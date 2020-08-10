От Галифакса до Бейрута. Четыре крупнейшие техногенные катастрофы в портах • 105 • Аналитика

Вид на разрушенный Галифакс через два дня после взрыва, 1917 год



Взрыв в порту Бейрута, который произошел вечером 4 августа 2020 года, стал настоящей катастрофой не только для города, но и для страны. По последним данным, техногенная катастрофа в порту унесла жизни 158 человек, ранено оказалось больше 6 тысяч жителей города. Но ещё серьезней оказались экономические последствия данного взрыва. Только по предварительным оценкам, ущерб от взрыва 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) в порту Бейрута стоил Ливану 3-5 миллиардов долларов.



Взрыв в порту Бейрута

Разрушительной силы взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Всего взрывов было два, второй, более мощный, привел к огромным разрушениям в порту и близлежащих кварталах города. Взрыв произошел на складе №12, в котором хранилось 2750 тонн нитрата аммония. Опасный груз был конфискован ещё в 2014 году с борта судна «Rhosus», которое принадлежало бизнесмену с российским гражданством Игорю Гречушкину. В дальнейшем вопрос об опасности хранения компонента взрывчатых веществ в порту поднимался многократно, но какого-то решения об утилизации или вывозе груза принято не было. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ в указанном складском помещении.





Бейрут, вид на место взрыва в порту. Самая большая постройка — полуразрушенный элеватор

Информация о последствиях взрыва, в том числе экономических, разнится. Но уже сейчас можно говорить о том, что в истории Ливана это крупнейшая техногенная катастрофа, которая, даже по самым скромным оценкам, нанесла стране ущерб в размере 5-10% от ВВП. Для не самой богатой страны на Ближнем Востоке это настоящая национальная катастрофа. При этом тысячи людей лишились своего жилья, так как масса квартир и домов были повреждены. В конечном итоге взрыв привел к массовым беспорядкам в столице Ливана, которые начались в городе 8 августа.



Общее количество жертв оценивается пока в 158 человек, еще более шести тысяч жителей ливанской столицы получили различные ранения, дома и квартиры 300 тысяч человек получили разные повреждения. Во многих домах разрушило фасады, выбило все стекла, двери, повредило межкомнатные перекрытия и кровлю. Особенно пострадали дома, находящиеся в непосредственной близости к порту. Те или иные повреждения зданий были зафиксированы на удалении в 10 километров от эпицентра взрыва. При этом Бейруту ещё в какой-то мере повезло, так как часть мощнейшей ударной волны принял на себя зерновой элеватор в порту, являющийся крупнейшим в стране. Здания, которые располагались за элеватором, получили меньше повреждений.





Бейрут, вид со стороны порта в сторону прилегающего района города

Помимо очевидных жертв и разрушений, взрыв в порту Бейрута имеет колоссальные последствия для ливанской экономики. В том же элеваторе хранилось более 15 тысяч тонн зерна. О дефиците хлеба в стране пока речи не идет, но, по официальной информации запасов, зерна в Ливане осталось теперь только на месяц. Также важно понимать, что порт Бейрута обеспечивал 60 процентов всего ливанского импорта, в том числе 80 процентов продовольственного импорта. Негативным фактором для Ливана стало и то, что взрыв произошел на фоне экономического и политического кризиса в стране, возникшего после введения чрезвычайной ситуации в связи с пандемией нового коронавируса, который серьезно ударил по экономикам всех без исключения стран мира.



Даже несмотря на масштаб разрушений, который потряс всех очевидцев трагедии, ранее на нашей планете уже происходили подобные катастрофы и самые страшные из них случались именно в портах или непосредственно на входе в порт. По количеству жертв и разрушений взрыв в Бейруте не является самым мощным. В этом печальном списке крупнейших неядерных взрывов лидирует трагедия в канадском Галифаксе, которая произошла 6 декабря 1917 года и привела к тысячам жертв и разрушению значительной части города.



Взрыв в Галифаксе

6 декабря 1917 года в канадском Галифаксе произошла катастрофа, которая потрясла всю страну. В гавани этого канадского порта столкнулись между собой два судна. Французский военный транспортный корабль «Монблан» столкнулся с норвежским кораблем «Имо». Столкновение произошло в узкой части внешнего рейда порта с заливом Бедфорд-Бэйнси. Столкновение двух кораблей произошло в 8:45 по местному времени. «Имо» врезался в правый борт вспомогательного транспорта «Монблан» у трюма №1.



