С 20 января 2017 года Трамп не уставал давать миру всё новые и новые доказательства своей президентской «непригодности».



Дело не только в том, считает редакция издания, что его внешняя и внутренняя политика состоит из череды «катастрофических ошибок — от сокращения налогов и изменения климата до вопроса Палестины и ядерного оружия».



Дело не только в том, что сама идея его лидерства «противоречива, конфронтационна и безответственна».



Проблема Трампа не связана исключительно «с его вопиющим расизмом, женоненавистничеством и шовинизмом», хотя и это на самом деле «огромные проблемы».



Его последнее «возмущение», когда он назвал развивающиеся страны «грязными дырами», ужасает своим зловонием.



Основополагающим недостатком президентства Трампа является его невежество. Его «зачастую раздражённое и инфантильное поведение» сочетается «с ошеломляющим отсутствием знаний и презрением к фактам». Отсюда проистекают и серии «хронических недоразумений» Трампа.



Трампу во власти доверять нельзя, продолжает редакция. Этот человек «бесстыдно лжив, циничен, невнимателен или не заинтересован в прочных человеческих и конституционных ценностях». Трамп — это первый и, наверное, последний в своём роде «антиамериканский президент», указывает издание. Он есть и «позор, и опасность для своей страны». «Чем скорее его отправят в отставку, тем лучше», — высказывает своё мнение «The Guardian».



Как долго американцы намерены терпеть его присутствие в Белом доме? «Аренда» им офиса может продолжаться до ноября 2020 года. Но ведь он ещё может попробовать пойти и на второй срок!



Тем не менее, ряд сценариев, вызванных к жизни его «бесконечно разрушительными, неприемлемыми заявлениями и действиями», может привести к его «раннему отъезду» из Белого дома.



Первый и «самый желанный» сценарий: электорат отвергает Трампа. И этот процесс «идёт уже полным ходом, если верить опросам общественного мнения». В течение прошлого года рейтинг персонального одобрения Трампа в среднем составлял менее 40%, что свидетельствует о непопулярности президента. Кроме того, результаты опроса исследовательского центра Pew в прошлом месяце опровергли миф о том, что «база» Трампа, т. е. его основная поддержка, сохраняется. Поддержка Трампа ключевыми группами, которые помогли ему прийти во власть (белые люди, протестантские евангелисты, люди старше 50 лет и люди без образования на уровне колледжа) значительно упала по всем штатам.



Опрос, проведённый университетом в Монмуте в августе прошлого года, показал: 61% избирателей Трампа заявили, что они не могут думать о чём-либо таком, что Трамп сделает в будущем и что настроит их против него. Соответствующий опрос, проведённый в декабре, дал вместо 61% только 37%.



Прогнозы предполагают ошеломляющий рост негативных настроений по отношению к Трампу. То, что прежде именовали «расстройством Алабамы», проецируется уже на всю страну.



В конце концов Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей, где большое количество умеренных республиканцев уходит на пенсию. Их контроль над Сенатом, как предполагается, будет ослаблен «цунами против Трампа». Ни одна партия с 1950 года не удерживала такой контроль, если персональное одобрение президента опускалось ниже 40%. Атака Турции Африна: кто выиграет эту партию



Отречение избирателей от Трампа в сочетании с потерей влияния его сторонников в Конгрессе США может привести к тому, что трон под президентом зашатается. Большинство республиканцев отречётся от него, тем самым обрекая его на позор.



А вот и другой сценарий. И он ведёт в перспективе к «политической кончине» Трампа. Этот сценарий тоже уже запущен.



Конечно, пока никому не известно, приведёт ли федеральное расследование предполагаемого сговора Трампа с российскими агентами влияния в конечном счёте к компрометации самого президента. И всё же открыто утверждается, что Трамп вступил в такой сговор с целью помешать правосудию, оказал давление на ФБР и уволил директора Джеймса Коми. Эти обвинения могут убить президентство Трампа. Роберт Мюллер, специальный прокурор, уже предложил официально допросить президента под присягой.



Однако и это пока не конец Трампа. Его сторонники указывают на то, что они считают последовательной цепочкой успехов президента. Вот фондовый рынок — он вырос на 7 триллионов долларов, вот рабочие места — их стало больше на 2 миллиона, а вот ещё радикальная налоговая реформа. Также Трампу «дают кредит» в виде грядущей победы над «Исламским государством» (запрещено в России) и в виде будущего сокращения нелегальной иммиграции.



