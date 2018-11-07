От гранатомётов до «Триумфа»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Юго-Восточной Азии

Россия обсуждает со странами Юго-Восточной Азии контракты на поставку вооружений. В ближайшее время может быть подписано соглашение о продаже Бангладешу ударных вертолётов Ми-35М. Филиппины не исключают покупки винтокрылых машин и подводных лодок. Ранее крупные контракты на поставку средств ПВО Москва подписала с Пекином и Нью-Дели. Только с КНР портфель заказов превышает $7 млрд. По мнению экспертов, спрос на оружие в Юго-Восточной Азии продолжит расти. Сможет ли Москва укрепить свои позиции на этом рынке, разбирался RT.

Россия ведёт переговоры с государствами Юго-Восточной Азии по вопросу поставок военной техники. В частности, Бангладеш проявляет интерес к отечественным ударным вертолётам Ми-35М (Ми-24ВМ), Филиппины — к гранатомётам, винтокрылым машинам и подводным лодкам.

По данным Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), именно страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) являются главными покупателями российского оружия. Их доля в структуре оружейного экспорта составляет почти 70%. Главными покупателями являются Индия (35%), Китай (12%) и Вьетнам (10%).

Рост портфеля заказов

Последние годы между Москвой и государствами Юго-Восточной Азии были заключены ряд крупных сделок по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Прежде всего, речь и идёт о продаже российских средств ПВО, самолётов, вертолётов, танков и кораблей.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), общий портфель заказов на военную продукцию РФ составляет $55 млрд. При этом объём поставок в Китай превышает $7 млрд. Как заявил в интервью ТАСС глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, с 2013 года доля КНР в портфеле заказов выросла с 5% до 14–15%.

В 2014 году РФ договорилась с Китаем о поставке шести дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Триумф» за $3 млрд. В 2015 году был заключён контракт на 24 многоцелевых сверхманёвренных истребителя Су-35 стоимостью $2,5 млрд. Свои обязательства Россия исполнит в 2019 и 2020 годах соответственно.

В ходе начавшегося 6 ноября в Чжухае авиасалона Airshow China 2018 Москва и Пекин заключили ещё три контракта по линии ВТС, однако их детали широкой публике пока не разглашаются. В настоящее время оба государства реализуют совместный проект по созданию дизель-электрических подводных лодок «Амур-1650» (экспортная версия проекта 677 «Лада»). Сумма сделки оценивается в $2 млрд.

Ожидается, что в ближайшее время холдинг «Вертолёты России» и китайская компания Avicopter заключат твёрдый контракт на совместное создание тяжёлого вертолёта AHL (Advanced Heavy Lifter). По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктора Кладова, машина будет «больше Ми-17, но меньше Ми-26». Взлётный вес AHL составит 38,5 т, грузоподъёмность — 14-15 т.

Ведущим покупателем российского оружия в АТР остаётся Индия, являясь и крупнейшим в мире эксплуатантом российских истребителей (МиГ-29К/КУБ, Су-27 и Су-30МКИ) и танков (Т-90). В 2016 году Москва получила от Нью-Дели заказ на строительство фрегатов проекта 11356 «Буревестник», сборку более 200 многоцелевых вертолётов Ка-226Т и модернизацию 10 противолодочных вертолётов Ка-28. Общая сумма сделок составляет несколько миллиардов долларов.

Стенд «Рособоронэкспорта»

© Александр Мельников / РИА Новости

В 2017 году Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) заключила с индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited договор о сервисной поддержке Су-30 МКИ. Стоимость контракта не уточняется. Однако известно, что с начала 2000-х годов Индия потратила $12 млрд на покупку комплектов для сборки 272 машин.

5 октября 2018 года во время визита в Нью-Дели президента РФ Владимира Путина был подписан контракт на поставку Индии десяти дивизионов С-400 стоимостью более $5 млрд. Первые два дивизиона будут переданы в 2020 году.

Примечательно, что расчёты в рамках договора будут производиться в рублях. Контракт с Индией стал самой крупной недолларовой сделкой в истории постсоветской России.

В ноябре 2016 Комиссия по военным закупкам Минобороны Индии одобрила приобретение 464 танка Т-90МС. Договор пока не подписан, однако индийские СМИ ожидают, что это случится в ближайшее время. Кроме того, в завершающей стадии находится согласование контракта на продажу 48 военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5.