Само столкновение не имело для кораблей серьезных последствий, но в трюме «Монблана» из поврежденных бочек вытек бензол. При расцепке двух кораблей от трения металла о металл появились искры, которые привели к воспламенению бензола и началу пожара на «Монблане». Дальнейшая катастрофа была предрешена, но её последствия могли быть гораздо менее разрушительными для Галифакса. К несчастью для местных жителей, «Монблан» практически полностью был загружен взрывчаткой. Судно везло из Нью-Йорка груз взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ: 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и примерно 35 тонн бензола.





Облако дыма, которое образовалось после взрыва в Галифаксе 6 декабря 1917 года

Командир «Монблана» вместе с командой бросили корабль, который в буквальном смысле стал горящей пороховой бочкой. Дрейфуя, неуправляемое судно достигло пирса №6, который находился в начале улицы Ричмонд-стрит. Многие горожане и жители района наблюдали за пожаром на корабле из своих окон или прямо с улиц. Многие из них поплатились за это жизнью, десятки людей навсегда лишились зрения. Их глаза оказались повреждены осколками стекла, а кто-то получил ожог глаз от силы самой вспышки, которая образовалась при взрыве. Позднее специалисты установят, что в эпицентре взрыва температура составляла 5000 градусов Цельсия.



Взрыв на «Монблане» произошел в 9 часов 4 минуты, когда огонь добрался до груза взрывчатых веществ. Произошедшая катастрофа признается самым мощным взрывом доядерной эпохи в истории человечества, мощность взрыва оценили в 2,9 килотонны в тротиловом эквиваленте. Последствия для города Галифакса оказались катастрофическими. Район Ричмонд был разрушен полностью. Площадь сплошных разрушений составила 160 га, в радиусе 2,6 километра от места взрыва здания были либо полностью разрушены, либо серьезно повреждены. Здесь стоит учесть, что в те годы застройка города во многом была деревянной, капитальных каменных и кирпичных зданий было не так много. Помимо чудовищной силы взрывной волны, повреждения городу нанесли многочисленные пожары, который вспыхнули в разных районах Галифакса и быстро распространились по деревянной застройке.



Вилейка, Ганцевичи и безопасность Беларуси

Первые спасательные работы в Галифаксе

Согласно официальным данным, в катастрофе погибло 1963 человека, опознаны были 1950 человек. Различные ранения получили более 9 тысяч человек. Полностью разрушенными оказались 1630 домов, еще 12 тысяч домов получили различные повреждения. Промышленный сектор города оказался почти полностью разрушен, особенно пострадали верфи и сам порт. Общий ущерб от взрыва оценили тогда в 35 миллионов канадских долларов (примерно 591 миллион долларов по сегодняшнему курсу).



Взрыв в Порт-Чикаго

Взрыв в небольшом городке в Калифорнии Порт-Чикаго, который произошел 17 июля 1944 года, по мощности сравнивают со взрывом в канадском Галифаксе 6 декабря 1917 года. При этом разрушений и жертв было меньше, но только исключительно из-за удаленности порта от основных городских кварталов и небольшой численности жителей. Склады боеприпасов располагались более чем в миле от городских построек.



Сам город возник и развивался как небольшой портовый поселок при тыловой базе снабжения Тихоокеанского флота США. В 1942 году после нападения японцев на Пёрл-Харбор в Порт-Чикаго была построена новая перевалочная база для снабжения боеприпасами всех американских сил, действовавших на Тихоокеанском ТВД. При этом работы по совершенствованию портовой инфраструктуры продолжались. В 1944 году здесь завершилось строительство погрузочного пирса с тремя железнодорожными путями. В порту появилась возможность одновременно загружать сразу два транспорта.





