«От их работы зависит победа в бою»: в России отмечают День военного связиста и 100-летие войск связи

20 октября военные связисты отмечают профессиональный праздник. В этом году исполняется 100 лет со дня образования этого рода войск. Эксперты подчёркивают, что от эффективности таких подразделений на поле боя во многом зависит исход сражения, поскольку без них управлять войсками практически невозможно. Между тем в преддверии праздника связисты провели учения с использованием новейших образцов военной техники.

20 октября 2019 года исполняется 100 лет со дня образования войск связи России. Министр обороны страны Сергей Шойгу поздравил военных связистов с их профессиональным праздником.

«На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма, самоотверженности и преданности Родине. В годы Великой Отечественной войны, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками», — приводятся слова Шойгу на сайте Минобороны.

Как отмечает министр, военные связисты неустанно совершенствуют свои профессиональные навыки, успешно осваивая «новейшие информационные технологии и системы», а также эффективно решая «ответственные задачи» по укреплению обороноспособности своей страны.

Шойгу также высоко оценил деятельность специалистов научно-исследовательских организаций, создающих «перспективные комплексы и средства связи» российских ВС.

В Минобороны подчеркнули, что российская система спутниковой связи позволяет «эффективно управлять войсками и силами». Отмечается также, что в настоящее время Россия наращивает орбитальную группировку спутников связи военного назначения.

Однако особое место в работе связистов занимает видеосвязь, способная качественно улучшить процесс принятия решений должностными лицами министерства, подчёркивают в оборонном ведомстве. Отмечается, что практически все совещания руководства проводятся с использованием защищённой видеоконференцсвязи.

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«Отважно сражались»

День связиста в России отмечают 20 октября, поскольку в этот день в 1919 году по приказу Реввоенсовета были созданы специальные войска связи. Службу военной связи выделили в спецслужбу штабов, а сами войска стали самостоятельными военными формированиями в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако официальным профессиональным праздником эта дата стала в мае 2006 года после указа президента России.

С тех пор военные связисты были участниками всех войн и вооружённых конфликтов, включая Великую Отечественную войну, в ходе которой они совершили немало подвигов.

Из-за атак немецко-фашистских войск в начале войны системы связи разного назначения на многих уровнях были частично уничтожены. Из-за этого командование не могло получать информацию о ходе боёв от военнослужащих на определённых участках фронта. Это мешало разработке эффективных планов операций.

К декабрю 1941 года из-за расширения оккупационной зоны на территории Советского Союза протяжённость телефонно-телеграфных линий всесоюзного значения сократилась более чем на треть. Поэтому военные связисты выполняли в то время важнейшую задачу по восстановлению линий связи порой ценою собственной жизни, а также создавали новые объекты для передачи информации. Так, в кротчайшие строки они проложили линии связи от Москвы до Ленинграда через Ладогу, что позволило получать информацию из блокадного города, в том числе о возможностях подвоза продовольствия и боеприпасов, а также о планировании военных операций.

Как отмечает военный историк Борис Юлин, вся история войн и вооружённых конфликтов демонстрирует, что во все времена преимущество в связи обеспечивало стратегическое превосходство над противниками.

Связист разговаривает по полевому телефону на улице освобожденного Будапешта во время Великой Отечественной войны

РИА Новости

«Без надёжной работы связистов войска становятся неуправляемыми. Защищённость связи резко увеличивает вероятность победы в бою. Во время Великой Отечественной войны связисты отличились целым рядом подвигов. Например, когда смертельно раненые связисты обеспечивали связь, соединяя зубами перебитые осколками провода. Они также отважно сражались с оружием в руках на фронте», — подчеркнул эксперт.

«Важнейший элемент управления боем»

Свой профессиональный праздник связисты начали отмечать ещё накануне, проведя учения с использованием новейших образцов военной техники. Об этом сообщают в Минобороны.

Более 500 военнослужащих Центрального военного округа и свыше 60 единиц военной техники были задействованы в манёврах, предполагающих переход в назначенный район и развёртывание там полевого узла связи. В оборонном ведомстве отмечают, что в ходе учений военные связисты отработали отражение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники. Кроме того, военнослужащие установили в пункте назначения современные радиостанции, обеспечив управление войсками по каналам связи с применением аппаратуры кодирования.

«Учебно-боевая работа проходила в условиях активных помех, которые создавали подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выступающие на учении в роли условного противника. Для выполнения учебно-боевой задачи солдаты и офицеры задействовали новейшие средства связи: антенный модуль Р-431АМ, телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут», цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ и другие», — говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

Аналогичным образом провели канун своего профессионального праздника и военные Западного военного округа, сообщает Минобороны. Они также отразили нападение диверсионной группы условного противника, но уже во время тактико-специальных занятий.

«В ходе развёртывания... на узел связи было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы. Личный состав отразил нападение, уложившись при этом по времени норматива по развёртыванию на оценку «отлично», — отмечается на сайте оборонного ведомства.

По данным министерства, такие занятия с военнослужащими проходят «на постоянной основе» и позволяют «поддерживать высокую боеготовность подразделений».

Как подчеркнул в беседе c RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в настоящее время войска связи — «важнейший элемент управления Вооружёнными силами и боем».

«Кроме того, ни один тип боевой техники сейчас не может работать, если там нет систем связи с вычислительным центром, разведывательными органами и приспособлениями для радиоэлектронной борьбы», — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, во всём мире высоко ценятся профессиональные качества и уровень подготовки российских военных связистов.

«Огромную роль эти военнослужащие сыграли в ходе военной операции в Сирии, оказывая помощь армии САР в борьбе с международным терроризмом», — напомнил аналитик.

Связист во время учений

Говоря об основном векторе развития современных технологий передачи данных военными связистами, Борис Юлин акцентировал внимание на таком понятии, как «единая система поля боя».

«Когда все субъекты боевых действий — например, танки, самолёты и другая военная техника, пехотные подразделения — связаны с системой, которая рисует для них общую картину поля боя. Это обеспечивает эффективное взаимодействие между военнослужащими и позволяет с большей пользой использовать вооружения», — отметил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, Виктор Литовкин добавил, что линии связи во многом определяют степень оперативности руководства войсками и своевременность принятия важных решений, включая «задействование тех или иных видов вооружений».

Эксперт подчеркнул, что профессия военного связиста крайне значима и является одной из важнейших специальностей в вооружённых силах.