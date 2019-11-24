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От грязных коров к любовницам: Лукашенко устроил новую взбучку аграриям

24 ноября 2019, 19:09  •  124 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова разнёс аграриев. Инструктируя руководство Витебской области, глава государства заявил, что не нужно создавать лишних структур в агропромышленном комплексе. А руководителям нужно нанимать на работу хороших специалистов, а не "любовниц или родственников". До этого Лукашенко прославился словами про грязных коров, как "из Освенцима", и увольнением трёх человек.
На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко устроил очередную взбучку аграриям. Глава государства раскритиковал странную практику - создавать холдинги, большая часть из которых не показывает ожидаемых результатов.
"Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать", - раскритиковал подчинённых Лукашенко, передаёт РИА Новости.
Свою пламенную речь президент Белоруссии закончил призывом к руководителям - нанимать на работу настоящих профессионалов и хороших специалистов, а не "родственников, сыновей или любовниц".
Весной 2019 года Лукашенко уже подвергал критике белорусских фермеров. Во время поездки в агрохолдинг "Купаловское" он назвал условия содержания животных в коровнике "концлагерем" и потребовал отправить в отставку сразу трёх человек, включая губернатора области. "Вы чё, больные? Это ж Освенцим!" - возмущался глава государства.

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От грязных коров к любовницам: Лукашенко устроил новую взбучку аграриям
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