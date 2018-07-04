«От этого зависят результаты выборов»: как президент Украины формирует «карманный» Центризбирком

Верховная рада 5 июля рассмотрит вопрос о переизбрании состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил спикер парламента Украины Андрей Парубий. Список кандидатов, предложенный Петром Порошенко, менялся несколько раз с учётом пожеланий западных партнёров, а также политических сил страны. Как отмечают источники RT в Блоке Петра Порошенко, вариант, который будет вынесен на голосование в четверг, «компромиссный», однако в него не вошли представители оппозиционного блока. Политологи отмечают, что украинский лидер сделает всё возможное, чтобы получить негласный контроль над ЦИК, — во время избирательной кампании комиссия станет частью «административного ресурса».

5 июля Верховная рада рассмотрит вопрос о назначении новых членов ЦИК. Об этом заявил спикер парламента республики Андрей Парубий на заседании согласительного совета 2 июля.

«В четверг предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении членов Центральной избирательной комиссии и, соответственно, после этого рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК», — заявил он.

Парубий добавил, что политические консультации с парламентскими фракциями завершились 1 июля. По его словам, уже в августе украинский избирком должен начать подготовку к выборам, которые пройдут 31 марта следующего года.

«Оттягивать больше некуда», — подчеркнул Парубий.

Работа по инерции

Согласно украинскому законодательству, члены ЦИК избираются на семь лет. Всего в Центризбирком входят 15 человек, при этом полномочия 12 из них завершились 1 июня 2014 года, а ещё одного — в феврале 2017 года. Однако комиссия провела парламентские выборы осенью 2014 года и до сих пор продолжает работать в прежнем составе.

«Ещё тогда перед президентскими выборами депутаты внесли изменения в закон «О Центральной избирательной комиссии», что позволило действовавшему на тот момент составу работать до тех пор, пока его не изменит Верховная рада. Это было своего рода компромиссом. Срок действия полномочий большинства членов ЦИК давно завершился, но на деле парламент их не уволил, и они смогли продолжить свою деятельность в Центризбиркоме», — рассказал источник RT в партии «Батькивщина».

По закону подавать список претендентов, за счёт которых формируется новый состав ЦИК, может президент Украины. Однако Пётр Порошенко не спешил обновлять Центризбирком.

«Ему это было крайне выгодно, ведь президент нашёл общий язык с главой ЦИК Михаилом Охендовским, который работал ещё при Викторе Януковиче», — отметил источник RT в администрации президента Украины.

Первый вариант списка появился только в 2016 году. В него попал всё тот же Михаил Охендовский. Однако после многочисленных дискуссий с представителями различных политических партий президент решил не выносить документ на рассмотрение Верховной рады. Источник RT в партии «Самопомощь» рассказал, что депутаты отказались голосовать за список президента из-за того, что в него вошли те же люди, которые на тот момент работали в ЦИК.

Михаил Охендовский, председатель ЦИК Украины

РИА Новости

«Западные партнёры также потребовали полностью обновить список», — подчеркнул собеседник RT.

Еврокомиссия сделала этот пункт непременным условием для получения финансовой помощи в €1 млрд. Новый вариант документа президент представил в конце января этого года.

Фамилии кандидатов во второй версии списка действительно полностью обновились, но туда не включили представителя от партии «Батькивщина», что привело к очередному скандалу.

«К сожалению, Порошенко вновь не прошёл испытание на демократию, не сдал экзамен на преданность и честное служение стране — он подал состав Центральной избирательной комиссии, включив туда много своих людей: от своей партии пять человек, от Народного фронта примерно столько же. И только от «Батькивщины» президент не подал ни одной кандидатуры, нарушив тем самым закон о ЦИК», — заявила Тимошенко на брифинге 24 января.

«Карманный Центризбирком»

В итоге Пётр Порошенко пошёл на уступки. Источник RT в парламенте сообщил, что президент всё же добавил претендента от партии Тимошенко — адвоката и преподавателя Киевского национального университета Андрея Евстигнеева.