И кое-что из этого и вправду работает: число американцев, говорящих о том, что экономика США находится в «отличной форме», подскочило с 2% в ноябре 2016 года до 18% сегодня. Около 48% сегодня говорят, что экономике «хорошо», и это на 11 проц. пунктов больше, чем за указанный период ранее.



И лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» может начать работать, что, вероятно, замедлит скорость, с которой Трамп полетит в отставку, потеряв электорат.



Но тем временем президент устроил хаос и в Белом доме, и в мире. По словам Майкла Вольфа, автора книги «Огонь и ярость», для «реалити-шоу» в Белом доме характерны «вспышки гнева, слёзы и иррациональной ярости». Всё это «доминирует», будто в телевизоре. Ракета Vulcan – конкурент многоразовой ракете Falcon 9 v1.1R Элона Маска



Трамп проявил себя в вопросах миграции и расы как ярый националист, даже как фанатик.



На международном уровне Трамп, скорее всего, спровоцирует ядерную войну с Северной Кореей.



Он поразил мировую общественность, отказавшись от климатического соглашения. Он дошёл до угроз в адрес Организации Объединённых Наций, когда зашла речь о Иерусалиме. Он изо всех сил пытался сорвать подписанный с Ираном знаковый договор 2015 года. Наконец, он почти ничего не сделал, чтобы остановить конфликты в Сирии, Йемене, Южном Судане и Афганистане.



Самое же плохое то, что он открыто презрел партнёров и союзников США в Европе, зато попытался сблизиться с авторитарными лидерами в Китае, России и на Ближнем Востоке.



В отношении Великобритании, отмечает редакция британской газеты, он проявлял «то снисходительность, то презрение».



Издание намекает, что подобная «дисфункция» может свидетельствовать о расстройстве личности Трампа. Психическую нестабильность Трампа допускают «многие люди».



Поэтому было бы лучше, если бы Трамп понёс ответственность за свои действия, резюмирует редакция. За его «невежество, опасную ложь и антиамериканский фанатизм» его следует «привлечь к ответственности». И, возможно, это будет сделано уже в 2018 году.



Едва ли, заметим, импичмент состоится в текущем году. Сегодня мистер Трамп делает то, что полностью одобряют даже былые его оппоненты, к примеру, Джон Маккейн и его коллеги по Сенату США. «Bloomberg» указывает, что американский Минфин заканчивает работу над списком российских «олигархов», близких к Путину и его правительству. И российские богачи уже паникуют.



По сведениям источников, иные персоны, допускающие «попадание» в чёрный список, занимаются сейчас прогнозами относительного своего невесёлого будущего. Другие лихорадочно распродают активы. Кое-кто обратился в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и имели опыт деятельности в сфере санкций. Эти богатые россияне пытаются сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист. Об этом изданию сказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Ему уже пришлось отклонить некоторые из подобных просьб. Записки Колорадского Таракана. Собрали, продали - караул, украли!



Последний срок для составления списка — 29 января.



И дело не только в персональных списках. Конгресс США требует от Министерства финансов оценки воздействия возможных санкций на государственные облигации Российской Федерации. Если правительство Трампа пойдёт и на это, будет нанесён сильнейший удар по финансовой системе РФ.



И при таком раскладе едва ли антироссийское лобби в Вашингтоне затеет «свергать» мистера Трампа. В последние месяцы утих даже шум, связанный с «русскими связями» президента. А упомянутый выше сенатор Маккейн потихоньку превращается в сторонника Трампа: он одобряет и новую стратегию президента в отношении Ирана, и работу над составлением списка российских «олигархов», близких к Путину. Ранее Маккейн возмущался «затягиванием» списка, но теперь эта критика позади. Вероятно, Трамп стал бы идеалом президента для Маккейна и его сподвижников, если бы ещё вооружил до зубов Украину.