Немаловажную роль Москва играет в процессе перевооружения армии Вьетнама. Ранее были заключены оружейные контракты сумму свыше $4,5 млрд. Москва поставляет сторожевые корабли проекта 11661 (фрегаты «Гепард-3.9»), истребители Су-30МК, танки Т-90С и Т-90СК и различные виды бронетехники.

Новые горизонты

Положительная динамика по линии ВТС отмечается в отношениях России с другими юго-восточными государствами. Как сообщил в интервью РИА Новости замдиректора ФСВТС Михаил Петухов, для борьбы с террористическими формированиями Россия поставила Филиппинам крупную партию автоматов Калашникова и автомобилей «Урал».

Министр обороны Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии передачи автоматов Калашникова

© Пресс-служба Минобороны РФ

«В этом году подписан контракт на поставку противотанковых гранатомётов. В перспективе могут быть достигнуты договорённости о поставке другой техники», — сказал Петухов на проходящей в Джакарте международной оружейной выставке Indo Defence — 2018.

В январе 2018 года во время турне министра обороны Сергея Шойгу по странам АТР была достигнута договорённость о продаже шести Су-30 Мьянме. В военном ведомстве рассчитывают на заключение более крупного контракта в ближайшем будущем. Замминистра обороны Алексей Фомин полагает, что «Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы».

В феврале 2018 года РФ и Индонезия договорились о поставке 11 истребителей Су-35 поколения 4++. Стоимость сделки составила $1,14 млрд. При этом она отчасти носит бартерный характер. Половину суммы Москва получит валютой, а остальную Джакарта отдаст поставками пальмового масла, кофе, чая, каучука и других сельхозпродуктов.

На стадии переговоров находится поставка морской пехоте Индонезии бронетранспортёров БТ-3Ф и бронемашин пехоты БМП-3Ф. В 2010 году Россия завершила передачу Джакарте БМП-3Ф в рамках ранее заключённого контракта. По словам официального представителя ФСВТС Марии Воробьёвой, отечественная техника зарекомендовала себя отлично.

Помимо бронемашин Джакарта проявляет интерес к дизель-электрическим подводным лодкам проекта 636, самолётам-амфибиям Бе-200 и тактическим противокорабельным ракетам «Яхонт» (П-800 «Оникс»).

Угрозы, давление, санкции

Острую конкуренцию России на рынке стран АТР составляют Соединённые Штаты. За последние годы Вашингтон подписал с Нью-Дели контракты на поставку 10 военно-транспортных самолётов С-17 Globemaster III, 8 патрульных противолодочных самолётов P-8 Poseidon, 22 ударных вертолётов AH-64 Apache и 15 тяжёлых военно-транспортных вертолётов Chinook.

В беседе с RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко назвал крупные сделки, которые удалось заключить США с Нью-Дели, «тактическим успехом» Вашингтона. По его словам, контракты на поставку авиационной техники не предполагают передачу Нью-Дели технологий и лицензионную сборку, а, значит, противоречат государственному курсу «сделано в Индии». В связи с этим сотрудничество с Соединёнными Штатами обернётся для страны «большими разочарованиями».

Су-35С в сборочном цехе авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

© Сергей Пятаков / РИА Новости

Помимо здоровых форм конкуренции США прибегают к дипломатическим играм, политическому давлению и угрозам ввести санкции за подписание крупных оружейных контрактов с Россией. В частности, Вашингтон пытался помешать заключению сделок на поставку С-400 Индии и Су-35 Индонезии. В сентябре 2018 года Минфин США ввёл санкции против Департамента разработки вооружений Минобороны Китая и его главы Ли Шанфу за приобретение «Триумфа» и Су-35.

«Американцы пускают в ход самые разные инструменты, чтобы не допустить заключения новых контрактов с РФ. Вполне вероятно, что Штаты будут препятствовать осуществлению транзакций при расчётах в долларах. Однако страны Юго-Восточной Азии в сфере закупки вооружений проводят диверсифицированную политику, спрос на оружие будет расти, и у Москвы очень хорошие перспективы на рынке этого региона. Маловероятно, что угрозы и давление США дадут какой-либо результат», — подытожил Макиенко.