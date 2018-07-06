От флагмана до банкрота: почему на Украине разорился производитель авианосцев

На Украине будет ликвидирован Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), который в советский период строил авианесущие крейсеры. По решению суда расположенное в Николаеве предприятие объявлено банкротом. Бывший флагман кораблестроения боролся за выживание последние 15 лет. Источники RT в Минобороны и Минэкономики Украины считают, что разорение ЧСЗ вызвано отсутствием госзаказов и разрывом отношений с Россией.

Хозяйственный суд Николаевской области прекратил процедуру санации и признал банкротом ПАО «Черноморский судостроительный завод» (входит в компанию Smart Maritime Group оппозиционного депутата Верховной рады Вадима Новинского). Согласно постановлению суда, основанное в 1897 году предприятие подлежит ликвидации.

Источник RT в Минэкономики Украины сообщил, что предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации из-за отсутствия государственных заказов и разрыва отношений с РФ. В связи с этим была запущена процедура банкротства.

«Госзаказы ЧСЗ не мог получить из-за дефицита финансирования и сложностей во взаимоотношениях между руководством страны и собственником предприятия Вадимом Новинским. Хорошим заказчиком для завода могла бы стать Россия, но в текущей ситуации это нереально», — заявил собеседник.

Источник RT в Минобороны Украины отметил, что ведомство рассматривало возможность разместить на ЧСЗ заказы на строительство кораблей-разведчиков. Однако намерению министерства якобы помешала «пророссийская позиция» владельца.

Версию источников RT о конфликте интересов подтвердил украинский политолог Владимир Скачко, однако он подчеркнул, что Новинский — «органичная часть украинского политического бомонда» и не представляет угрозы для режима президента Петра Порошенко.

Ни одного корабля за 15 лет

В советские годы Черноморский судостроительный завод являлся одним из ведущих в мире производителей крупнотоннажной морской техники. В 1980-е годы ЧСЗ по уровню механизации и занимаемой территории превосходил все европейские верфи.

Завод специализировался на выпуске нефтевозов, траулеров, а также военных кораблей первого ранга (водоизмещением от 5 тыс. тонн). В частности, со стапелей ЧСЗ были спущены тяжёлые авианесущие крейсеры проекта 1143 «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Варяг» и «Адмирал Кузнецов», который находится в составе ВМФ России.

Рабочие Черноморского судостроительного завода спускают корабль на воду, 1971 год

РИА Новости

© Дудченко

В 1980-е годы на ЧСЗ стартовала масштабная модернизация с целью налаживания серийного производства атомных авианосцев. В 1988 году был заложен первый тяжёлый крейсер «Ульяновск» с ядерной силовой установкой.

Однако амбициозные планы завода нарушил распад СССР. Россию и Украину потряс глубокий экономический кризис — оба государства лишились возможности вкладывать деньги в развитие флота. Символом начавшейся деградации ЧСЗ стала утилизация «Ульяновска» в 1992 году.

Руководство завода рассчитывало поправить дела с помощью контрактов с иностранными партнёрами. В 1990-е годы ЧСЗ получил заказы от Норвегии и Греции. Экспортные поставки позволили предприятию протянуть до начала 2000-х годов.

Также руководство ЧСЗ не теряло надежды выручить деньги за продажу Москве траулеров. Однако Россия не стала размещать новые заказы в Николаеве и смогла лишь выкупить несколько советских траулеров, заложенных во второй половине 1980-х годов.

В 2003 году правительство Украины исключило завод из списков стратегических предприятий. На его территории разместился грузоперевалочный центр, а сама верфь была продана Новинскому. За 15 лет ЧСЗ не построил ни одного корабля.

17 мая 2011 года на заводе был заложен первый со времён распада СССР боевой корабль — корвет «Владимир Великий» (проект 58200 «Гайдук-21»), но из-за нехватки средств он не был достроен. Последние годы предприятие получало доходы, занимаясь ремонтом гражданских судов.

На сайте Smart Maritime Group сообщается, что на ЧСЗ ещё сохранились стапели для строительства морских гигантов. Так, длина самого крупного наклонного стапеля составляет 330 м, ширина — 41 м. Также на заводе остался плавучий док длиной 120 м и шириной 40 м.

По греческому сценарию

Банкротству ЧСЗ предшествовали деградация ВМС Украины и спад объёмов морских грузоперевозок. Дефицит финансов не позволяет Киеву начать строительство новых крупных кораблей. Более того, Украина не смогла провести качественный ремонт единственного корвета «Гетман Сагайдачный».

Бронекатер проекта 58155 «Гюрза-М»

© генеральный штаб вооруженных сил Украины

Несмотря на непростую ситуацию в отрасли, постмайданные власти стремятся противодействовать ВМФ России на Азовском и Чёрном морях. С этой целью Минобороны Украины пополняет состав ВМС бронекатерами проекта 58155 «Гюрза-М». Заказы получает ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузница»), которое входит в бизнес-империю президента страны Петра Порошенко.

По оценке Укрречфлота, современные мощности судостроительной отрасли Украины (включая ЧСЗ) позволяют ежегодно строить до 30 судов, в том числе 10 барж и 5 буксиров. Однако загрузка предприятий составляет менее 50%. Основная причина, как полагает президент Ассоциации судостроителей Украины Виктор Лисицкий, заключается в недостаточной государственной поддержке.

Политолог Владимир Скачко заявил, что банкротство ЧСЗ и неудовлетворительное состояние других верфей — следствие прежде всего евроинтеграционного курса страны. По его словам, события 2014 года окончательно лишили Черноморский судостроительный завод возможности выжить.

«Черноморскому заводу, как и всей судостроительной отрасли Украины, был уготован «греческий сценарий». Напомню, что при вхождении в ЕС Афины лишились мощного кораблестроения. Без уничтожения судостроительной промышленности Киев не впишется в систему международной специализации труда», — сказал Скачко.

Эксперт полагает, что ликвидация ЧСЗ является закономерным результатом политики Киева последних лет. Залогом спасения завода, уверен Скачко, могли бы стать только нормальные отношения с РФ. Но по политическим причинам украинские власти отказались от проектов с Москвой.

«На мой взгляд, очевидно, что европейцам не нужны конкуренты в лице ЧСЗ и каких-либо высокотехнологичных предприятий Украины. Зато контракты и инвестиции завод мог получить из России. В итоге Украина потеряла флагмана судостроения. Но не думаю, что этот факт сильно огорчает Киев», — констатировал Скачко.