Короче говоря, Трампу есть чем возразить своим противникам. Британская пресса совсем загрустит, если сторонник гонки вооружений Трамп пойдёт в 2020 году на второй срок…



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Президент Трамп «позорит свою страну» на самых разных уровнях. Вероятно, в 2018 году его наконец привлекут к ответственности за содеянное. Об этом пишет в редакционной статье британская газета «The Guardian».Почти год назад Дональд Трамп был приведён к присяге в качестве 45-го президента США. Усидит ли он на троне ещё 12 месяцев? С 20 января 2017 года Трамп не уставал давать миру всё новые и новые доказательства своей президентской «непригодности».Дело не только в том, считает редакция издания, что его внешняя и внутренняя политика состоит из череды «катастрофических ошибок — от сокращения налогов и изменения климата до вопроса Палестины и ядерного оружия».Дело не только в том, что сама идея его лидерства «противоречива, конфронтационна и безответственна».Проблема Трампа не связана исключительно «с его вопиющим расизмом, женоненавистничеством и шовинизмом», хотя и это на самом деле «огромные проблемы».Его последнее «возмущение», когда он назвал развивающиеся страны «грязными дырами», ужасает своим зловонием.Основополагающим недостатком президентства Трампа является его невежество. Его «зачастую раздражённое и инфантильное поведение» сочетается «с ошеломляющим отсутствием знаний и презрением к фактам». Отсюда проистекают и серии «хронических недоразумений» Трампа.Трампу во власти доверять нельзя, продолжает редакция. Этот человек «бесстыдно лжив, циничен, невнимателен или не заинтересован в прочных человеческих и конституционных ценностях». Трамп — это первый и, наверное, последний в своём роде «антиамериканский президент», указывает издание. Он есть и «позор, и опасность для своей страны». «Чем скорее его отправят в отставку, тем лучше», — высказывает своё мнение «The Guardian».Как долго американцы намерены терпеть его присутствие в Белом доме? «Аренда» им офиса может продолжаться до ноября 2020 года. Но ведь он ещё может попробовать пойти и на второй срок!Тем не менее, ряд сценариев, вызванных к жизни его «бесконечно разрушительными, неприемлемыми заявлениями и действиями», может привести к его «раннему отъезду» из Белого дома.Первый и «самый желанный» сценарий: электорат отвергает Трампа. И этот процесс «идёт уже полным ходом, если верить опросам общественного мнения». В течение прошлого года рейтинг персонального одобрения Трампа в среднем составлял менее 40%, что свидетельствует о непопулярности президента. Кроме того, результаты опроса исследовательского центра Pew в прошлом месяце опровергли миф о том, что «база» Трампа, т. е. его основная поддержка, сохраняется. Поддержка Трампа ключевыми группами, которые помогли ему прийти во власть (белые люди, протестантские евангелисты, люди старше 50 лет и люди без образования на уровне колледжа) значительно упала по всем штатам.Опрос, проведённый университетом в Монмуте в августе прошлого года, показал: 61% избирателей Трампа заявили, что они не могут думать о чём-либо таком, что Трамп сделает в будущем и что настроит их против него. Соответствующий опрос, проведённый в декабре, дал вместо 61% только 37%.Прогнозы предполагают ошеломляющий рост негативных настроений по отношению к Трампу. То, что прежде именовали «расстройством Алабамы», проецируется уже на всю страну.В конце концов Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей, где большое количество умеренных республиканцев уходит на пенсию. Их контроль над Сенатом, как предполагается, будет ослаблен «цунами против Трампа». Ни одна партия с 1950 года не удерживала такой контроль, если персональное одобрение президента опускалось ниже 40%.Отречение избирателей от Трампа в сочетании с потерей влияния его сторонников в Конгрессе США может привести к тому, что трон под президентом зашатается. Большинство республиканцев отречётся от него, тем самым обрекая его на позор.А вот и другой сценарий. И он ведёт в перспективе к «политической кончине» Трампа. Этот сценарий тоже уже запущен.Конечно, пока никому не известно, приведёт ли федеральное расследование предполагаемого сговора Трампа с российскими агентами влияния в конечном счёте к компрометации самого президента. И всё же открыто утверждается, что Трамп вступил в такой сговор с целью помешать правосудию, оказал давление на ФБР и уволил директора Джеймса Коми. Эти обвинения могут убить президентство Трампа. Роберт Мюллер, специальный прокурор, уже предложил официально допросить президента под присягой.