В конце января глава государства подал в Раду список из 14 кандидатур, из которых в состав ЦИК войдут 13. Шесть из них — члены Блока Петра Порошенко, ещё трое представляют Народный фронт, также в списке оказалось по одному кандидату от фракций «Возрождение», «Батькивщина», «Самопомощь», «Воля народа» и от Радикальной партии Олега Ляшко.

Собеседник RT в БПП заявил, что вариант списка, который сейчас находится в Верховной раде, компромиссный и изменению не подлежит.

«Сейчас продолжаются консультации насчёт того, кого всё-таки не включать в проходной список. Но мы настаиваем, чтобы это не были представители нашей партии. Однако БПП также не заинтересован в том, чтобы «жертвовать своими представителями», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Что касается поста главы украинского Центризбиркома, то на эту должность Блок Петра Порошенко прочит исключительно представителей своей политической партии, отмечает источник RT в БПП. По его словам, на пост претендуют Ольга Желтова и Светлана Кустова, которая была уполномоченным лицом этой партии в ЦИК во время парламентских выборов 2014 года. Именно Кустовой отдают предпочтение в администрации президента Украины, подчеркнул собеседник RT.

Впрочем, даже в «компромиссном» списке не оказалось представителей от Оппозиционного блока.

Оппозиционный депутат Юрий Бойко в Раде

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«ЦИК формируется со стороны президентской фракции и фракции Народного фронта. Ещё несколько кандидатур из групп-сателлитов. Именно они формируют «карманную» ЦИК. Оппозиционный блок — третий по численности в Верховной раде, и в соответствии с квотным принципом должен получить две кандидатуры в ЦИК», — заявил после заседания согласительного совета 2 июля сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко.

Он также добавил, что в итоге им предложили внести в список одну кандидатуру, но оппозиционеры отказались, выступив против «такой открытой и масштабной подготовки к фальсификации предстоящих выборов». Бойко сообщил, что Оппозиционный блок не будет голосовать за избрание нового состава ЦИК.

«Осуществить это будет сложно»

Источник RT в администрации президента Украины рассказал, что Пётр Порошенко был крайне недоволен результатами последнего соцопроса, который показал, что он не входит в тройку фаворитов президентской гонки.

«Глава государства искренне считает, что он очень много делает для развития, защиты целостности и улучшения жизни на Украине. Он не понимает, почему этого не видят избиратели», — сообщил собеседник RT.

Здание ЦИК Украины

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованного в конце июня, среди избирателей, которые намерены отдать свой голос за определённого кандидата, 15,9% проголосуют за Юлию Тимошенко, 11,7% — за экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 10,5% — за Юрия Бойко, 9,3% — за шоумена Владимира Зеленского. Певец Святослав Вакарчук, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и Пётр Порошенко могут набрать по 8,6% голосов каждый.

«Западные партнёры готовы поддержать Святослава Вакарчука и призывают его принять участие в выборах президента. Но сам Вакарчук, насколько мне известно, сомневается и окончательного решения не принял. В 2007 году он был депутатом Верховной рады, но спустя год сложил полномочия и заявил, что ему не нравится политика», — рассказал RT источник в партии «Самопомощь».

Пётр Порошенко, как отмечает собеседник RT из администрации президента, рассчитывает, что его рейтинги во второй половине года поднимутся.

«Он возлагает большие надежды на получение томоса об украинской автокефальной церкви», — рассказывает он.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью RT подчернул, что для окружения президента, представителей Народного фронта жизненно важно изменить состав ЦИК, доформировать его и получить возможность для контроля над этим органом.

«От этого во многом на Украине зависят результаты выборов, поскольку это является безусловной составляющей административного ресурса в рамках избирательной кампании. Мне кажется, что они смогут продавить это решение. Однако осуществить это будет сложно, поскольку целый ряд политических сил, понимая всю логику, окажут сопротивление», — считает эксперт.

По словам источника RT в партии «Народный фронт», переизбрание состава ЦИК готов поддержать 221 депутат, однако для принятия решения необходимо как минимум 226 голосов.