Вид на Порт-Чикаго, сами городские здания расположены в верхнем правом углу снимка

17 июля 1944 года в порту стояли на погрузке два судна типа «Либерти». К тому моменту на борт корабля E.A. Bryan уже успели загрузить 4606 тонн различных боеприпасов (к вечеру 17 июля корабль был заполнен примерно на 40%), ещё 429 тонн боеприпасов хранилось в железнодорожных вагонах на пирсе. Второй корабль, Quinault Victory, только готовился к загрузке. Что именно произошло на пирсе в тот роковой день, доподлинно неизвестно, так как все непосредственные очевидцы и участники погрузки боеприпасов погибли на месте. По словам очевидцев, в 22:18 они слышали звук, похожий на треск древесины и скрежет металла. Возможно, это был звук упавшей стрелы крана. Сразу же после этого последовал первый взрыв и возник пожар, а всего через 5-7 секунд произошел следующий взрыв, который уничтожил пирс, вагоны и оба корабля, на которых шла загрузка.



Мощность взрыва, по некоторым оценкам, могла достигать 2-2,2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Огненный шар, образовавшийся на месте взрыва, было видно за много миль. При этом пилот американских ВВС, который был свидетелем взрыва, оценил диаметр возникшего огненного шара в 3 мили (4,6 км). Куски кораблей, вагоны и боеприпасы подбросило в воздух на высоту до трех километров. При этом транспорт E.A. Bryan был разрушен полностью, а Quinault Victory разорвало на части, которые были разбросаны в разных направлениях. К примеру, корма судна улетела на 150 метров от места взрыва.





Последствия взрыва на пирсе в Порт-Чикаго

Взрывом были разрушены казармы и постройки в порту, также повреждения получила большая часть города, но за пределами пирса никто не погиб. Взрыв унес жизни 320 человек, всех, кто находился на пирсе и на борту кораблей, ещё 390 человек из числа военнослужащих и гражданских получили различные ранения. При этом от погибших в буквальном смысле практически ничего не осталось. По найденным на месте катастрофы фрагментам тел удалось опознать лишь 51 человека. Большая часть пострадавших в результате взрыва была афроамериканцами: 202 убитых и 233 раненых. Через несколько недель после ликвидации последствий катастрофы и приказа на возобновление работы с боеприпасами в порту произошел бунт. Многие афроамериканцы отказались выходить на работу. За это они были отправлены под трибунал, 50 человек получили реальные тюремные сроки на 8-15 лет. Добиться их помилования удалось только в январе 1946 года. Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все



Взрыв в порту Техас-Сити

16 апреля 1947 года ещё один мощный взрыв произошел в порту американского Техас-Сити. Как и в Бейруте, здесь взорвался груз нитрата аммония. Всё началось с пожара на борту французского транспортного судна «Grandcamp». Это был очередной транспорт типа «Либерти». Пожар на борту корабля начался примерно в 8 часов утра. От момента начала пожара до взрыва прошло более часа. За это время с корабля сошла вся команда, кроме капитана, а на борт успели подняться 27 городских пожарных из 50, которые имелись в Техас-Сити.





Разрушенное 5-этажное здание каучукового завода в Техас-Сити

Взрыв на борту корабля произошел в 9:12 по местному времени. Взорвались 2300 тонн аммиачной селитры. Жертв данного взрыва оказалось больше, чем могло бы быть, так как пожар на борту судна привлек внимание большого количества зевак, которые следили за происходящим, располагаясь вдоль береговой линии. Люди считали, что находятся на безопасном расстоянии. Внимание зевак дополнительно привлекал необычно яркий желто-оранжевый дым, поднимавшийся из трюмов корабля. Специалисты позднее отмечали, что такой цвет был характерен для образующихся паров диоксида азота.



Случившаяся катастрофа считается самой крупной для американской промышленности за всю её историю. В результате взрыва порт был разрушен. Взрывной волной, пожарами и образовавшейся 4,5-метровой волной была уничтожена или серьезно повреждена тысяча различных зданий. В результате взрыва погиб и пропал без вести 581 человек, более пяти тысяч жителей города получили различные ранения. В огне было уничтожено 1100 автомобилей и 362 грузовых вагона. Повреждения от взрыва затронули 2/3 города и 3/4 от всей химической и нефтеперерабатывающей промышленности, которая располагалась в Техас-Сити. Сила взрыва была такова, что двухтонный якорь транспорта «Grandcamp» нашли позднее в 2,6 км от места взрыва.





