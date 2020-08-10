От Гордона до Зеленского: Багдасаров рассказал, кто участвовал в "спецоперации с 33 богатырями"

Скандал с 33 "русскими наёмниками" стал результатом большой украинской спецоперации, которая была проведена под контролем США, считает Багдасаров.

Эта операция была проведена при помощи спецслужб Украины или разведуправления Минобороны США, обладающего колоссальными техническими и финансовыми возможностями, - отметил политолог, выступая в программе Владимира Соловьёва.

По его словам, в спецоперации был задействован украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, и президент Украины Владимир Зеленский, общавшийся со своим белорусским коллегой по телефону.

Багдасаров подчеркнул, что Зеленский, будучи главнокомандующим, не мог не знать о том, что делает его разведка. Эксперт призвал Россию и Белоруссию разработать совместные санкции против Украины, поскольку подобные выходки нельзя спускать с рук.

Скриншот:Telegram/Багдасаров

Ранее сообщалось, что вся история с задержанием 33 "русских наёмников" в Минске была одной большой провокацией с целью рассорить Россию и Белоруссию.