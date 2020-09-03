От эвтаназии до Новой Зеландии: Что будет с Навальным дальше? Назван лучший сценарий

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян порассуждал на тему дальнейшей судьбы Алексея Навального.

В ходе конференции медиагруппы "Патриот" он выразил мнение, что блогер вскоре тоже может исчезнуть из публичного поля зрения вслед за семьёй Скрипалей, передаёт Nation News.

Кроме того, Манукян признался, что по-настоящему беспокоится за жизнь оппозиционера, поскольку в Германии, по его словам, "специфические врачи", которые в какой-то момент могут прийти к выводу, что надо делать эвтаназию.

Он напомнил, что по слухам Скрипали сейчас живут уединённой жизнью в Новой Зеландии, и это лучший из возможных сценариев, которые доступны в нынешней ситуации Навальному.