Сгоревшие легковые автомобили на стоянке, расположенной в 400 метрах от порта в Техас-Сити

В результате взрыва и последовавших пожаров были полностью сожжены несколько химических заводов и нефтехранилищ. При этом сила пожаров была такой, что борьба с ними продолжалась и через неделю после взрыва. Общий имущественный ущерб оценили в 100 миллионов долларов (1,1 миллиарда долларов в ценах 2019 года). События в Техас-Сити стали поводом для подачи первого коллективного иска против правительства США. Иск был подан от имени 8485 граждан, которые в различной форме пострадали от взрыва и его последствий. Взрыв в порту Бейрута, который произошел вечером 4 августа 2020 года, стал настоящей катастрофой не только для города, но и для страны. По последним данным, техногенная катастрофа в порту унесла жизни 158 человек, ранено оказалось больше 6 тысяч жителей города. Но ещё серьезней оказались экономические последствия данного взрыва. Только по предварительным оценкам, ущерб от взрыва 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) в порту Бейрута стоил Ливану 3-5 миллиардов долларов.Разрушительной силы взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Всего взрывов было два, второй, более мощный, привел к огромным разрушениям в порту и близлежащих кварталах города. Взрыв произошел на складе №12, в котором хранилось 2750 тонн нитрата аммония. Опасный груз был конфискован ещё в 2014 году с борта судна «Rhosus», которое принадлежало бизнесмену с российским гражданством Игорю Гречушкину. В дальнейшем вопрос об опасности хранения компонента взрывчатых веществ в порту поднимался многократно, но какого-то решения об утилизации или вывозе груза принято не было. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ в указанном складском помещении.Информация о последствиях взрыва, в том числе экономических, разнится. Но уже сейчас можно говорить о том, что в истории Ливана это крупнейшая техногенная катастрофа, которая, даже по самым скромным оценкам, нанесла стране ущерб в размере 5-10% от ВВП. Для не самой богатой страны на Ближнем Востоке это настоящая национальная катастрофа. При этом тысячи людей лишились своего жилья, так как масса квартир и домов были повреждены. В конечном итоге взрыв привел к массовым беспорядкам в столице Ливана, которые начались в городе 8 августа.Общее количество жертв оценивается пока в 158 человек, еще более шести тысяч жителей ливанской столицы получили различные ранения, дома и квартиры 300 тысяч человек получили разные повреждения. Во многих домах разрушило фасады, выбило все стекла, двери, повредило межкомнатные перекрытия и кровлю. Особенно пострадали дома, находящиеся в непосредственной близости к порту. Те или иные повреждения зданий были зафиксированы на удалении в 10 километров от эпицентра взрыва. При этом Бейруту ещё в какой-то мере повезло, так как часть мощнейшей ударной волны принял на себя зерновой элеватор в порту, являющийся крупнейшим в стране. Здания, которые располагались за элеватором, получили меньше повреждений.Помимо очевидных жертв и разрушений, взрыв в порту Бейрута имеет колоссальные последствия для ливанской экономики. В том же элеваторе хранилось более 15 тысяч тонн зерна. О дефиците хлеба в стране пока речи не идет, но, по официальной информации запасов, зерна в Ливане осталось теперь только на месяц. Также важно понимать, что порт Бейрута обеспечивал 60 процентов всего ливанского импорта, в том числе 80 процентов продовольственного импорта. Негативным фактором для Ливана стало и то, что взрыв произошел на фоне экономического и политического кризиса в стране, возникшего после введения чрезвычайной ситуации в связи с пандемией нового коронавируса, который серьезно ударил по экономикам всех без исключения стран мира.Даже несмотря на масштаб разрушений, который потряс всех очевидцев трагедии, ранее на нашей планете уже происходили подобные катастрофы и самые страшные из них случались именно в портах или непосредственно на входе в порт. По количеству жертв и разрушений взрыв в Бейруте не является самым мощным. В этом печальном списке крупнейших неядерных взрывов лидирует трагедия в канадском Галифаксе, которая произошла 6 декабря 1917 года и привела к тысячам жертв и разрушению значительной части города.6 декабря 1917 года в канадском Галифаксе произошла катастрофа, которая потрясла всю страну. В гавани этого канадского порта столкнулись между собой два судна. Французский военный транспортный корабль «Монблан» столкнулся с норвежским кораблем «Имо». Столкновение произошло в узкой части внешнего рейда порта с заливом Бедфорд-Бэйнси. Столкновение двух кораблей произошло в 8:45 по местному времени. «Имо» врезался в правый борт вспомогательного транспорта «Монблан» у трюма №1.