От грязных коров к любовницам: Лукашенко устроил новую взбучку аграриям

На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко устроил очередную взбучку аграриям. Глава государства раскритиковал странную практику - создавать холдинги, большая часть из которых не показывает ожидаемых результатов.

"Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать", - раскритиковал подчинённых Лукашенко, передаёт РИА Новости.

Свою пламенную речь президент Белоруссии закончил призывом к руководителям - нанимать на работу настоящих профессионалов и хороших специалистов, а не "родственников, сыновей или любовниц".

Весной 2019 года Лукашенко уже подвергал критике белорусских фермеров. Во время поездки в агрохолдинг "Купаловское" он назвал условия содержания животных в коровнике "концлагерем" и потребовал отправить в отставку сразу трёх человек, включая губернатора области. "Вы чё, больные? Это ж Освенцим!" - возмущался глава государства.