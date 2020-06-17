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От Грефа до Чубайса - олигархи воплощают преступные планы: заявление олимпийской чемпионки
17 июня 2020, 14:00 • 130 • Политика
Олимпийская чемпионка Марина Анисина записала видеообращение, заявив, что олигархи - от Грефа до Чубайса - воплощают преступные планы. Таким образом, Анисина выступила против всеобщей цифровизации.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина записала видеообращение, заявив, что полностью поддерживает своего супруга Никиту Джигурду в вопросе защиты людей от действий целого ряда субъектов. В своём обращении Анисина говорит о "теневых игроках мирового закулисья" или, например, "циничных и коррумпированных политиках".
"Это и... депутаты большинства стран, и продажные СМИ, и ненасытные чиновники московской власти во главе с мэром Москвы Собяниным С. С., за которым стоят Герман Греф, Анатолий Чубайс и другие бесчеловечные олигархи, воплощающие преступные планы теневых правителей мира", - заявила Анисина.
Марина Анисина вместе с Никитой Джигурдой выступила против повальной цифровизации и вакцинации непроверенными препаратами. Она отметила связь ВОЗ с фармацевтическими компаниями, добавив, что организации выгодно отстаивать интересы бизнеса.
"Я обращаюсь к олимпийским чемпионам, чемпионам мира в разных видах спорта и всем неравнодушным людям и прошу не бояться выразить своё особое отношение и к принудительной цифровизации общества, и к введению тотального электронного контроля, и к бездушному онлайн-обучению наших детей, и к пугающему меня и миллионы граждан плану вакцинации людей опасными, непроверенными вакцинами", - сказала Марина Анисина.
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