Само столкновение не имело для кораблей серьезных последствий, но в трюме «Монблана» из поврежденных бочек вытек бензол. При расцепке двух кораблей от трения металла о металл появились искры, которые привели к воспламенению бензола и началу пожара на «Монблане». Дальнейшая катастрофа была предрешена, но её последствия могли быть гораздо менее разрушительными для Галифакса. К несчастью для местных жителей, «Монблан» практически полностью был загружен взрывчаткой. Судно везло из Нью-Йорка груз взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ: 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина и примерно 35 тонн бензола.Командир «Монблана» вместе с командой бросили корабль, который в буквальном смысле стал горящей пороховой бочкой. Дрейфуя, неуправляемое судно достигло пирса №6, который находился в начале улицы Ричмонд-стрит. Многие горожане и жители района наблюдали за пожаром на корабле из своих окон или прямо с улиц. Многие из них поплатились за это жизнью, десятки людей навсегда лишились зрения. Их глаза оказались повреждены осколками стекла, а кто-то получил ожог глаз от силы самой вспышки, которая образовалась при взрыве. Позднее специалисты установят, что в эпицентре взрыва температура составляла 5000 градусов Цельсия.Взрыв на «Монблане» произошел в 9 часов 4 минуты, когда огонь добрался до груза взрывчатых веществ. Произошедшая катастрофа признается самым мощным взрывом доядерной эпохи в истории человечества, мощность взрыва оценили в 2,9 килотонны в тротиловом эквиваленте. Последствия для города Галифакса оказались катастрофическими. Район Ричмонд был разрушен полностью. Площадь сплошных разрушений составила 160 га, в радиусе 2,6 километра от места взрыва здания были либо полностью разрушены, либо серьезно повреждены. Здесь стоит учесть, что в те годы застройка города во многом была деревянной, капитальных каменных и кирпичных зданий было не так много. Помимо чудовищной силы взрывной волны, повреждения городу нанесли многочисленные пожары, который вспыхнули в разных районах Галифакса и быстро распространились по деревянной застройке.Согласно официальным данным, в катастрофе погибло 1963 человека, опознаны были 1950 человек. Различные ранения получили более 9 тысяч человек. Полностью разрушенными оказались 1630 домов, еще 12 тысяч домов получили различные повреждения. Промышленный сектор города оказался почти полностью разрушен, особенно пострадали верфи и сам порт. Общий ущерб от взрыва оценили тогда в 35 миллионов канадских долларов (примерно 591 миллион долларов по сегодняшнему курсу).Взрыв в небольшом городке в Калифорнии Порт-Чикаго, который произошел 17 июля 1944 года, по мощности сравнивают со взрывом в канадском Галифаксе 6 декабря 1917 года. При этом разрушений и жертв было меньше, но только исключительно из-за удаленности порта от основных городских кварталов и небольшой численности жителей. Склады боеприпасов располагались более чем в миле от городских построек.Сам город возник и развивался как небольшой портовый поселок при тыловой базе снабжения Тихоокеанского флота США. В 1942 году после нападения японцев на Пёрл-Харбор в Порт-Чикаго была построена новая перевалочная база для снабжения боеприпасами всех американских сил, действовавших на Тихоокеанском ТВД. При этом работы по совершенствованию портовой инфраструктуры продолжались. В 1944 году здесь завершилось строительство погрузочного пирса с тремя железнодорожными путями. В порту появилась возможность одновременно загружать сразу два транспорта.17 июля 1944 года в порту стояли на погрузке два судна типа «Либерти». К тому моменту на борт корабля E.A. Bryan уже успели загрузить 4606 тонн различных боеприпасов (к вечеру 17 июля корабль был заполнен примерно на 40%), ещё 429 тонн боеприпасов хранилось в железнодорожных вагонах на пирсе. Второй корабль, Quinault Victory, только готовился к загрузке. Что именно произошло на пирсе в тот роковой день, доподлинно неизвестно, так как все непосредственные очевидцы и участники погрузки боеприпасов погибли на месте. По словам очевидцев, в 22:18 они слышали звук, похожий на треск древесины и скрежет металла. Возможно, это был звук упавшей стрелы крана. Сразу же после этого последовал первый взрыв и возник пожар, а всего через 5-7 секунд произошел следующий взрыв, который уничтожил пирс, вагоны и оба корабля, на которых шла загрузка.