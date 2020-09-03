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От эвтаназии до Новой Зеландии: Что будет с Навальным дальше? Назван лучший сценарий

03 сентября 2020, 23:30  •  67 • Политика
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян порассуждал о том, что будет с Алексеем Навальным дальше. Он назвал лучший из возможных сценариев, которые доступны в нынешней ситуации блогеру, - уединённая жизнь в Новой Зеландии. Специалист напомнил, что по слухам Скрипали сейчас находятся именно там.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян порассуждал на тему дальнейшей судьбы Алексея Навального.
В ходе конференции медиагруппы "Патриот" он выразил мнение, что блогер вскоре тоже может исчезнуть из публичного поля зрения вслед за семьёй Скрипалей, передаёт Nation News.
Кроме того, Манукян признался, что по-настоящему беспокоится за жизнь оппозиционера, поскольку в Германии, по его словам, "специфические врачи", которые в какой-то момент могут прийти к выводу, что надо делать эвтаназию.
Он напомнил, что по слухам Скрипали сейчас живут уединённой жизнью в Новой Зеландии, и это лучший из возможных сценариев, которые доступны в нынешней ситуации Навальному.
Я думаю, что если он окажется в Новой Зеландии, ему повезёт. Но я в этом очень сомневаюсь, - поделился Манукян.

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