Однако и это пока не конец Трампа. Его сторонники указывают на то, что они считают последовательной цепочкой успехов президента. Вот фондовый рынок — он вырос на 7 триллионов долларов, вот рабочие места — их стало больше на 2 миллиона, а вот ещё радикальная налоговая реформа. Также Трампу «дают кредит» в виде грядущей победы над «Исламским государством» (запрещено в России) и в виде будущего сокращения нелегальной иммиграции.И кое-что из этого и вправду работает: число американцев, говорящих о том, что экономика США находится в «отличной форме», подскочило с 2% в ноябре 2016 года до 18% сегодня. Около 48% сегодня говорят, что экономике «хорошо», и это на 11 проц. пунктов больше, чем за указанный период ранее.И лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» может начать работать, что, вероятно, замедлит скорость, с которой Трамп полетит в отставку, потеряв электорат.Но тем временем президент устроил хаос и в Белом доме, и в мире. По словам Майкла Вольфа, автора книги «Огонь и ярость», для «реалити-шоу» в Белом доме характерны «вспышки гнева, слёзы и иррациональной ярости». Всё это «доминирует», будто в телевизоре.Трамп проявил себя в вопросах миграции и расы как ярый националист, даже как фанатик.На международном уровне Трамп, скорее всего, спровоцирует ядерную войну с Северной Кореей.Он поразил мировую общественность, отказавшись от климатического соглашения. Он дошёл до угроз в адрес Организации Объединённых Наций, когда зашла речь о Иерусалиме. Он изо всех сил пытался сорвать подписанный с Ираном знаковый договор 2015 года. Наконец, он почти ничего не сделал, чтобы остановить конфликты в Сирии, Йемене, Южном Судане и Афганистане.Самое же плохое то, что он открыто презрел партнёров и союзников США в Европе, зато попытался сблизиться с авторитарными лидерами в Китае, России и на Ближнем Востоке.В отношении Великобритании, отмечает редакция британской газеты, он проявлял «то снисходительность, то презрение».Издание намекает, что подобная «дисфункция» может свидетельствовать о расстройстве личности Трампа. Психическую нестабильность Трампа допускают «многие люди».Поэтому было бы лучше, если бы Трамп понёс ответственность за свои действия, резюмирует редакция. За его «невежество, опасную ложь и антиамериканский фанатизм» его следует «привлечь к ответственности». И, возможно, это будет сделано уже в 2018 году.Едва ли, заметим, импичмент состоится в текущем году. Сегодня мистер Трамп делает то, что полностью одобряют даже былые его оппоненты, к примеру, Джон Маккейн и его коллеги по Сенату США. «Bloomberg» указывает, что американский Минфин заканчивает работу над списком российских «олигархов», близких к Путину и его правительству. И российские богачи уже паникуют.По сведениям источников, иные персоны, допускающие «попадание» в чёрный список, занимаются сейчас прогнозами относительного своего невесёлого будущего. Другие лихорадочно распродают активы. Кое-кто обратился в США, к тем лицам, что раньше работали в Минфине и Госдепартаменте и имели опыт деятельности в сфере санкций. Эти богатые россияне пытаются сделать всё, чтобы избежать попадания в блэк-лист. Об этом изданию сказал бывший сотрудник Госдепартамента Д. Фрид. Ему уже пришлось отклонить некоторые из подобных просьб.Последний срок для составления списка — 29 января.И дело не только в персональных списках. Конгресс США требует от Министерства финансов оценки воздействия возможных санкций на государственные облигации Российской Федерации. Если правительство Трампа пойдёт и на это, будет нанесён сильнейший удар по финансовой системе РФ.И при таком раскладе едва ли антироссийское лобби в Вашингтоне затеет «свергать» мистера Трампа. В последние месяцы утих даже шум, связанный с «русскими связями» президента. А упомянутый выше сенатор Маккейн потихоньку превращается в сторонника Трампа: он одобряет и новую стратегию президента в отношении Ирана, и работу над составлением списка российских «олигархов», близких к Путину. Ранее Маккейн возмущался «затягиванием» списка, но теперь эта критика позади. Вероятно, Трамп стал бы идеалом президента для Маккейна и его сподвижников, если бы ещё вооружил до зубов Украину.Короче говоря, Трампу есть чем возразить своим противникам. Британская пресса совсем загрустит, если сторонник гонки вооружений Трамп пойдёт в 2020 году на второй срок… Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 284 Источник Похожие новости Записки Колорадского Таракана. Собрали, продали - караул, украли! Трамп снова отступил и не решился разорвать ядерную сделку с Ираном Как наступает новое время

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