Мощность взрыва, по некоторым оценкам, могла достигать 2-2,2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Огненный шар, образовавшийся на месте взрыва, было видно за много миль. При этом пилот американских ВВС, который был свидетелем взрыва, оценил диаметр возникшего огненного шара в 3 мили (4,6 км). Куски кораблей, вагоны и боеприпасы подбросило в воздух на высоту до трех километров. При этом транспорт E.A. Bryan был разрушен полностью, а Quinault Victory разорвало на части, которые были разбросаны в разных направлениях. К примеру, корма судна улетела на 150 метров от места взрыва.Взрывом были разрушены казармы и постройки в порту, также повреждения получила большая часть города, но за пределами пирса никто не погиб. Взрыв унес жизни 320 человек, всех, кто находился на пирсе и на борту кораблей, ещё 390 человек из числа военнослужащих и гражданских получили различные ранения. При этом от погибших в буквальном смысле практически ничего не осталось. По найденным на месте катастрофы фрагментам тел удалось опознать лишь 51 человека. Большая часть пострадавших в результате взрыва была афроамериканцами: 202 убитых и 233 раненых. Через несколько недель после ликвидации последствий катастрофы и приказа на возобновление работы с боеприпасами в порту произошел бунт. Многие афроамериканцы отказались выходить на работу. За это они были отправлены под трибунал, 50 человек получили реальные тюремные сроки на 8-15 лет. Добиться их помилования удалось только в январе 1946 года.16 апреля 1947 года ещё один мощный взрыв произошел в порту американского Техас-Сити. Как и в Бейруте, здесь взорвался груз нитрата аммония. Всё началось с пожара на борту французского транспортного судна «Grandcamp». Это был очередной транспорт типа «Либерти». Пожар на борту корабля начался примерно в 8 часов утра. От момента начала пожара до взрыва прошло более часа. За это время с корабля сошла вся команда, кроме капитана, а на борт успели подняться 27 городских пожарных из 50, которые имелись в Техас-Сити.Взрыв на борту корабля произошел в 9:12 по местному времени. Взорвались 2300 тонн аммиачной селитры. Жертв данного взрыва оказалось больше, чем могло бы быть, так как пожар на борту судна привлек внимание большого количества зевак, которые следили за происходящим, располагаясь вдоль береговой линии. Люди считали, что находятся на безопасном расстоянии. Внимание зевак дополнительно привлекал необычно яркий желто-оранжевый дым, поднимавшийся из трюмов корабля. Специалисты позднее отмечали, что такой цвет был характерен для образующихся паров диоксида азота.Случившаяся катастрофа считается самой крупной для американской промышленности за всю её историю. В результате взрыва порт был разрушен. Взрывной волной, пожарами и образовавшейся 4,5-метровой волной была уничтожена или серьезно повреждена тысяча различных зданий. В результате взрыва погиб и пропал без вести 581 человек, более пяти тысяч жителей города получили различные ранения. В огне было уничтожено 1100 автомобилей и 362 грузовых вагона. Повреждения от взрыва затронули 2/3 города и 3/4 от всей химической и нефтеперерабатывающей промышленности, которая располагалась в Техас-Сити. Сила взрыва была такова, что двухтонный якорь транспорта «Grandcamp» нашли позднее в 2,6 км от места взрыва.В результате взрыва и последовавших пожаров были полностью сожжены несколько химических заводов и нефтехранилищ. При этом сила пожаров была такой, что борьба с ними продолжалась и через неделю после взрыва. Общий имущественный ущерб оценили в 100 миллионов долларов (1,1 миллиарда долларов в ценах 2019 года). События в Техас-Сити стали поводом для подачи первого коллективного иска против правительства США. Иск был подан от имени 8485 граждан, которые в различной форме пострадали от взрыва и его последствий. Юферев Сергей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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