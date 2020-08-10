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От Гордона до Зеленского: Багдасаров рассказал, кто участвовал в "спецоперации с 33 богатырями"
10 августа 2020, 20:05 • 67 • Политика
Известный политолог Семён Багдасаров рассказал, кто участвовал в спецоперации Украины с "33 богатырями". Замешаны оказались многие - от Гордона до Зеленского.
Скандал с 33 "русскими наёмниками" стал результатом большой украинской спецоперации, которая была проведена под контролем США, считает Багдасаров.
По его словам, в спецоперации был задействован украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, и президент Украины Владимир Зеленский, общавшийся со своим белорусским коллегой по телефону.
Багдасаров подчеркнул, что Зеленский, будучи главнокомандующим, не мог не знать о том, что делает его разведка. Эксперт призвал Россию и Белоруссию разработать совместные санкции против Украины, поскольку подобные выходки нельзя спускать с рук.
Скриншот:Telegram/Багдасаров
Ранее сообщалось, что вся история с задержанием 33 "русских наёмников" в Минске была одной большой провокацией с целью рассорить Россию и Белоруссию.
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